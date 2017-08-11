Gelen hesaba sinirlenip kendince 1.500 TL indirim yapan adam

Bodrum'dan, 'Bu neyin kafası!' dedirten iki farklı olaydan bahsedeceğim size. Buyrun...

Yer Yalıkavak... Gece geç saatlerde popüler beach club'lardan birine birkaç el ateş ediliyor. Neyse ki mekan boş; in cin top oynuyor. Tabii bir endişe, bir telaş; kulaktan kulağa yalan yanlış dedikodular yayılıyor. Halbuki olay şu: Sarhoş bir abimiz, sinirlenip eline silah alıyor ve havaya ateş ediyor. Olacak iş mi! Ya o silahtan çıkan kurşunlar, oradan geçen birine isabet etse? Efelenip hemen silaha sarılmak neyin kafası?







Bir grup arkadaş, Yalıkavak'taki bir balıkçıda yemek yiyor; mezelerin tadına bakıp rakı içiyorlar. Sonra hesabı istiyorlar. Masaya 4 bin 500 liralık bir hesap geliyor. Masadaki abilerden biri hesaba sinirleniyor; "Ben kimin yeğeniyim, kimin kardeşiyim biliyor musun?" diye tepki gösteriyor. Sonra da hesaba kendince indirim yapıp "Size 3 bin lira yeter" diyor. Yemeğin hakkını 3 bin lira olarak belirliyor yani. Mekancı şokta, garson ise olanları anlamaya çalışıyor.

Bodrum'la ilgili şikayetler gün geçtikçe artıyor, olaylar bitmiyor ve bu güzel tatil beldesinin çehresi gün geçtikçe değişiyor. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon; acaba siz bu durumla ilgili ne düşünüyorsunuz, bir şeyler yapacak mısınız?