Kara erik kilo alımını önlüyor

Kara erik, vücut hücreleri üzerinde anti-obezite ve anti-inflamatuar etki sağlarken vücudu

Erikler; nektari, şeftali ve kayısı gibi küçük çekirdekli meyvelerdendir. Olgunlaşma dönemine bağlı olarak tatlı ya da tatsız olabilirler. Yapılan araştırmalar, eriğin düşük kalorili olduğunu ve tokluk hissi vererek kilo alımını önlediğini gösteriyor.

Diyet yapıyorsanız listenizin başına eklemeniz gereken meyvelerden biri de erik. Çünkü eriklerin her biri 0.2 gramdan daha az yağ içerir. Dolayısıyla erik özleri, obezite ve obezite ile ilişkili diğer komplikasyonları tedavi etmek konusunda oldukça değerlidir. Araştırmalar, erik gibi çekirdekli meyvelerde bulunan biyoaktif bileşiklerin (vücutta biyolojik aktiviteyi sağlayan madde) metabolik sendromla mücadelede yardımcı olduğunu göstermiştir. Ayrıca eriğin içerisinde yer alan antosiyaninler, klorojenik asitler, kersetin, kateşinler, flavonoidler ve fenolik bileşenler gibi bileşenler, yağ hücreleri de dahil olmak üzere, vücut hücreleri üzerinde anti-obezite ve anti-inflamatuar etki sağlarlar. Böylelikle vücut iltihaplanmalara daha dirençli bir yapıya bürünür. Erik, aynı zamanda tokluk hissi vererek kilo alımını dengeler.



GÜNDE 10 ADET KURU ERİK

Eriğin meyve olarak tüketilmesi kadar kurusu da sağlık üzerinde pek çok önemli fayda sağlar. Yaz aylarının en güzel meyvelerinden biri olan eriğin mevsiminde taze olarak tüketilmesini öneririm. Ancak eriği çekirdeğiyle birlikte kurutarak sonbahar ve kış aylarına da saklayabilirsiniz. Kuru erik bağırsak hastalıklarının giderilmesinde etkin rol oynarken; kabızlık, hazımsızlık gibi durumların da iyileştirilmesini sağlar. Kuru erikten tam bir fayda için günde en az 10 adet tüketilmelidir. Erikler zamanla daha da kuruyacağından onları tüketmeden önce ılık suda bekletebilirsiniz. Çocukların tüketimi içinse çekirdeğinin çıkarılması çok önemlidir. Onlar için eriği ufalayarak yoğurda karıştırabilir ya da en sevdiği yiyeceklerle birlikte verebilirsiniz.



GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDANDIR

Erikler; sağlıklı bileşenler, vitaminler ve minerallerden oluşan geniş bir yelpazeye sahiptir. Vitamin A, C ve K ve folat açısından mükemmel kaynaktır. Ayrıca vücudun ihtiyaç duyduğu B1 (tiamin), B2 (riboflavin ), B3 (niasin), B-6 ve E vitaminin (alfatokoferol) sağlanması konusunda adeta şifa deposudur. Eriğin içerisinde bulunan mineraller ise sırasıyla; potasyum, florür, fosfor, magnezyum, demir, kalsiyum ve çinko şeklindedir.

İki ortaya boy erikte ortalama 12 mg. C vitamini bulunur. C vitamini antioksidan özelliğe sahiptir, vücuttaki yaraların iyileşmesine katkı sağlar, stresin dağılmasına yardımcı olur ve hücre temizleyici özelliği bulunur. A vitamini ise özellikle göz hastalıklarının tedavisinde etkin rol oynar.



FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

A'dan Z'ye şifa deposu olan eriğin pek çok hastalık üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır;

Şeker hastalığı: Erikler diyabetle mücadelede önemli rol oynar. Çalışmalar, erik ekstraktlarının tüketilmesinin kan şekeri ve vücuttaki trigliserit seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olduğunu göstermiştir. Plaklarda bulunan flavonoidler, insülin direncine karşı koruyucu etkiler bırakır ve vücuttaki insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olur.



Osteoporoz (Kemik erimesi): Kuru erik tüketimi, sağlıklı kemiklerin korunmasına yardımcı olan anabolik ve anti-resorpsiyon özellikler içerir. Her ikisi de özellikle kadınlarda meydana gelen osteoporoz hastalığını önlerken; kemik dokularındaki bozulmayı durdurucu etki gösterir. Kuru eriklerde bulunan potasyum içeriği ile birlikte polifenoller, kemik oluşumunu sağlar, kemik yoğunluğunu artırır ve yumurtalık hormonu eksikliğinin neden olduğu kemik kaybını önler. Araştırmalar; kurutulmuş eriklerin düzenli olarak tüketilmesinin, yaşlanma nedeniyle kaybedilen kemik yoğunluğunun onarılmasına yardımcı olduğunu göstermiştir. Florida State ve Oklahoma Eyalet üniversitelerinden araştırmacılar, kemik yoğunluğu açısından 12 ay boyunca iki grup kadını gözlem altında tuttu. Bir grup günde 100 gram erik yerken (yaklaşık 10 kuru erik); diğer grup 100 gram kurutulmuş elma yedi. Araştırma sonunda her iki grubun da bol miktarda kalsiyum ve D vitamini aldığı gözlemlendi.



Sindirim: Erik sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olan sorbitol ve isatin bileşenleri açısından iyi bir kaynaktır. Araştırma çalışmalarına göre kurutulmuş erikler, kabızlık gibi sindirim bozukluklarının tedavisinde etkilidir.



Bilişsel sağlık: Günde üç ila dört eriğin, hafızanızı olumsuz etkileyen serbest radikallerle savaşarak anılarınızı taze tuttuğunu biliyor muydunuz? Araştırmalar, erik suyundaki flavonoidlerin Alzheimer'a karşı koruma sağlamada etkili olduğunu göstermiştir. Eriklerde bulunan yararlı bileşenler, öğrenme ve hafıza işlevlerini iyileştirerek, nörolojik alanlardaki iltihaplanmayı azaltır. Düzenli erik tüketimi ayrıca Parkinson hastalığının önlenmesine katkı sağlar.



Sinir sistemi: B vitamini açısından zengin olan erik, sinir sisteminin düzgün işleyişine yardımcı olur ve AIDS hastalığına karşı koruma sağlar. Ayrıca düzenli erik tüketiminin hormonları etkileyen ruh durumunun pozitif kalmasına yardımcı olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla eriğin serotonin hormonunun artmasında önemli rol oynadığı söylenebilir.



Kardiyovasküler sağlık: Eriklerin düzenli tüketilmesi kardiyovasküler sağlığın korunmasına yardımcı olur. Araştırmalar, kuru eriğin düzenli alımının arterlerdeki kan akışkanlığını artırmaya yardımcı olduğu gerçeğini göstermiştir. Bu koruyucu etki, çeşitli kardiyak bozuklukların önlenmesinde, ateroskleroz gelişimi, kalp krizi ve felç riskinin azaltılmasına katkı sağlar.



Hamilelik: İçerisinde pek çok vitamin ve mineralin bulunması nedeniyle erik ve erik ürünlerinin gebelik sırasında tüketilmesi çok faydalıdır.



ERİK SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Pek çok meyve ve sebze seçiminde olduğu gibi erik seçerken de dikkat edilmesi gereken birkaç ipucu bulunuyor:

Seçtiğiniz erik ne çok büyük ne de çok küçük olmalıdır. Eriğin boyu avuç içini geçmemelidir.

Eriğin üzerinde beyazımsı lekeler bulunmalıdır. Bu lekeler eriğin organikliği hakkında ipucu verir. Dolayısıyla seçtiğiniz eriğin mor ve beyaz alacalı renklerde olmasına özen gösterin.

Erik seçiminde önemli olan bir diğer özellik ise olgunlaşmış eriğin tercih edilmesidir. Lekeli ve çürük erikler tüketilmemelidir.

Erikler çok yumuşak olmamalıdır. Çok yumuşak eriklerin buzdolabında muhafaza edilmesi de zordur.

Eriği tüketmeden önce iyi yıkandığından emin olunmalıdır. Bir süre suda bekletmeniz hijyen açısından önemlidir.

Son olarak eriği kurutmaya karar verdiyseniz, kurutacağınız yerin toz ve nemden uzak olduğuna dikkat etmelisiniz.



KOMPOSTO OLARAK DA TERCİH EDİLEBİLİR

Meyve suları ve meyve çayları, yazın serinlemek için tercih edilen içeceklerin başında gelir. Ancak son yıllarda özellikle hazır meyve sularının insan sağlığı açısından ne gibi zararları olduğunu anlatan araştırmalar yayınlandığını unutmamak gerekir. Meyve suları yerine meyve kompostolarını tercih edin. Özellikle erik kompostosu, sıcaklıkların yüksek olduğu bugünlerde serinlemenize yardımcı olur. Ayrıca vitamin ve mineral açısından sağlığınıza fayda sağlar.