Erdoğan, Hindistan dönüşü uçakta konuştu: Suriye’de şu an yapılanlar Obama döneminin kalıntıları. 16 Mayıs’taki görüşmemizde Trump da bu konuyla ilgili düşüncelerimizi olumlu karşılayacaktır. Ülkemize yönelik tehdit ve tacizlere elbette izin vermeyiz. Ne gerekiyorsa yaparız. Stratejik müttefikimiz ABD’nin düşmanımız olan terör örgütleri ile beraber hareket etmesini doğru bulmuyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hindistan gezisi dönüşünde uçakta dış politika, terör ve siyasi gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın aralarında SABAH gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Daily SABAH Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz'ün de olduğu gazete temsilcilerine yaptığı değerlendirmeler;



ABD ZİYARETİ VE TRUMP'LA GÖRÜŞME







ABD ziyareti sırasında Başkan Trump ile yapacağım görüşmeyi çok önemsiyorum. NATO'da beraber olduğumuz ve stratejik müttefikimiz olan ABD'nin düşmanımız olan terör örgütleriyle beraber hareket etmesinin doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Suriye'de yapılanları, adeta Obama döneminin bir kalıntısı, o dönemdeki komuta heyetinin aynı şeyleri devam ettirmesi olarak görüyorum. Bu şekilde devam edecek olursa Amerika ile uzlaşma içinde olmamız mümkün değil. Sanıyorum ki Sayın Trump da bizim bu düşüncelerimize olumlu yaklaşacaktır. Tüm bunları Sayın Başkan'la görüşeceğiz, resimleriyle kendilerine aktaracağız. Bunların bizi ne kadar rahatsız ettiğini ifade edeceğiz.







SURİYE VE TERÖRLE MÜCADELE

Bizler ülkemize yönelik tehdit ve tacizlere elbette izin veremeyiz. Tacizde bulunanlar olursa gereği neyse yaparız. Nitekim Afrin tarafından da bizim topraklarımıza saldırılar oldu. Biz angajman kurallarıyla onlara gereken cevabı verdik. Hatay'ın oralardan alın doğuya kadar bunlar oldu. 5- 6 karakolumuzun rahatsız edilmesi karşısında da angajman kurallarının gereği yapıldı.



PKK VE FETÖ'YLE MÜCADELE, OHAL…







Fransa'nın OHAL'ini görmeyen Batı, bizim huzur içinde sürdürdüğümüz süreci eleştirmeye kalkıyor. Türkiye'deki OHAL ne yaptı? Sermayeden bir şey mi götürdü, insanların işleri mi etkilendi? 2002'de biz iktidara geldiğimizde de OHAL vardı, ama o farklıydı. İnsanlar bizden onu kaldırmamızı istemişlerdi. Nitekim biz de Abdullah Bey'in Başbakanlığı döneminde, bir ay içinde kaldırdık OHAL'i. Bizde şu anki OHAL, 2002'dekinin aksine, huzur ortamını sağlamaya yönelik bir karardır. Terörle mücadele konusunda bizim işimizi kolaylaştırıyor.

OHAL olmasa, PKK ile bu kadar rahat mücadele edemeyiz. FETÖ ile de mücadele edemeyiz. Fransa, birkaç terör hadisesi oldu diye OHAL ilan etti. Bizde ise terör yapılanmaları, devleti yıkmaya teşebbüs ettiler. Terörle mücadele bizim olmazsa olmazımızdır. Birilerini memnun etme adına bu mücadeleden vazgeçemeyiz. Kararlı şekilde sürdüreceğiz bu mücadeleyi. Geri adım atmak yok.



AVRUPA BİRLİĞİ'YLE İLİŞKİLER







AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Malta'da gayri resmi bir toplantıları oldu. Şimdi adeta 'evet'çi kesildiler. 'Şu anda ne yapmamız lazım' havası içerisindeler. Yapılması gereken şey belli. Fasılları hemen masaya yatırıp, Türkiye'nin önünü açmaları lazım. Aksi takdirde bizim de bazı hesaplarımız olacaktır. Hala bekletmeyi, kapıları kapatmayı tercih ederlerse, biz de başımızın çaresine bakarız. İngiltere'den nasıl bir Brexit çıktıysa bizim de olabilir. Üye olmadan da verebiliriz o kararı, yeter ki millet o kararı versin.



REFERANDUM VE GÜNEYDOĞU

Güzel bir netice çıktı. Bazı yerde 1'e 2, 1'e 3, hatta 1'e 10 artış olan yerler var. Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimiz son 10 yılı terör örgütü PKK'nın çok ciddi zulmü altında geçirdiler. Namlu burada, oy bizde diyerek, zorla oy kullandırttılar insanlara. Kentsel dönüşüm ve değişimle birlikte bölgenin altyapısının güçlendirilmesi, hendek vs'lerin kapatılması neticesinde Güneydoğu artık giderek güzelleşiyor. Güneydoğu aslına rücu ediyor.



HAMAS'IN SİYASİ VİZYON BELGESİ







Müslüman Kardeşler teşkilatını terör örgütü olarak kabul etmiyorum. Tamamen fikri altyapısı olan bir teşkilat. Halid Meşal'in onlar hakkında olumsuz bir kanaatleri yok. Hamas'ın geldiği noktayı, yeni bir siyasi vizyon belgesiyle açıklaması önemli. 1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kurulmasının, ulusal uzlaşı formülünün temeli olacağını belirtiyorlar. Belgede, İslam'ın barış ve hoşgörü dini olduğu, aşırılığa ve mezhep taassubuna karşı olduğunu da vurgulayan bir madde de var.