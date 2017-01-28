Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin, Şükran Ovalı’yla evlenince, aralarındaki medeni tabloyu yerle bir etti

Sen atarsın kemik diye, başkası kapar ilik diye... Sonra yol saçlarını 'Ben bu adamı nasıl terk ettim!' diye. Ee bu işler böyle sevgili okurlar. Futbolcu Caner Erkin'e, eski eşi ve çocuğunun annesi Asena Atalay icra takibi başlatmış. Sebepse, çocukları Çınar'ın masraflarının ödenmemesi.

Asena Atılkurt, yeni evlenen Caner Erkin'in canını sıkmak istemiş besbelli. Ki biz dışarıdan takip eden kadınlara göre, Caner Erkin candır. İlk evliliğinde kopan onca fırtınaya rağmen eşine tek kelime laf ettirmemiş, aslanlar gibi yanında, arkasında, sağında ve solunda durmuştur.

Şampiyonlar şampiyonu erkeklik yapmıştır.

Güle oynaya boşanmak için mahkemeye gitmişler, karşılıklı anlaşmışlar; Caner, Asena'ya hediyeler alarak, ler ler ler bırakarak evliliğini sona erdirip bir ömür dost kalacaklarını açıklamıştır.

Tabii ki tüm bu medeni tablo, Caner'in Şükran Ovalı'ya aşık olup evlenmesiyle yerle bir oldu.

Olmasa şaşardık! Asena, küçücük çocuk için öyle bir masraf listesi çıkartmış ki, gözlerim yerinden fırladı!

Çocuk büyütmek kolay değil ama bu kadar da değil yahu!

Bakın kalemler şöyle:

Sağlık harcamaları: 12 bin TL

Eğitim giderleri: 60 bin TL. Eyvallah, özel okullar böyle.

Bakıcı masrafları: 42 bin TL. Yıllık masraf diye düşünüyorum, nasıl bir bakmaksa bu.

Müzik eğitimi: 24 bin TL.

Mozart yetişiyor dikkat!

Kayak masrafı: 45 bin TL.

Şirazesi kayan bir durum...

Barınma masrafı: 89 bin 100 TL. Biz barınmıyoruz herhalde!

Diğer kalemler de dahil toplam:

451 bin 151 TL.

Tabii bunlar kimseyi ilgilendirmez, değil mi efendim! İsteyen istediği kadar para harcar çocuğuna.

Bu icra takibi üzerine, Caner kendini tutamayıp Instagram'da, 'Canıma tak etti ama artık dayanamıyorum.

Asena menfaat ve çıkarları için sınır tanımayan, akıl sağlığından yoksun biri.

Çocuğumun tüm masraflarını tabii ki karşılayacağım' tadında bir yazı yazıp çocuğun velayetini almak için savaşacağının işaretini vermiş.

'Sen mi yaman, ben mi' şekli.

Artık birbirlerini nasıl yerler bilemiyoruz ama anladık ki; kadınlar boşansa bile, eski eşlerinin onlara ait olması ve adamın hayatının en vazgeçilmezi olma konusunda ısrar ediyorlar. Böyle yaygın bir bencillik türü... Her şey benim, bir tek benim olsun ama ben istediğimi yapayım...

O zaman neymiş; bütün dostluk ve medeniyet, başka bir aşka düşene kadar geçerliymiş.

Sen ne kadar çabalarsan çabala, kadını delirtmek bir saniye sürermiş. Gece kulübüne gider gibi nikah masasına gitmemek lazımmış. Bazı evlilikler tamamen duygusalmış. Bir de zamanında almadığın tavırlar, sana icralarca dönermiş. İzliyoruz...