Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu SABAH’a konuştu: Terör örgütü PKK’nın ikinci Kandil’e çevirmek istediği Sincar üzerinde askeri seçenekleri kullanacağız

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Brüksel'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uçakta, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la yapılan görüşmelere ilişkin bilgiler paylaştı.



Tillerson, Suriye'de istikrarlı bölgelerden söz etti...

Cumhurbaşkanımızın vurguladığı şeyleri söyledi. Terörden arındırılmış bölgeler, insanların buraya dönmesi, Körfez ve Avrupa ülkelerinden fon oluşturulması. Güvenliği yerel insanların sağlaması. Biz de 'Aynısını yapmaya çalışıyoruz, birlikte yapalım, Avrupa'yı da teşvik edelim' dedik.



Yeni yönetimin YPG'yi kullanma biçimi önceki yönetimin devamı gibi...

YPG ile işbirliğini savunan askerler bile (ABD Genelkurmay Başkanı Dunford dahil) YPG ile PKK'nın farklı olmadığını biliyor. Niye işbirliği yapıyorsunuz? diyoruz. 'Mecbur kaldık. Aksi seçenekte daha fazla asker göndermek zorunda kalırdık' diyorlar. Biz de "Nasıl mecbur kaldınız? Biz varız, muhalifler var" diyoruz. 'Alternatifi görmek istiyoruz, daha karar vermedik' diyorlar. Edindiğim izlenim şu: YPG'yi bıraktıkları an, Rusya'nın kontrolüne girerler. Ben de dedim ki 'İki büyük ülkenin bir terör örgütünü kullanması acziyettir.



Masada harita var mıydı?

Harita vardı. Telabyad örneğini verdik. 'YPG'nin kontrol ettiği yerleri güvenli bölge sayamayız' dedik. 'Neden?' diye sordu. Ben de açıkladım: Bizde Suriye'den gelen 300 bin Kürt var. Yüzde 90'ı YPG'nin kontrol ettiği alanlardan geldi. YPG göçe zorladı. Niçin? Çünkü aynı ideolojiyi paylaşmıyorlar. YPG diğer etnik yapıları göç ettirdi.



Rakka operasyonu için bir seçenek sunuldu mu?

Fırat Kalkanı'nı örnek verdik. 'ÖSO var, biz de Türkiye olarak özel kuvvetlerle takviye yaparız. Siz ve koalisyonla bu işi yaparız. Müttefikinize saldıran örgüte destek vermeniz bizi üzer, ilişkilerimizi etkiler' dedik.



FETÖ'YE KARŞI YENİ YAKLAŞIM

Çavuşoğlu ABD'deki yeni yönetimin FETÖ'ye yaklaşımı hakkında şunları kaydetti: "Pozisyon değişikliği olması lazım. Şu ana kadar olumsuz bir şey duymadık. Tillerson da 'Adalet Bakanımız her bilgi, belgeyi aldı. Yeni bir bakış açısı ile inceliyor' dedi."



ABD: ORTAK HAREKET EDELİM

"Sincar üzerinde askeri seçeneği gerekirse değil, kullanacağız. Orada oldukları sürece kullanacağız. Kandil neyse bizim için orası odur. PKK var. ABD de 'Sincar dahil her yerde PKK'nın çekilmesi ve elimine edilmesi ile ilgili planlarımız var, beraber hareket edeceğiz' dedi" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Menbiç'te, Fırat'ın doğusuna çekilme" sözü için ise "Şu anda görevdeki ABD'li askerlerin (Dunford dahil) biter bitmez çekilme sözleri vardı. Siz göreve geldikten sonra kaç ay geçti, hala oradalar' uyarısında bulunduk" dedi.