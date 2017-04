Bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlü ise, hasta olma riskiniz o kadar az olur. Yüksek miktarda antioksidan içeren C vitamini; soğuk algınlığının yanı sıra hücresel hasarları önler. C vitamini kırışıklıklar ve diğer cilt sorunları üzerinde de onarıcı etkiye sahiptir

Mevsimin yaza dönmesiyle birlikte vücutta salgılanan serotonin hormonunda artıs meydana gelir. Günes vücudun E vitamini ihtiyacını karsılarken; serotonin hormonuyla birlikte stres, huzursuzluk, karamsarlık gibi hisler yerini mutluluga bırakır. Mevsim geçislerinin saglık üzerindeki tüm bu olumlu yönlerinin yanı sıra olumsuz etkileri de var. Vücudunuz özellikle mevsim geçislerinde mikrop ve enfeksiyonlara karsı savunmasızdır. Bagısıklık sistemi, vücuda giren enfeksiyonlara, virüslere ve bakterilere karsı inanılmaz bir savunma agıdır. Bagısıklık sisteminiz ne kadar güçlü ise, hasta olma sansınız o kadar az olur. Hasta olmanız durumunda ise bagısıklık sisteminizin güçlülügü sayesinde hastalıgınızı rahatlıkla atlatırsınız.

Bagısıklık artırıcı antioksidan ve vitamin içeren meyve ve sebzeler bakımından zengin beslenmek, saglıklı bir bagısıklık sistemi elde etmenize yardımcı olur. Bu gıdaları mevsiminde tüketmeye özen gösterin. Iste adım adım sizi mevsim geçisi hastalıklarından koruyan gıdalar...



METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

- LİMON: C vitamini deposu olan limonun faydaları saymakla bitmez. Limon suyu tüketimi sindirimi kolaylastırır, karaciger detoksuna yardım eder, yaslanmayı geciktirir, metabolizmayı hızlandırır, depresyon ve kaygıya karsı pozitif etkiler saglar, kanser hücrelerinin olusumunu engeller ve iltihaplanmaya karsı koruyucudur. Limonlarda, yüksek miktarda antioksidan bulunur. Bu antioksidanlar hücresel hasarları önleme ile yaslanma kırısıklıkları ve diger cilt sorunları üzerinde de onarıcı etkiye sahiptir.

Iyi bir limon için almadan önce limonun tazeligine bakmakta fayda var. C vitamini için içtiginiz bardak basına 1/2 çorba kasıgı limon suyu eklemek, günlük ihtiyacın yaklasık yüzde 20'sini saglar. Bu büyük antioksidan, kalp hastalıgına karsı savasırken aynı zamanda bagısıklıgı artırır, tendonları, kemikleri ve kan damarlarını iyilestirir. Günlük C vitamini kotanızı doldurmak için çayınızın ya da diger içeceklerin içerisine iki dilim limon ekleyebilirsiniz.



SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENE SOKAR

- ELMA: Içerdigi yogun lif sebebiyle, sindirim sistemine dost bir meyvedir. Ayrıca C vitamininden zengin olusu sebebiyle kıs aylarını hastalıklardan uzak geçirmenize de yardımcı olur. Her gün bir elma yemek, sindirim sistemini düzene sokacagından kilo vermenize de yardımcı olur. Elma ayrıca sogan, sarımsak, lahana, karpuz ve karnabaharda bulunan ve vücudun bagısıklık sistemini güçlendiren kuersetin bakımından zengindir.



- ENGİNAR: Özellikle karaciger saglıgı için son derece önemli oldugunu hepiniz duymussunuzdur. Enginar, sindirim sisteminin en iyi dostu olan liften de zengindir. Ayrıca vücudu toksinlerden arındırır



BOL SU İÇENLER KANSERE KARŞI DA DAYANIKLI

- Mevsim geçişlerinde vücudu dirençli tutmanın bir başka yolu da bol su tüketiminden geçiyor. Dartmouth Tıp Fakültesi'nden araştırmacılara göre; düzenli su tüketen bireylerin bağışıklık sistemi daha güçlü. Özellikle iyi su tüketen bireyler, kansere karşı da daha dayanıklı oluyor.



- Baharla birlikte gelen yeşil soğana öğünlerinizde yer vermeyi ihmal etmeyin. Bu mucize sebzenin özellikle gövdesinde yüksek miktarda C vitamini bulunur. Yeşil soğan ödem söktürür, şişkinlik sorunlarına iyi gelir, soğuk algınlığı, cilt hastalıkları ve yorgunluğa birebirdir.



ENFEKSİYONLARA KARŞI...

- Mantar kolay pişimi ve lezzetli k olmasıyla çok tercih edilen sebzelerin başında gelir. Mantarın düzenli tüketimi; vücudun A, B ve C vitamin eksikliğini giderir. İçerdiği kalsiyum ve proteinler ile kalp dostudur. Ayrıca mantarda bolca bulunan çinko ve demir, kansızlığa iyi gelir. Mantar, bağışıklık sistemini mikrop ve enfeksiyonlara karşı korur.