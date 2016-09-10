Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Daire Başkanlığı, PKK-FETÖ uyuşturucu ticareti bağlantısını belgeledi. Dubai’de yakalanan uyuşturucu baronu İbrahim Işık’ın PKK ile çalıştığı, kazandığı paraları FETÖ’ye aktardığı belirlendi

FETÖ VE PKK UYUŞTURUCUDA DA ORTAK!

Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Daire Başkanlığı, iki yıllık çalışma sonucu PKK-FETÖ uyuşturucu ticareti bağlantısını belgeledi. Gaziantepli uyuşturucu baronu İbrahim Işık'ın İran-Dubai hattındaki ilişkiler ağı hain ittifakı gün yüzüne çıkardı.

2014'TE İSTİHBARAT GELDİ: 2014'te emniyete ulaşan ihbarda Gaziantep merkezli bir suç örgütünün uyuşturucu imal ve kaçakçılığı yaptığı bildirildi. Gaziantep-İran-Dubai arasında süren uyuşturucu trafiği izlemeye alındı. İran, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri emniyet makamlarından da destek sağlandı.

DUBAİ'DE CAPTAGON: Türk güvenlik birimlerinin de katıldığı Nisan 2015'teki ortak operasyonda İbrahim Işık adlı uyuşturucu taciri Dubai'de iki adamı ile yakalandı. Şebekede, 800 bin adet (8 milyon dolar değerinde) captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

FETÖ BAĞLANTISI: Halen Dubai'de tutuklu olan İbrahim Işık'ın 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra çocuklarını FETÖ'ye ait Özel Asım Kökoğlu, Özel Cahit Nakıpoğlu, Sunguroğulları Anadolu Okullarına okuttuğu, okullardaki öğretmenlere himmet adı altında yardımda bulunduğu tespit edildi.

KARDEŞLERİ DE FETÖ'DEN: İbrahim Işık'ın kardeşlerinin de FETÖ adına yayın yaptığı için el konulan Dünya TV'nin yönetiminde görev aldığı, yine FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hizmet verdiği tespiti yapılan Hür Sanayi ve İşadamları Derneği üyesi oldukları ve Kimse Yok mu Derneği'nde çalıştıkları öğrenildi.

DEPODA BULUNAN MALZEMELER: Gaziantep'teki operasyonlar sırasında Kimse Yok mu Derneği'nin depolarında FETÖ'nün finans kaynağı olarak soruşturulan NAKSAN Holding'e ait yüklü miktarda hammadde ele geçirildi. Naksan Holding'in Bank Asya'nın ortaklarından olduğu tespit edildi.

KOBANİ'DE SAHNEDELER: Işık ailesinin izine 6-7 Ekim Kobani olayları bahanesi ile Gaziantep'teki kalkışmada da rastlandı. 5 kişinin öldüğü olaylar sırasında, Işık ailesi fertlerinin silahlı eylemlerde bulundukları teknik takipte ortaya çıkarıldı. Işık'ın akrabalarının tamamına yakınının PKK/ KCK üyeliğinden kayıtları olduğu, Kobani olaylarına destek veren kuruluşlara maddi destek sağladıkları görüldü.

DAĞ KADROSU AKRABA: İbrahim Işık'ın akrabası Salih Işık'ın da PKK terör örgütünün dağ kadrosundan olduğu ve iki yıl önce bir çatışmada öldürüldüğü belirlendi.

EVLERİ MÜHİMMAT DOLU: Kobani olaylarının ardından İbrahim Işık, kardeşleri ve akrabalarının ev ve işyerlerindeki aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ile PKK'ya ait örgütsel doküman ele geçirildi.

TSK'DA REHABİLİTASYON... Kobani olaylarında yaralandığı ve Gaziantep'te tedavi gördüğü belirlenen İbrahim Işık ileri tedavi için geçen yıl TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 ay yattı.

EYLÜL 2016 OPERASYONU: 2 Eylül'de Gaziantep'te yapılan operasyonda 7 PKK'lı tutuklandı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramada FETÖ'ye ait yayınlar ve silah ele geçirildi.