Sıcak havada soğuk meyve salatasıyla serinleyin

Sıcaklıkların mevsim normallerin üzerinde seyretmesiyle birlikte deniz, havuz ve piknik alanları en sık tercih edilen yerler haline geldi. Özellikle hafta sonları birçoğumuz sabahın erken saatlerinde kendimizi serin yerlere atıyoruz.

Klimalar her ne kadar ev ve iş yerlerinde bunaltıcı sıcaklara çözüm olarak görülse de, maalesef pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. Daha önceki yazımda değindiğim lejyoner yani klima hastalığı, yaz günlerinde sağlığınızı tehdit edebiliyor ve hatta ölümle sonuçlanabiliyor. Yaz aylarında sağlığımızı tehdit eden bir başka unsurdur da sıvı kaybı. Sıcaklığın artması ve nem ile birlikte vücut aşırı terlemeye başlar. Terleme, kardiyovasküler sistemin zorlanmasına sebep olur. Terleme sonrası yeteri kadar sıvı tüketilmezse kan akışı yavaşlar ve kan pıhtılaşmaya başlar. Ter ayrıca kas kasılmaları, sinir iletileri ve su dengesi için gerekli olan sodyum, potasyum gibi minerallerin de kaybolmasına neden olur. Tüm bu olası hastalıkları önlemeniz ve yaz aylarını serin geçirmeniz mümkün. İşte birkaç adımda serin kalmanın püf noktaları...



MEYVE SAĞLIKTIR



Meyve salataları Vücudumuz gün boyu çeşitli mineral ve vitaminlere ihtiyaç duyar. Meyveleri tek tek tüketmek yerine toplu halde tüketmek, bu ihtiyaçların giderilmesine yardımcı olur. Özellikle bu aylarda yaz meyvelerinden zengin beslenmek gerekir.

Meyve salatası için tek yapmanız gereken, genişçe bir tabağa kayısı, kiraz, dut, şeftali, elma, armut gibi yaz meyvelerini eklemek. İsteğe göre bu meyvelerin üzerine yoğurt da ilave edebilirsiniz. Yoğurt, içerdiği vitamin ve minerallerin yanı sıra kilo kontrolünde de son derece faydalı bir besindir.

Yoğurt, içerdiği sağlıklı bakteriler sayesinde bağırsak sisteminizi harekete geçirmekle kalmayıp bağışıklık sisteminizi de kuvvetlendirir.

Ayrıca D vitamini ve kalsiyum yönünden de zengindir. Uzun süre tokluk hisse vermesi de normalden daha az yemeniz için size yardımcı olacaktır.

Karpuz, üzüm, çilek, avokado gibi diğer yaz meyveleri de serinletmenin yanı sıra vücudun gün içerisinde kaybettiği sıvının yerine konmasına yardımcı olur.

Bu meyveler su içeriği açısından oldukça zengindir.

Meyvelerden elde edebileceğiniz diğer doğal yöntemler şunlardır:



Buz Küpü Meyveleri ufakça dilimleyin ve buz küpü kalıplarına yerleştirin. Üzerlerine su ya da maden suyu ekleyin. Dondurucuda dondurduktan sonra meyve salatanızın içerisine ekleyebilir ya da suyunuzun içerisine buz küplerini boşaltabilirsiniz.

Ayrıca yoğurt içerisine meyve dilimleyip yine dondurucuda donmasını sağlayabilirsiniz.



Meyveli Kompostolar

Meyve suları ve meyve çayları, yazın serinlemek için tercih edilen içeceklerin başında gelir. Ancak son yıllarda özellikle hazır meyve sularının insan sağlığı açısından ne gibi zararları olduğunu anlatan araştırmalar yayınlandığını unutmamak gerekir. Eğer meyve sularından vazgeçemiyorsanız, yarı yarıya maden suyu ekleyerek tüketin. Tükettiğiniz şekerli içecek miktarını azaltmaya devam ettiğinizde, onları özlemeyeceğinizi göreceksiniz.

Meyvede doğal şeker bulunur. Kurutulmuş ya da taze meyve tüketerek tat alıcılarınızı tatlı yediğinize ikna edebilir, daha doğrusu kandırabilirsiniz.

Canınız şeker istediğinde pasta ya da şekerlemedense meyve yemeye çalışın. Şeker ilave etmeden hazırlayabileceğiniz marmelat ya da meyve suları da tatlı krizlerinde imdadınıza yetişebilir.

Meyve suyundan vazgeçemiyorsanız, o halde meyvelerin kompostosundan faydalanın. Özellikle bu aylarda kiraz, vişne, kayısı, üzüm, armut ve çilek gibi kompostolar serinlemenize yardımcı olabilir.



Ev Yapımı İçecekler

Limonata

Limonata, yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki dışarıda içtiğiniz limonata ne kadar sağlıklı? Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, dışarda içilen limonataların neredeyse yüzde 70'i şekerli sudan ibaret.

Yani vücuda fayda sağlamıyor; aksine, pek çok hastalığı beraberinde getiriyor.

Ayrıca dışarda üretilen limonatalar taze sıkım olmadığı sürece vitaminlerden yoksun.

C vitamininin vücuda faydaları yadsınamaz.

Son yıllarda yapılan araştırmalar ise, limon ve narenciyelerin içerdiği fitokimyasallar sayesinde bazı hastalıklar için daha önce hiç duymadığımız faydalar sağladığını gösterdi. Narenciyelerde bulunan hesperetin, naringenin, antosiyanin ve hidroksisinnamik asit gibi flovonoidler, faydası keşfedilen fitokimyasallardan bazılarıdır. Bu denli faydası bulunan C vitamininden tam fayda elde etmek için bir meyve sıkacağından yardım alabilirsiniz.

Limonatanıza şeker yerine bir çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Ayrıca limonata içerisine eklenen bir tutam nane ferah hissetmenize yardımcı olacaktır.



Ayran Son yıllarda yapılan araştırmalar; ayranın özellikle C, E, D, K vitaminleri açısından zengin bir içecek olduğunu gösterdi.

Ayrıca ayran; magnezyum, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından da büyük önem taşıyor. Ayrandan tam fayda elde etmek için kendi yoğurdunuzu yapmayı deneyebilirsiniz.



Maden suyunun faydaları saymakla bitmiyor

Su; hem insan bedeni, hem de ekolojik dengenin devamı için hayati öneme sahip en önemli şeydir desek abartmış olmayız. Eminim birçoğunuz, insan bedeninin dörtte üçünün sudan oluştuğunu söyleyen birilerini duymuşsunuzdur. İnsan bedeni, yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirebilmek için gün boyu su kaybına (dehidrasyon) uğrar. İnsan bedeni, tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmek için günde 2-6 litre suya ihtiyaç duyar. Yaz aylarında vücut ısısının artmasıyla birlikte vücut sıvı kaybetmeye başlar. Terleme olarak ortaya çıkan sıvı kaybı; kas kasılmaları, sinir iletileri ve su dengesi için gerekli olan sodyum, potasyum gibi minerallerin de kaybolmasına neden olur. Maden suyu içerisinde bulunan mineraller, vücudun sıvı kaybetmesi sonucu ortaya çıkan eksikliğin giderilmesine yardımcı olur. Maden suyunun içerisine iki dilim limon atarak tüketebilirsiniz.



Öğle vakti dışarı çıkmayın

Güneş, vücudun biyolojik ve psikolojik sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağlar. Güneş ışığının yaydığı D vitamini iskelet sistemini güçlendirirken; romatizmal hastalıklar, iltihaplanma, osteoporoz gibi hastalıkların tedavisinde etkin rol oynar. Güneş ışığı ayrıca, kalsiyum emilimini sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir, enerji verir, depresyon ve stresin azaltılmasına yardımcı olur. Güneşten tam fayda sağlamak için günde 20 dakika güneşe çıkmak yeterlidir. Bunun için tüm vücudunuzu güneşlendirmek de şart değil; sadece kol ve bacaklarınızın bir kısmının güneş görmesi, özellikle D vitamini almanız için yeterli. Ancak güneşe çıkılan saat aralığına dikkat etmek çok önemli. Özellikle sabah 10.00 ve 14.00 arasında güneş ışınlarına maruz kalmanız; cilt kanseri başta olmak üzere tansiyon ve kalp hastalıkları, beyin kanaması gibi ciddi hastalıklara neden olabilir.