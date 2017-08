Meksikalılar Bodrum esnafını ihya etti

Ağustos ayının kavurucu sıcağında en çok konuşulan mevzular neler, merak ediyor musunuz? İşte hafta sonu raporum...

Cumartesi günü Bodrum'un her köşesi tıka basa doluydu. Bir yanda Antonis Remos'lu bir lansman daveti, Gölköy'deki Il Riccio'da bir düğün, Yalıkavak Xuma'da ise Powerful Festivali... Etraftaki açık hava restoranları da akşam yemeği saati için hazırlanıyor. Telefonlarımızdaki hiçbir hava durumu uygulamasında yağmur uyarısı yok. Hava günlük güneşlik, arada bir bulutlu gösteriyor. Amak hava tahmini konusunda uzman kaptanlar, 'Aman dikkat, önleminizi alın' diyor. Ve olanlar oluyor... Yağmur şiddetli bir şekilde yağmaya başlıyor. İlk başta hepimizi korkutsa da, yağış daha sonra yerini sakin bir yaz akşamına bırakıyor. Sonra Instagram'da yağmur altında denize giren ünlülerin fotoğrafları karşımıza çıkıyor. Bu havayı en çok seven Berna Laçin'miş meğer. Fotoğraflarının birçoğunda aynı not var: 'Yağmurda denize girmedik demeyiz, en sevdiğimiz.'





Tatilciler, Xuma'daki festivalde eğlendi.



DEV SÜPER YAT KİMİN?

Geçtiğimiz cuma günü Yalıkavak Marina'ya 72 metrelik Azteca isimli bir süper yat yanaştı. Bakınca ürperiyor insan; bu bir tekne değil, yüzen şehir! 80 milyon dolarlık yatın önünde fotoğraf çektirmek isteyenleri görmeliydiniz. Bu süper yat hakkında bolca tahmin yürütüldü. Ben merakınızı gidereyim sevgili okurlarım; bu yüzen şehir Meksikalılar'a ait. İçinde bir şehir dolusu insan konaklıyor. Sahibi ise Ricardo Salinas Pliego... Kendisi Meksika'nın en popüler televizyon kanallarından TV Azteca'nın sahibi. Mekancılar, hafta sonu boyunca Yalıkavak'ı kalkındıran bu teknedeki konuklar için bol bol popüler Meksika şarkıları çaldılar. Unutmadan; yattaki Meksikalılar, cumartesi gecesi eğlenmek için gittikleri mekandaki tekila stoklarını tüketmişler.

Gecenin sonunda kendi teknelerinden içki getirtmişler.

Vay be!





Azteca isimli süper yatın sahibi Meksikalı iş adamı Ricardo Salinas Pliego.



ADRIANA'NIN İKİNCİ TÜRK HAREKATI

Metin Hara ile yaşadığı sürpriz ilişkiyle bu yazın en çok konuşulan ismi olan Adriana Lima, geçtiğimiz cumartesi gecesi Instagram'da peş peşe videolar paylaştı. Adriana ve arkadaşları bir arabaya doluşmuş, müzik de son ses açık... Çalan parça ise Gülşen'in 2015 tarihli şarkısı 'Dan Dan'! Adriana şarkıya eşlik ediyor, bir de güzel gerdan kırıyor ki sormayın. Bence Adriana'nın ülkemize yerleşmesi yakındır; ya Bodrum'dan bir yazlık alır, ya da İstanbul'da Boğaz hattından bir yalı dairesi...



Yalıkavak sahilinde yürürken dikkatimi çeken bir canlı müzik mekanı vardı. Kapısında boy boy fotoğraflar; belli ki her gece sahneye birileri çıkıyor.

O isimler ünlü değil elbette ama yetenekli, eğlenceli, eller havaya modunda coşturan isimler. Her gece başlıyorlardı müşteri beklemeye... Gel zaman git zaman, sahnedeki sanatçı hep boş masalara şarkı söyler oldu. Daha sonra o dev panolar kaldırıldı, yerine futbol ve basketbol maç yayınlarının afişleri geldi. Bir süre de öyle takıldılar. Her evde veya otel odasında maç yayını yok ancak maç izleyicisi ne yesin, ne içsin ki... Ardından maç yayınını da rafa kaldırdılar. Şimdi mekanın kapısında, Ortadoğulu müşteriye yönelik bir tabelada Shisha yazıyor, yani nargileci olmuşlar.

Mekanın adını da Arapça harflerle yazmışlar. Ortadoğulu tatilcileri sadece nargileyle mi tavlıyorsunuz? Bu işlere girmeden önce iyice bir düşünseniz, araştırsanız hiç fena olmaz; hem yatırımınıza, hem de çalıştırdığınız onca personele yazık.