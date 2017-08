35’ini geçen kadınlar hayatlarını yeniden tasarlamak istiyor

Gündemde kalabilmek de marifet kabul... Her dakika kendinle ilgili konuşturmak, 'Yine ne yapmış?' dedirtmek... Ancak bir de kabak tadı verenler var. İstemediğin ot burnunun dibinde bitermiş ya; ben kaçtıkça onlar kovalıyor nedense. O zaman hemen evrenin kanunlarına uyup olumlama yapıyor ve tüm bu mevzularla barışıyorum.

İşte gündemden bir türlü düşmek bilmeyen isimlerden ikisi...

Adriana Lima'nın dayanılmaz cazibesinden çok sıkıldım. Sanırsınız Kendall Jenner veya Bella Hadid... 20'li yaşlarına veda edeli yıllar olmuş, hatta 30'larının ortasına gelmiş. Aradığı beyaz atlı prensi bulduğunu sanıp her seferinde yanılmış. Üstelik etrafta onun gibi çok ünlü var. 35 yaşını geçmiş kadınlara bakın; hepsi bir kişisel gelişimcinin peşinde. Hayattaki varoluş sebeplerini sorguluyorlar. Neden mi? 35 yaşına kadar hayat güllük gülistanlık; vücudun taş gibi, alımlısın, güzelliğinin ve seksapalitenin zirvesindesin. Ancak defalarca aşk kazası yaşadıysan, ilişkilerinde başarısız olduysan, yeni bir ben yaratma telaşına düşüyorsun. Çünkü bir bakmışsın yıllar geçmiş. Onların dünyası erkeklerinki gibi değil çünkü beyler, kadınlar kadar detaycı değil.

Adriana Yenge de hayatının bu döneminde purolu adamlardan, jetiyle gezen, mega yatıyla Ibiza'ya yanaşan amcalardan kaçmak istemiş. Benim etrafımda Adriana kafası yaşayan çok kadın var; hayatları boyunca parti kızı olmuşlar ancak şimdi bambaşkalar. 40'a yaklaşmanın endişesindeler. Umursamıyor gibi görünseler de bal gibi takıyorlar bunu kafalarına. O yüzden güzel, çok güzel kadınlar mutluluğu bulamadıklarında böyle bir değişim geçiriyor. Kendini yeniden tasarlamak için farklı bir yol seçiyorlar. Takılmaya gerek yok; bırakın Metin Hara ile yolculuğuna devam etsin.

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin her yerden fırlamasından çok sıkıldım. Klipleri isterse milyar kez tıklansın, bırakın dudağına dolgu yaptırmayı, isterse ten rengini değiştirsin; hiç mi hiç çekilmiyor. Hali tavırları zorlama geliyor bana. Etrafındaki akıl hocalarının ittirmesinden çıkan kıvılcım beni çarpmıyor, sadece yoruyor. Tabii ben bunları söylerken, her gün Aleyna'nın yeni bir olayı patlıyor. 'Bu durumla barışmalıyım' diye düşünsem de duramıyorum; seninle yapamıyorum Aleyna! Neyseki gittiğim kulüplerde onun parçaları çalmıyor da, bir de yüksek sesle Aleyna'ya maruz kalmıyorum. Şükür bin şükür! Onun geleceğin Ajda'sı olacağını söyleyenlere sesleniyorum; Ajda olsun, o zaman görüşürüz.