Türkiye, Çin’deki G20 Zirvesi’nde stratejik enerji hamlesinde bulundu. Enerji Bakanı Albayrak, üç tarihi protokole imza attı. İlk nükleer reaktörün 2023’te devreye alınacağını söyleyen Albayrak, “Tüm dünyada helal olan, Türkiye’ye haram deniyorsa orada bir numara vardır” dedi
Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çin Halk Cumhuriyeti ile tarihi öneme sahip 3 protokole imza attı.
Nükleer, yenilenebilir enerji ve kömür sektörü alanında protokoller imzalayan Bakan Albayrak, Türkiye'nin nükleer enerji çalışmalarındaki yol haritası hakkında da önemli bilgiler verdi.
İlk nükleer reaktörün 2023'te devreye alınacağını, 2030'a kadar Türkiye'nin enerjideki kurulu gücünün yüzde 10'unu karşılayacak şekilde 3 nükleer santrale sahip olacağını söyleyen Albayrak, "60 yıldır tüm dünyaya helal olan bir teknoloji, 'Türkiye'ye haram' deniliyorsa, orada bir numara var demektir" diye konuştu. Albayrak bu yıl sonuna kadar güneş ve rüzgârda da iki büyük ihaleye çıkılacağını açıkladı. G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat eden Enerji Bakanı Albayrak, Türkiye'nin enerjide gelecek vizyonunu belirleyecek üç önemli protokole imza atarken, enerji alanıyla ilgili kritik açıklamalarda da bulundu. Nükleer enerji başta olmak üzere güneş ve rüzgâr enerjileriyle ilgili de önemli projeleri anlatan Bakan Albayrak şöyle konuştu:
* 3 TARİHİ PROTOKOL: Çin tarafı ile enerji alanında üç mutabakat zaptı imzaladık. Nükleer, yenilenebilir enerji ve kömür. Üçüncü nükleer santral ABDÇin konsorsiyumunun talip olduğu bir proje. Önümüzdeki günlerde konsorsiyumla birlikte üçüncü nükleer santralin saha seçimi ve fizibilite ile ilgili açıklamalar da yapılacak.
* 17-18 KRİTERİMİZ VAR: İlk iki nükleer santralimiz Akkuyu ve Sinop olacak. Üçüncüsü ile ilgili saha çalışmaları bir noktaya geldi, hangi bölge olacağı henüz belli değil. Burada duygusal değil 17-18 kritere göre hareket ediyoruz. Bunların içinde depremsellik, su yollarına yakınlık, hava yollarının kesişimi, askeri bölge ve diğer kriterler var. Bunlara göre seçim yapılıyor. Haritalarda birkaç yer öne çıkıyor. Bunun için üst düzey istişare ile stratejik bir karar verilecek.
* JAPONYA İLE ANLAYIŞ BİRLİĞİ BELGESİ İMZALANACAK: Türkiye'nin 2023-2030 hedefleri var. Nükleer bunun içinde önemli bir yer tutuyor. 2023-2030'un Türkiye'si 120- 150 bin megavat kurulu gücü ifade ediyor. Bunun yüzde 10'u, 10-15 bin megavatı nükleerden sağlanacak. Japonya ile de nükleeri hızlandırmak için bir anlayış birliği belgesi imzalayacağız. Türkiye'nin teknoloji ile ilgili iyileştirme beklentisi var. Burada zaman kaybetmemek için 2023-2030 yıllarını kapsayan planda ilk reaktörü devreye almak istiyoruz.
* TÜRK AKIMI'NDA İLK İZİNLER VERİLDİ: Rusya ile İstanbul'da mevcutların yanı sıra potansiyel projeleri de görüştüğümüz verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türk Akımı'nın birinci fazı ile ilgili beklenen izinlerin onayını gerçekleştirdik. Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve bölgesel enerji projesi olarak Türk Akımı 24 Kasım 2015'e kadar masadaydı. Proje ile ilgili süreç olumlu ilerliyor. Gaz konusunda sessiz ve derinden önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'nin bir kaynağa, bu kaynağın bir yapıya bağlı olmaması konusunda çalışmalarımız var. Rusya uzun bir süredir önemli bir ortağımız. Yeni ve farklı işbirlikleri yolunda adımlar atacağız.
* AKKUYU'DA SÜREÇ HIZLANIYOR: Ciddi yavaşlayan Akkuyu süreci hızlanıyor. Rosatom ekibi Türkiye'ye geliyor. Enerji, turizm, tarım gibi ticari ve ekonomik konuların yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye ve bölgesel konuları da görüşeceğiz.
* DÜNYAYA HELAL OLAN, TÜRKİYE'YE HARAM OLAMAZ: Nükleer, Türkiye'nin 1956'dan beri rüyası. Ama şimdiye kadar ekonomide, bürokraside, siyasette bir yere takılıyor ve hayata geçmiyor. Büyük bir direnç var. Türkiye kendini bu teknolojiden ayrı düşünmemeli. Türkiye'nin güvenli enerji kaynaklarını genişletmesi ve âli menfaatleri için bunu yapmak zorundayız. Farklı lobiler ve yapılar ne söylerse söylesin. Türkiye'nin enerji ihtiyacını istikrarlı sağlayabilmesi için nükleer enerjiye sahip olması şart. 60 yıldır tüm dünyaya helal olan bir teknoloji, 'Türkiye'ye haram' deniliyorsa, orada bir numara var demektir
* GÜNEŞ VE RÜZGÂRDA DEV İHALE: Yenilenebilir enerjide yeni bir model ve strateji ile yürüyoruz. Yıl sonuna kadar güneş ve rüzgârda iki ihale açmayı düşünüyoruz. Hedefimiz yerli Ar-Ge'nin önünü açmak. Türkiye'de teknolojinin önünü açmak için sadece alım garantisi vermek yetmiyor. Alım garantisi ile teknolojiyi tüketiyor, ama üretmiyoruz. Türkiye'de yerli üretimi teşvik edecek bir model geliştireceğiz. Güneşte belli bir bölgede açık eksiltme ile belli bir kapasiteyi kuracak firmalara yerli Ar-Ge şartı koyarak ihale açacağız. Rüzgârda da bir paketi aynı şekilde ihale edeceğiz.
* YENİ SENARYOLAR ÇALIŞIYORUZ: Enerji stratejik bir alan. 10-20 yıl sonrasını görerek karar vermeliyiz. 2019'da seçim var diye düşünme lüksümüz yok. Türkiye'nin elektrik tüketiminin üçte biri Marmara'da. Yüzde 21-22'si sadece Trakya'da. Bunu ithalat ve taşıma ile karşılıyoruz. O zaman meselenin maliyet, kayıp, kaçak tarafı var. Örneğin şebeke sistemi ve trafolarda zincirleme bir sorun oluştuğunda Nişantaşı'nda elektrik kesiliyor. Enerji ile ilgili stratejik vizyonu, tüketildiği merkezlere, sanayiye, demografik yapıya göre düzenliyoruz. Haritayı, arztalep dengesinde tüketim ve üretim maliyetine göre dengelememiz lazım. Enerjide en kötü senaryoya göre B, C, D planlarınız olmalı. Elektrik gittiğinde hayat duruyor. Bunun için bugüne kadar alınmış tedbirlerin ötesinde birçok senaryoyu çalışıyoruz.
* HENÜZ YOLUN BAŞINDAYIZ: Doğalgaz depolama kapasitesi oranımızı artırdık. Nükleerde uranyum altyapısını oluşturmak durumundayız. Türkiye nükleer teknolojiye geçtikten sonra, doğal kaynakları itibarıyla altyapısı hazır. Türkiye aslında doğal kaynakları zengin bir ülke. Ama henüz yolun başındayız.
* SONDAJ ALTYAPISI HARİTASI OLUŞTURULACAK: MTA'nın sondaj altyapısında büyük ilerleme sağladık. 2002'ye kadar Türkiye'de ortalama sondaj kapasitesi 30-40 bin metreydi. İktidarımız döneminde 300 bin metrenin üzerine çıktı. Yeni dönemde en az 1 milyon metre diyoruz. Bu, Türkiye'nin yer altında ne olup olmadığını bilmesi demek. Avrupa'nın 30-40 yıl önce tamamladığı sondaj altyapısı haritamızı oluşturmuş olacağız. Türkiye'de bu oran yüzde 20'lerde ve ortalama 300 metre derinlikte. 2019'a kadar bunu yüzde 60'lara ve en az 700 metre derinliğe taşıyacağız. Son dönemde kömürde yaptığımız keşifler bu çalışmaların yansımasıdır. Şimdiye kadar hep 'Türkiye'de kömür rezervi var, ama bin 100 kalori, saman gibi yakılmıyor' denirdi. Son dönemde 2 bin kalori değerinin üzerinde kömür rezervleri bulduk.
KARMA EKONOMİK KOMİSYON TOPLANTISI TÜRKİYE'DE
Çin'in stratejik işbirliği çerçevesinde Türkiye'nin enerji alanında önemli görüşmeler yaptığı ülkelerin başında geldiğini kaydeden Bakan Albayrak, "Ulaştırma sektöründe de Çin'le çok önemli projeler var. Edirne-Kars hızlı tren projesi ile ilgili uzun süredir devam eden bir süreç söz konusu. Burada 30-40 milyar dolarlık bir projeden bahsediliyor. Bu, modern İpek Yolu'nun önemli bir parçası. Çin'in uluslararası anlamda birinci sıraya koyduğu stratejik bir proje. Pekin'i Londra'ya bağlamayı planlıyor" dedi. Bakan Albayrak, en son 2009 yılında yapılan TürkiyeÇin Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının da 7 yıl aradan sonra Kasım ayında Türkiye'de gerçekleştirileceğini açıkladı.
BİTKİ SAĞLIĞI İÇİN PROTOKOL TAMAM
Heyetler arası görüşme sırasında Çin ile 4 anlaşma imzalandı. Türkiye'den Çin'e ihraç edilen antepfıstığı için bitki sağlığı gereklilikleri protokolünü Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Çin Kalite, Kontrol, Denetim ve Karantina İdaresi Bakanı Zhi Shuping imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Nur Bekri, iki kurum arasında yenilenebilir enerji alanında işbirliği anlaşmasına ve kömür alanında işbirliği anlaşmasına imza attı. Bakan Albayrak, ayrıca Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Çin Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi arasında nükleer güvenlik alanında işbirliği hakkında düzenlemeyi imzaladı.