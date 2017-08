İzmir’in çılgın kızlarının 15 farkı

Taze sıkılmış ve süzülmüş portakal suyu, ananas suyu, biraz da greyfurt suyu, üzerine iki kaşık da organik mandalina reçeli ekle. Koy şıkır şıkır buzlu bardağa, birkaç dal da taze nane. Ohhh be!

Üç saatlik yoldan geldim, şu karşılama kokteylinden bir tane daha verirseniz içerim; sanırsınız çöllerden geldim. Ah pardon, 5N 1K'yı unuttum.

Geçen cuma sabahı Bodrum'dan arabama atladım, bizim İdilika'nın davetiyle, kuzeni Beliz Baran'ın doğum günü için hafta sonunu geçirmek üzere Özdere'deki Club Marvy'e geldim. Bilmeyenlere bilgi: Özdere, Kuşadası-İzmir arasında.



DİĞER KIZLARA DERS OLSUN

Ailesi İzmirli, kökeni Giritli olan İdilika yıllardır anlatır; "Ayşe bizim ailenin kızlarıyla, kuzenlerle tanışman lazım, böyle bir kız kafası olamaz" diye. Dedim fırsat bu fırsat.

İdilika'nın ailesi eşittir sayısız kuzen ve bu kuzenlerin hepsi kız. Kuzenlerinin çocuklarının da neredeyse tamamı kız. Böyle bir kadın hakimiyeti olamaz! Kuzenler tek tek doğum günü için otele gelmeye başladı. Hepsi ayrı tarz. Saçlar, kıyafetler, şen kahkahalar, muzır bakışlar, fırlamalıklar... Dikkatle kızları izliyorum. Bu arada oteli de tarif edeyim. Yeşillikler, ağaçlar, çiçekler içinde, sade, şık, patırtısız, iki kumsallı, leziz yemekli, personeli güler yüzlü, sergiler, caz konserleri, alternatif sanatçıların sahne aldığı pek hoş bir yer.

Ama bu yazının konusu ne doğum günü, ne de otel. İzmirli kızlarlaysan, sen zaten gerisini boş ver. Ben biraz diğer kızlara ders amacıyla şu iki günlük gözlemlerimle İzmirli kızlardan öğrendiklerimi yazmak istiyorum. Ki yazdıklarım az kalacak, yine de işin sırrı yüzde 100 açıklanamayacak ama olsun.

İşte o dillere destan, anlat anlat bitiremedikleri, 'aman dikkat' çektikleri İzmirli kızların farkı:

1- Google Earth'e 'kadında özgüven' yaz, şak diye İzmirli kızları gösterir. Öyle yalandan dolandan, kocadan, ortamdan değil; kandan damardan bir özgüvenleri var.

2- Mottoları; önce ben! Çocuğunu, kocasını, ailesini çok sevebilir, her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünebilir ama İzmirli kızlar için önce kendileri gelir. Oksijen maskesini önce kendilerine takacak kadar akıllı onlar. Sanki bize bugüne kadar fedakarlık nişanı taktılar. Tabii ya.







TOPUKLU AYAKKABI ŞART

3- Şunu yüzde 100 anladım ki İzmirli kızlar asla saçlarını süpürge etmezler. Saçlarını ancak sağa sola savurur, yanınızdan rüzgar gibi geçerler. Ne demekmiş kendini perişan etmek; senin uğruna perişan olsunlar.

4- İzmirli kızları asla kendini koyvermiş göremezsiniz. En sadesi, doğal takılanı bile şıktır, bakımlıdır. Pilates, yoga, fitness, türlü türlü cilt bakımları, spor hocaları, çakra açan gurular, organik ürünler; artık güzellikleri sağlıkları için ne varsa ille de denerler.

5- Ha tüm bu çabalar ne içindir peki? Tabii ki hep beraber toplanıp nefis sofralarda daha çok yemekler yiyip, eğlenebilmek için. Yoksa kimsenin sıskalık derdi yok. Yaşasın hedonizm.

6- Giysi dolaplarının olmazsa olmazı; topuklu ayakkabıları, aksesuvarları ve gece elbiseleridir. Yahu küçücük 6-7 yaşındaki kız çocuğu, hoşlandığı adamla buluşacak bir arkadaşımıza dönüp şunu söyledi:

"Bir erkekle buluşacaksan tabii ki kırmızı mini elbise ve topuklu ayakkabı giyeceksin. Sakın böyle sandaletle gideyim deme."

7- Ha evet, tuttuğunu koparır tabiri onlar için doğru olabilir ama canları isterse, üşenmezlerse, emeklerine değer bulurlarsa.



SANKİ HEPSİ AKREP BURCU

8- Bir diğer özellikleri, erkek odaklı olmamaları. Beni seven yanımda dursun, değerimi bilen elimi tutsun kafası onlarınki. Canlarını sıkan, gözlerinden yaş akıtan, kıymetlerini bilmeyen bir erkeği istemezler. Net.

9- Bizim salak salak takıldığımız bir sürü konu, İzmirli kızların umurunda olmaz, bir dakikalarını bile ayırmazlar. Bu kaldırımda yürünmüyorsa tak, karşı kaldırıma geçiverirler. Serin bir müdanasızlıkları vardır.

10- Çekinmek diye bir eylem onlar için söz konusu olamaz. Dans ederler, paşa keyiflerine göre giyinirler, küt diye kıta değiştirirler, aşık olurlar, terk ederler, 'Olmadı baştan' derler.

11- Özgürdürler; ama gerçekten özgürdürler. Durdurulamazlar, aşılamazlar, engellenemezler. Sadece istemelerine ve karar vermelerine bakar.

12- Birbirilerine son derece bağlıdırlar. İyi gün, kötü gün, hatta her gün bir arada olur, konuşur, birbirilerine destek çıkarlar.

13- Kimseyi hayat biçiminden dolayı yargılamazlar çünkü kendileri de yargılanmaktan nefret eder.

14- Tek takıntıları mutluluklarıdır. Onlar mutlu olursa çevrelerindeki herkes mutlu olur. Sanki hepsi Akrep burcudur.

15- Aslan terbiyecisi misali; erkekleri istedikleri kıvama getirirler. Onlara kimse karışamaz. Son sözü daima onlar söyler. Eh tabii kızlar böyle olunca erkekler de onlara pervane olur.

Daha bu liste böyle uzar da gider. Yazının özü: Eğlenceli, farklı, sınırları zorlayan, kalıplara uymayan, sürprizlerle dolu İzmirli kızlar kalp ben.