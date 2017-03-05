Menbiç’te işler daha karmaşık hale gelebilir. Rejim de Ruslar da ABD de Menbiç ile ilgileniyor. Tabii ÖSO da var. Menbiç, Suriye sorununun çözümünde anahtar teşkil edebilir

Referandum mitinglerine tüm hızıyla devam eden Başbakan Binali Yıldırım, Sinop'tan dönüş yolunda, dış ve iç gündeme dair önemli mesajlar verdi.

Yıldırım, "Suriye ve Irak'ta dışarıdan gelen hiçbir güç kalmamalı. Suriye'de bir operasyonda YPG ile yan yana gelmemizi kimse beklemesin. Sincar'ın ikinci bir Kandil olması asla söz konusu olamaz" dedi.

Erken seçimin gündemde olmadığını vurgulayan Yıldırım, kararsız kitle iddiaları için de "Bence kimse kararsız değil. Kararları var ama paylaşmıyorlar" yorumunu yaptı.

Yıldırım, sorularımızı şöyle yanıtladı:



MENBİÇ ANAHTAR



ABD'nin, Türkiye'yi PYD ile yan yana getirmeyi planladığı konuşuluyor...

Kimse bizi terör örgütleriyle yan yana getiremez. O zaman kendimizi inkar etmiş oluruz. YPG de PYD de PKK gibi alçak bir terör örgütüdür. Suriye'de herhangi bir operasyonda PYD ve YPG ile birlikte hareket etmemizi hiç beklemesin.

ABD, Menbiç'te PYD'ye desteğini sürdürüyor...

PYD unsurlarının Menbiç'i boşaltacağı ve Fırat'ın doğusuna çekileceği yönünde sözü var. Bu sözün tutulmasını bekliyoruz. Ama Menbiç'te işler daha karmaşık hale gelebilir.

Çatışma riski olur mu?

O anlamda değil. Rejim de Ruslar da ABD de orayla ilgileniyor. Tabii ÖSO da var. Menbiç, Suriye sorununun çözümünde anahtar teşkil edebilir.

Ruslar'ın, Menbiç'i rejime devredeceği yönünde açıklaması oldu...

Son gelişme, rejim güçleri Menbiç'e girdi, YPG'liler ayrılıyor şeklinde. Bu, bizim açımızdan olumsuz değil. İsteğimiz YPG'nin orada olmaması. Nihayetinde Suriye toprakları Suriyelilere aittir. Irak'ta, Suriye'de DEAŞ temizliği yapıldıktan sonra bu bölgeler gerçek sahiplerine devredilmeli. Etnik temele dayalı yapay bir güç alanı oluşturulmamalı.

Orada hala ABD güçleri var?

Hedef, Suriye ve Irak'ta dışarıdan gelen hiçbir gücün kalmaması. Kalırsa o zaman yine sorun sürer.

ABD'liler dahil mi?

Hepsi. Ruslara, Amerikalılara üs verilirse ayrı konu.

Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında rejimle temas olabilir mi?

Rejimle ilişkileri Rusya ve İran yürütüyor. Bizim Suriye'nin geleceği konusunda rejimle temasımız yok. Olması da doğru değil, düşünmüyoruz.



BAHÇELİ'Yİ ANLIYORUZ



Sayın Bahçeli'nin, Barzani ziyareti ve bayrakla ilgili sözleri çok sertti...

Sayın Bahçeli'nin hassasiyetini anlayışla karşılıyoruz. Teröre bakış ve Kürt vatandaşlarımız noktasında zerre görüş ayrılığımız yok. Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşmemiz yeni değil. Görüşmemizin odağında güvenlik ve istikrar var.

Bölgesel yönetimin bağımsızlık söylemlerine ne diyorsunuz?

O değerlendirmeler Irak Merkezi Yönetimi ile aralarında sorunlar yaşanınca gündeme getiriliyor. Türkiye'nin bağımsızlığını, üniter yapısını bozmaya çalışan bir oluşum bizim için kabul edilmezdir.

Sayın Bahçeli ile görüşmeniz oldu mu?

Görüşmedim. Sayın Bahçeli'nin açıklaması gayet açık. Bu olay nedeniyle duruşlarında sapma olmayacağını, evet yönünde kampanyayı sonuna kadar sürdüreceklerini beyan ettiler.



KARARGÂH MEVZUU KAPANDI



Karargâh rahatsız manşetinden sonra, yeniden demokrasiye sahip çıkma havası oluştu...

O mevzu kapandı. Söylenecek her şey söylendi. Türkiye'nin bu anlamda kat ettiği yolu, bu olay karşısında kamuoyunun verdiği tepkiyle ölçersiniz. Kamuoyu hiç oralı olmadı. Olmayan bir şeyi varmış gibi gösterme alışkanlığı eski Türkiye alışkanlığı. Bu olsa olsa TSK'nın tartışma alanına çekilmesi olur.

TSK'nın, medya ile paylaşımı söz konusu?

O da doğru değil. Konunun tüm detaylarını Genelkurmay Başkanı ile görüştük. Hassasiyetler paylaşıldı, umarım bundan sonra böyle şeyler olmaz.