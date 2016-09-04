Türkiye, Çin’deki G20 Zirvesi’nde stratejik enerji hamlesinde bulundu. Enerji Bakanı Albayrak, üç tarihi protokole imza attı. İlk nükleer reaktörün 2023’te devreye alınacağını söyleyen Albayrak, “Tüm dünyada helal olan, Türkiye’ye haram deniyorsa orada bir numara vardır” dedi

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çin Halk Cumhuriyeti ile tarihi öneme sahip 3 protokole imza attı.



Nükleer, yenilenebilir enerji ve kömür sektörü alanında protokoller imzalayan Bakan Albayrak, Türkiye'nin nükleer enerji çalışmalarındaki yol haritası hakkında da önemli bilgiler verdi.