Mikonos’ta üç gün üç gecelik düğün

Mikonos günlerimde, çok şaşırdığım ve 'Hadi oradan!' dediğim mevzularla karşılaştım. Neyse ki eğlencenin dozu o kadar yüksekti ki, 'Salla gitsin' deyip pek takılmadım. İşte Mikonos'tan son havadisler...



SCORPIOS'U KAPATTILAR:

Genç ve popüler çift Merve Güleç ile Celal Adalı, Mikonos'ta nikah masasına oturmayı tercih etti. Düğün için adaya ilk gelen konukların bir bölümüyle Scorpios'a gittik. Mekanda sağımız solumuz Türk kaynıyordu. Celal-Şebnem Çapa'dan Raisa&Vanessa'ya, Aslışah Alkoçlar ve arkadaşlarından Erkut Soyak-Ayşe San'a, Çağla Şıkel'den Hakan Akkaya'ya kadar kimi arasanız oradaydı. Herkes tanıdık olduğu için bir ara kendimi Bodrum'daki bir mekanda hissettim. Burada başlayan gündüz partisi, gece yarısına kadar devam etti. Ertesi gün ise Principote Panormos'ta düğün yemeği vardı. Organizasyonu yapan Cem Hakko, her detayla bizzat ilgileniyordu. Gözüm Hakko'nun eşi Ronit Hakko'yu aradı ama orada yoktu. Cem, ekibinin başında tek başına duruyordu. Benim düğünümü de sen organize et Cem, ne dersin?

Bir yıl önce bu zamanlar tanışan Merve Güleç ile Celal Adalı'nın en eğlenceli arkadaşları düğündeydi. Gelin de çok eğlenceli olunca, düğün koptu gitti tabii. Biz de düğün bahanesiyle yaptığımız tatilin bitmesini hiç istemedik. Scorpios, düğün için tamamen kapatılmıştı. Organizasyonun en sağlam yanı, düğün yemeğiydi. Bugüne kadar gördüğüm en iddialı mönü bile bu lezzetlerin yanında solda sıfır kalırdı. Istakozdan et tartara, kinoa salatasından meze tabaklarına kadar bitmek bilmeyen bir düğün yemeği sunuldu. Gecenin en iyi performansı da Mahmut Orhan'ındı. Mahmut ailenin DJ'i olmuş zaten; bugüne kadarki tüm davetlerinde o çalmış.

Bir ada düğününe gidecekseniz, benden size tavsiye; topuklu ayakkabı giymeyin. Kumsalda yürümek de dans edip eğlenmek de çok zor oluyor. Parmak arası terlik veya sandalet tamamdır. Kızlara uçuşan tiril tiril bir elbise, erkeklere beyaz keten gömlek ve pantolon yeter.

Gençlerin isteğiyle organize edilen düğünün ardından sonbaharda Adana'da geleneksel bir düğün daha yapılacak. Artık oradaki halaylı, kolbastılı falan olur. Çok mutlu olun gençler.











EDA'DAN LEZİZ ÖNERİLER:

Adanın en lezzetli üçlüsünü öğrenmek ister misiniz? Güne tıka basa doyarak başlamak isteyenlere önerim; Liberty Breakfast Room. Buradaki bol kalorili ve çok lezzetli önerim; Egg Burger. Yumurtanın hamburgerin içinden taşan görüntüsüyle kendinizden geçeceksiniz. Bowl'da ise kaseler içinde envai çeşit lezzet var. Yine yumurtalı tabakları tercih etmenizi öneririm. Son olarak da Marenga'dan bahsedeyim. Burası; lokal tiplerin takıldığı, cool bir brunch mekanı. Tatlıları yedikçe yiyesiniz geliyor. Unutmadan; bu üçlüyü tavsiye edip beni bu adreslere gönderen Eda Taşpınar...