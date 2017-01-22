Avrasya Tüneli’nde bir ayda günlük geçişin 25 bin araca ulaştığını söyleyen Yapı Merkezi’nin kurucusu Arıoğlu, “Günlük 30 bin kemik müşterimiz olması ilk hedefimiz. Üzerine 30 bin diğer müşteriler gelirse, 68 binleri yakalarız” dedi

İstanbul Boğazı'nda iki yakayı birbirine bağlayan tüp geçiş projesi ilk ayda günlük ortalama 25 bin araç geçişini yakaladı. Projedeki günlük geçiş garantisinin 68 bin 500 araç olduğunu belirten Yapı Merkezi'nin Kurucusu Ersin Arıoğlu, "Devletin üzerinden yük ne kadar çabuk kalkarsa biz de seviniriz. Günlük 30 bin kemik müşterimiz olması (Her gün sabah gidip akşam dönüş yapan) bizim ilk hedefimiz.

Üzerine 30 bin diğer müşteriler gelirse, 68 binleri yakalarız" dedi.

2018'DE İNSANLAR ALIŞIR

Projenin müteahhidi Yapı Merkezi'nin Kurucusu Ersin Arıoğlu, grubun Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ve Güney Koreli SK E&C'nin Başkan Yardımcısı Seok Jae Seo ile bir araya geldik. Ersin Arıoğlu, 2018 yılının sonlarına doğru insanların Avrasya Tüneli'nden geçişe alışacağını düşündüğünü belirtti. "Deldim, yaptım, bitti döneminin artık sonuna geldik, ömür boyu mühendislik için big data (veri-bilgi) topluyoruz" diyen Ersin Arıoğlu, "Tünelcilik bilgimizin uzun yıllar da yayılması adına çaba göstereceğiz" şeklinde konuştu.

100 KİŞİYLE YÖNETİYORUZ

Arıoğlu, böylesine büyük bir projeyi yapmaya nasıl karar verdiklerini ise şu sözlerle aktardı: "Bay Seok (Koreli ortağın yöneticisi) geldi bir gün, 'Haydi birlikte yapalım' dedi. Biz de hiç düşünmedik 'Olur' dedik." Projenin yapımı sırasında çalışan sayısında bin 800 kişiye ulaştıklarını anlatan Arıoğlu, şu anda işletme için 100 kişilik bir ekiple Avrasya Projesi'ni yönettiklerini söyledi.

'30 bin kişiden sadece 6'sı yoldan döndü

Tünelin içi, alışık olduğumuz gri renk tonunda bırakılmamış. Girildiğinde sürücü mavi renkli bir tünelde yolculuk ediyor. "Mavi renk özel olarak seçildi" diyen Ersin Arıoğlu, "Norveç'te 40 kilometrelik uzun bir tünel var, birçok renk denenmiş ve en son bunda (mavi) karar kılınmış. Biz de bunu örnek aldık.

İnsanlara rahatlık hissi verdiği belirtiliyor.

Diğer renkleri görünce sürücülerin daha sinirli olabildiği söylendi. Girerken zaten sinirliler... Renklere baktık, kırmızı zinhar, sarı çok tonu var karışık duygular veriyor imiş, mavi en rahatlatıcı olan, en güzeli, denildi. Biz de bunda karar kaldık" diye konuştu. Geçen ilk 30 bin araç içerisinde, panik atak, endişe gibi sebeplerden dolayı 6 kişinin geri çıkmak istediğini ve tünelden geçmediğini belirten Arıoğlu, "Hemen yanına yetkili bir arkadaşımız gidip, psikolojik manada bu kişilere destek verdi. Ama daha profesyonel anlamda psikolojik destek için de adım atacağız" dedi.





Cumhurbaşkanı'nın ilk geçiş ücretini müzeye koydu

Yapı Merkezi ve SK E&C ortaklığının kurduğu ATAŞ (Avrasya Tüneli İşletme, İnşaat ve Yatırım A.Ş.), yönetim binasının girişinde küçük bir müze oluşturdu. Müzede sergilenen 200 TL'nin anısını Başar Arıoğlu şöyle anlattı:

"Cumhurbaşkanımız'ın test geçişi sırasında Belediye Başkanımız Kadir Topbaş, ücreti Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan'a verdi. Ben de alıp müzeye koydum."





Mimar Sinan'dan etkilendik

"106 metre denizin altındasınız ve hiç korku hissetmiyorsunuz...

Bu tünelde çok sağlam bir mühendislik var" diyen Ersin Arıoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Projeyi tasarlama aşamasında Mimar Sinan'dan etkilendik. 15 bin parçayı birbirine bağladık.

Tünelde sismik sağlamlık için oldukça dayanıklı bir kabuk var.

Allah korusun saldırı ve patlama risklerine karşı hasar görebilir ama etkisi kesinlikle sınırlı olur."

Hesaplarımızdan 100 milyon $ fazla

Projenin maliyetinin 1 milyar 250 milyon dolar olduğunu vurgulayan Başar Arıoğlu, "Hesaplarımızdan 100 milyon dolar daha pahalıya geldi. Projeye biz yapımcı ve işletmeciler olarak 285 milyon dolar özkaynak verdik.

960 milyon doları yerli, yabancı bankalar tarafından kredi olarak sağlandı" diye konuştu.



'ABD enflasyonu' fiyatı artıracak

Projede ilk fiyat tek geçiş için 15 TL idi. 1 Ocak itibarıyla 16.60 TL oldu. Belirlenen baz fiyat ise 4 dolar + KDV (Yüzde 18) olacak. 2018 başında Amerikan enflasyonu farkının da fiyata ekleneceği bilgisini veren Başar Arıoğlu, şunları söyledi:

"2006'dan bugüne kadarki ABD yıllık enflasyonu farkı eklendiğinde fiyatın 4.70-4.80 dolar + KDV'lere gelineceğini hesaplıyoruz. Ama bu sadece 2018'e özel olacak, geçmiş yılların toplam enflasyonu. Sonra düşer."



30 Ocak'tan sonra 24 saat açık olacak

Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Avrasya Tüneli'nin şu anda akşam saat 21.00'de kapandığını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bazı küçük çalışmalar kaldı. Onları tünelin kapalı olduğu saatlerde yapıyoruz.

30 Ocak 2017'den itibaren tünel 24 saat kullanılabilir hale gelecek."



En az hız 20 kilometre

Projenin uzunluğu 14.6 km. 5.5 km'si deniz altında.

* İlk bir ayda günlük ortalama 20-25 bin araç geçişi sayısına ulaşıldı.

* Günlük kapasite 120-130 bin araca denk geliyor.

* Tünelde hızın 20 km'nin altına düşmesine izin yok.

* Hız 20'ye indiğinde giriş azaltılıp, kapatılarak trafik oluşması engelleniyor.

* Projedeki günlük geçiş garantisi 68 bin 500 araç. Bu rakama ulaşıncaya kadar farkı devlet karşılıyor.

* Günde 68 bin 500 araç geçişi aşıldığında, oluşan gelirin yüzde 30'unu devlete veriliyor.

* Kaba hesapla 100 bin araç geçişi yakalanırsa, aradaki 32 binin 10 bini devlete, 22 bini işletmeci gruba kalıyor.

* Şu anda 68 bin 500'ün altında kalındığı için, işletmeci devletten para alıyor.

* Tünelde hız limiti 70 km.

* Şu anda sabah 07.00, akşam 21.00 arası açık.

* Tünelin çevre düzenlemesi sürüyor. Martta her şey bitecek.