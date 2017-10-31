Cadılar Bayramı’nda Nusret kılığına girmek...

Cadılar, İstanbul sokaklarına taştı... Bir Türk fenomenin kostümü Cadılar Bayramı'nda karaborsaya düştü... Sosyetede birçok kadın dev çantalar liginde karşı karşıya geldi... İşte geçen hafta sonundan notlarım...



SİNEMALARIN GELECEĞİ: Pazar günü bir grup arkadaş toplandık ve evde sinema keyfi yapalım dedik. Apple TV, Blu TV ve Puhu'da yayınlananların yanı sıra internet ortamında bulunabilen filmlerden ortak zevkimize uyan birini seçtik ve başladık seyretmeye... Peki eskiden durum nasıldı? Sosyalleşmek için pazar günü toplanıp sinema salonlarına koşardık. Şimdilerde ise 'Kim gidecek sinemaya; evde takılmak en rahatı, patlamış mısırımız da yanımızda' deyip konu komşu toplanıyoruz. Peki bu durum sinema salonlarının sonunu getirir mi? Bence evet... Bir zaman biçemesem de gidişat bunu gösteriyor. İçinizde 'Sinema salonlarının tadı ayrı' diyenler vardır ama bakın, teknolojinin önüne de geçilmiyor. Gün geçtikçe daha çok bekliyoruz ve istiyoruz. Mesela az önce telefonum çaldı; Telekom'cular, 'İnternet hızınızı fiberleyelim mi?' diye soruyor. Peki farkı ne? Işık hızında internetmiş. Artık filmleri, dizileri çok daha hızlı seyredeceğiz yani. Bu da evde takılmaları artıracaktır elbette.



NUSRET, CADILARI DA ETKİLEDİ: Hafta sonu Halloween bahanesiyle İstanbul sokaklarında kostümleri ve maskeleriyle dolaşan partici gençler vardı. Soho House'dan Beykoz Kundura Fabrikası'na kadar uzanan bir kalabalık sardı etrafı. Hatta Cadılar Bayramı partisi düzenlemeyen mekanlara bile kostümlerle gidip şaşkın bakışlar arasında eğlenenler bile vardı. Ama durun; asıl parti bugün. Çünkü Cadılar Bayramı'nın kutlandığı asıl tarih 31 Ekim. Bu akşam Lucca'dan Klein'a birçok mekanda yabancı DJ'ler çalacak. Klein'da Hyenah performans sergilerken, Lucca'da ise Valeron DJ kabininde olacak. Ben de bugün Beyoğlu'ndaki kostümcüleri talan edeceğim. Cuma günü de kostümümle karşınızda olacağım. Bu arada hafta sonu gerçekleşen partilerin en dikkat çekici yanı; birçok kişinin Nusret kılığına girmesiydi. Nusret'le özdeşleşen düz beyaz tişört, siyah kumaş pantolon ve siyah camlı gözlüklerle pozlar verildi. Nusret'in etlerini kestiği bıçağı da unutmamışlardı tabii. Nusret fenomeni, Halloween gençliğini de etkisi altına aldı, vallahi helal! ABD'deki birçok parti sitesinde Nusret kostümleri satıldığını da hatırlatayım.







MAVİ TAKSİYİ GÖRDÜNÜZ MÜ?: Zorlu Residence'daki bir dairede gerçekleşen Halloween partisindeyim. İçeride Cadılar Bayramı makyajı yapan makyörler, balkabağından yapılmış yemekler-kokteyller... Partiden çıkışta kapıda mavi bir taksi bekliyor. Başta şaşırıyorum, sonra bu uygulamanın çok yeni olduğunu ve Zorlu Center'ın önündeki durakta iki mavi taksinin hizmet verdiğini öğreniyorum. Müşteriler genelde çekinip 'Biz bildiğimizden şaşmayalım' diyor ve sarı takside ısrar ediyormuş. Ancak bu lüks taksi sınıfındaki aracın konforunu bilenler de başka taksiye binmek istemiyormuş. Tesla marka elektrikli taksiye bindiğinizde, sarı taksilerde uygulanan taksimetre fiyatının üzerine yüzde 15 eklemeniz gerekiyor. Yani normalde 20 TL tutan bir mesafe için 23 TL ödüyorsunuz. Yolunuz Zorlu Center'a düşerse, siz de bu mavi renkli araçla bir tura çıkın.





Mavi taksiye binmenin bedeli, normal taksi ücretinden yüzde 15 daha yüksek.



EN YARATICI KOSTÜM: Hollywood'da Cadılar Bayramı partilerinin en dikkat çeken kadını top model Sara Sampaio oldu. Sara; göğüslerine silikon taktırmış, yüzünü gerdirmiş, burnunu yaptırmış bir kadın kılığına girmiş. Yüzbinlerce beğeni toplayan bu kare, bizim estetik takıntılı ünlülerimize gelsin... Hadi kızlar, sizden de böyle yaratıcılık bekliyorum.