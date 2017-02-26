Diş alanında gelişen teknolojiler sayesinde her geçen gün yeni bir uygulama hayatımıza giriyor. Porselen lamina, diş pırlantası veya pembe estetik bunlardan yalnızca birkaçı

Dış görünüş, giyim, kuşam, davranış ve tavırlar sözsüz iletişimin parçalarıdır.

'İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır' sözü de ilk izlenimin önemini ortaya koyan deyimlerimizdendir.

İlk defa gördüğümüz insanlar hakkında fikirlerimiz saniyeler içinde oluşmaktadır. İlk intibayı olumlu ve doğru oluşturabilmek bu bağlamda önemlidir.

Hele ki karşı tarafa kendimizi anlatmak için çok uzun saatlerimiz yoksa, bu fırsatı iyi değerlendirmek gerektiği açıktır.

Özellikle çalışma hayatında, iş ortamında pek çok farklı insanla muhatap olmanın getirdiği belirsizlik dış görünüm konusunda daha dikkatli olmayı gerektirmektedir.

İnsanlar ilk izlenimlerine ve algıladıkları imaja göre karşı taraf hakkında yargıya vardığı için olumlu bir etki yaratmanın ilk ve en etkili yollarından biri dış görünüşe önem vermektir.

Erkekler için; bakımsız kirli saç ve sakal, bakımsız, sararmış dişler ve ağız kokusu, yırtık, rengi atmış veya kirli giysiler, ağır kokulu parfüm, iş ayakkabıları ile giyilen beyaz çorap, kravat kullanılmadığı zamanlarda gömlek yakasından göğüs kıllarının görünmesi, iş kıyafetleri ile kullanılan postal, spor ayakkabı, sandalet, sabo, boyasız ve bakımsız ayakkabılar, yazılı, karikatürlü, çizgi film karakterli kravatlar, kemere takılan çağrı cihazları ve cep telefonları, görünen yerde dövme, küpe, zincir; imaj kırıcı unsurlar olarak sayılabilir.



GÖRÜNTÜNÜZ ÇOK ÖNEMLİDİR

İlk izlenim; insanların kendileri hakkında karmaşık bilgileri, kimlikleri, neyi temsil ettikleri, alınıp verilen karşılıklı etkileşimlerle oluşturulur. İlk etki, söylenenlerle olduğu kadar, görüntünün nasıl olduğu, hareketler ve konuşma tarzıyla yaratılır. Güçlü bir etki saniyeler içinde oluşur ve kalıcı bir düşünce yarım dakikadan dört dakikaya kadar olan bir süre içinde görünüş, ses ve hareketler üzerine kurulur.

Araştırmalar, ilk karşılaşmada karşı taraf üzerinde etki bırakmak için dört dakikadan az bir süre olduğunu göstermiştir.

Yaş, cinsiyet, ırk gibi fiziksel özellikler, boy, kilo, renk ve yüz hatları ile görsel ve hızlı bir şekilde karşı tarafa aktarılır.

Ancak zeka, yetenekler, güvenilirlik, sosyal sınıf, çekicilik, parasal durum vb. sonradan anlaşılır ve her zaman kesin doğru olmaz.

İnsanların bazıları sezgilerini kullanır, gördükleri gerçeklere güvenir ve tartar, bazıları ise sözlü olmayan ipuçlarını değerlendirmekte zorlanır. Karşı tarafın kişi hakkında ne kadar sürede ve nasıl yargıya varacağı bilinemediği için ilk seferde iyi bir izlenim yaratmak gerekmektedir.

Estetik anlayışının sürekli değiştiği günümüzde dişler yüz estetiğinin en önemli tamamlayıcı unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Düzgün ve beyaz dişlere sahip olmak için ortodonti, implantoloji, periodontoloji gibi çeşitli diş hekimliği uzmanlık alanları ve estetik diş hekimliği tekniklerinden yararlanılabilir.



DİŞ BEYAZLATMA

İş hayatının rekabetçi ortamında yönetici ve çalışanların diş estetiğine olan ilgisi gün geçtikçe artıyor. Diş estetiğinde en çok uygulanan yöntemlerden beyazlatma işlemi ile dişlerinizin doğal rengini beyazlatarak dişlerinizi daha ışıltılı bir hale getirmek mümkün. Bu yöntemde soğuk ışık altında bir saat gibi bir süreçte dişlerin üzerine sürülen özel beyazlatıcı jelle dişlerin içindeki prizmalar arasında birikmiş olan leke yapıcı artıklar temizlenerek dişler beyazlatılır.

Dişlerdeki sarılık ya genetik ya da ilerleyen yaşla beraber ve yeme içme alışkanlıklarına bağlı olarak gelişebilir. İki farklı beyazlatma yöntemi vardır. Ev tipi beyazlatmada, diş hekimi tarafından dişlerinizin üzerine takmanız için ağız ölçünüze uygun kalıplar hazırlatılır. Bu kalıbın içerisine bir ilaç konulur ve beyazlatılacak dişlerin üstüne yerleştirilir. Günde ortalama dört-altı saat takılması gerekir. İkinci ise muayenehanede uygulanan beyazlatma işlemidir. Dişlerdeki gözeneklerin temizlenmesinde hidrojen peroksit yani oksijenli su veya türevi karbamid peroksit içerikli jeller kullanılıyor. Bu maddeler 45 dakika süreyle lazer ışığı verilerek aktive edilip beyazlama gerçekleşiyor.

Diş beyazlatma işleminde kullanılan etken malzeme çok önemlidir. Mutlaka diş hekiminizin önerdiği sistemi kullanmanız gerekir. Dışarıda marketlerde satılan ürünler diş ve çevre dokulara zarar verebilir.

Ev tipi diş beyazlatma işlemi ortalama beş gün sürer. Muayenehanede yaklaşık bir saatte uyguladığımız lazerle diş beyazlatma işleminde ise sonuç hemen alınır.

Alışkanlık ve ağız bakımına bağlı olarak beyazlık uzun süre korunabilir. Yine de bu süreçte beyazlatıcı diş macunları ile tedavi desteklenebilir.



PORSELEN LAMİNA

Tırnak kalınlığında, istenen renk, boy ve formda özel olarak hazırlanmış bir porselen tabakasının dişin ön yüzüne yapıştırılması tekniği olan porselen laminanın uygulama alanları şunlardır:

Diş beyazlatma yönteminin yeterli olmadığı aşırı koyu renkli dişler

Çarpma sonucu oluşan kırıkların tedavisi

Ön dişlerdeki aralıkların kapatılması

Çürük ve aşınma nedeni ile gülüş hattında görünen dişlerin kaplanması gereken durumlar



DİŞ PIRLANTASI

Diş bir miktar aşındırılarak ya da aşındırılmadan direkt olarak yapıştırılan kristaller artık çok rağbet görmese de uygulatmak isteyenler olabiliyor. Popüler olan ağız takısı pırlanta ise sadece diş hekimi tarafından uygulanır. Dişin yüzeyine taşın sivri kısmı kadar küçük çaplı kavite açılarak uygulanır ve ömür boyu kullanılabilir.



PEMBE ESTETİK

Sağlıklı diş eti; açık pembe renkte, dişe ve kemiğe sıkıca yapışmış olup portakal kabuğuna benzer parlak ama pütürlü bir görünümde olmalıdır. Estetik bir gülümseme yalnız beyaz, muntazam dişlerle değil, bu dişlere uyumlu diş etleri ile mümkündür.

Estetik dişeti uygulamalarının adı pembe estetiktir. Diş etlerinin sağlığı, rengi ve seviyesi diş estetiğini tamamlar. Uyumlu ve temiz bir gülüş sağlamanın ilk adımı, diş ve diş eti uyumunu sağlamaktır.

Pembe estetik adı verilen diş eti bölgesinde en çok karşılaşılan sorun, gereğinden fazla görünen diş etleri ya da asimetrik diş eti seviyeleridir. Lazerle yapılan gingivoplasti adı verilen küçük bir operasyon ile bunları düzeltmek mümkündür.

Bu tedavide hastaya yapılacak lokal anestezi ile hasta hiçbir şey hissetmeden lazerle fazlalık olan bölge çıkarılıyor. Yapılan cerrahi uygulamaya rağmen gülümseme sırasında diş etleri görünüyorsa burun deliğinin altındaki iki noktaya botoks uygulaması yapılabilir. Böylece ifade değişikliği olmaksızın üst dudak bir miktar düşer ve diş etleri görünmez. Burada önemli olan, yüz kaslarını çok iyi bilmek ve doğru noktalara uygulama yapmaktır.



DİŞİN TÜM DOKULARI HATTA RENGİ TAKLİT EDİLİR

Kristal Destekli Kaplamalar

Artık kaplama dişlerde, hatta köprülerde dahi metalsiz kristal destekli porselenler kullanarak dişin doğal yapısını birebir taklit edebilen ve ışığı geçirebilen sabit protezler yapmak mümkün. Ayrıca tamamen seramik, metal içermeyen bu dişler katman katman işlenerek dişin tüm dokuları da renk ve tonlama olarak taklit edilebiliyor.



Estetik Dolgular

Günümüzde estetik dolgular; çürük diş tedavisinde, amalgam dolguların değiştirilmesinde ve dişlerin formunun yeniden biçimlendirilmesinde kullanılmaktadır.