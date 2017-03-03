Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi SAHA İstanbul, yerli üretimin önünü açacak. Başkan Büyükdede, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Adapazarı ve Yalova’daki firmaları buraya çekeceğiz” dedi

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, bazı üniversiteler ve Teknopark İstanbul'un desteğiyle kurulan SAHA İstanbul'un (Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği) yönetim kurulu ile bir araya geldik. Başkanlığını Hidromode Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede'nin yaptığı derneğin yönetiminde Mehmet Akif Özyurt, Halil Tokel, Cüneyd Fırat, Prof. Metin Yerebakan, Ayhan Etyemez, Adil Nalbant, Hakan Altınay, Haluk Bayraktar bulunuyor.



FİRMALARI ÇEKECEĞİZ

Teknolojiye dönük faaliyetleri olan işadamlarının bir araya gelmesinin altında yatan sebebi başkan Hasan Büyükdede şöyle anlatıyor: "İstanbul ve çevresinde 150 milyon metrekare sanayi alanı, 2 milyon endüstri personeli, 80 bini aşkın sanayi işletmesi, 54 tersane ve liman, 50'yi aşkın üniversite ve teknopark, yüzlerce Ar-Ge Merkezi, THY Bakım Merkezi var. Ancak, bu bölgeden savunma, havacılık ve uzay sanayiine ilişkin odaklanma eksikliği söz konusu. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Adapazarı ve Yalova'daki firmaları savunma, havacılık ve uzay sanayiinin içine çekmeye çalışacağız."



UÇAKLARA YERLİ HALI

SAHA İstanbul'un hedefi yerli üretimi geliştirmek. Yönetim kurulunda yer alan Turkish Technic'in genel müdür danışmanı Halil Tokel, bu hedefi kendi şirketlerinden örnek vererek açıklıyor: "Turkish Technic, yılda 600 uçak bakımı yapıyor. 500 milyon dolarlık yedek parça alımı yapıyor. Bunları Türkiye'de ürettirmek mümkün değil mi? THY uçak koltuğu, galley başta olmak üzere ortaklarıyla bazı alanlarda üretime girdi. Uçakların halıları da ithal ediliyordu. Yerlileştirilmesi için epey çaba harcadık. Sonunda sertifikalandırıp yerli halı kullanmaya başladık. İlk şikâyet THY personelinden geldi. Onların şikâyetlerini ortadan kaldıracak ürün düzeltmeleri yapıldı. Şimdi yerli halı kullanılıyor. Turkish Tecnic'e malzeme satabilen şirket sayısı 54. Aslında SAHA İstanbul'un kapsadığı bölgede şirkete parça verebilecek 200 firma var. 2023'e kadar bize malzeme verecek firma sayısının 5 bine çıkmasını hedefliyoruz."



SERTİFİKA ENGELİNİ AŞALIM

Tekstil Makina ve Aksesuvar Sanayicileri Derneği Başkanı da olan Adil Nalbant ise sektörlerinde uçak koltuğu kemeri üreten firmaların ihalelerde Alman rakiplerinin fiyat rekabetine dayanamadığını belirterek, "Turkish Do&Co uçaklara Arçelik'in Telve, Arzum'un Okka adlı Türk kahvesi makinelerini koyduracaktı. Ama Boeing ve Airbus'ı ikna etmek kolay olmuyor. SAHA İstanbul'un gücünü buradaki sertifika engelini aşmak için de kullanması gerekiyor" diyor.



'TÜRKİYE'NİN SİLAHSIZ KUVVETLERİYİZ'

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve Altınay Robot Teknolojileri'nin kurucusu Hakan Altınay, teknoloji geliştirip üreten şirketleri şöyle tanımlıyor: "Biz, Türkiye'nin silahsız kuvvetleriyiz." Ar-Ge Yasası'ndan yakınan Altınay, "Yasanın başı ile sonu farklı. Sürekli uygulama mevzuatı çıkıyor. Mevzuat çok kalınlaştı. Devlet sanayiciyi hırsız gibi görüyor, güvenmiyor" diyor. Robot verdikleri ana sanayinin yaptığı yatırımın KDV yükünü kendilerine taşıttığını anlatan Altınay, Güney Koreli rakiplerine dikkat çekerek şöyle diyor: "En düşük fiyatı vererek ülkemizdeki yatırımlarda robot yarışını kazanıyorlar. Son dönemlerde önemli bir otomotiv yatırımında böyle bir olayla karşılaştık."



İHA'DA YERLİ ELYAF KULLANILIYOR

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi, Bayraktar İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) geliştirip üreten Baykar Makine'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar da yerli malzeme kullandıklarının altını çiziyor: "Biz ürettiğimiz İHA'larda Aksa'nın karbon elyafını kullanıyoruz." Bayraktar, TSK'nın Suriye ve Kuzey Irak'ta İHA'ları yüksek performansla kullandığını vurguluyor. SAHA İstanbul yönetim kurulu üyelerinin ricası üzerine mühimmat yüklü İHA'larla ilgili bir görüntüyü izleten Bayraktar, "İlk atışta füze doğrudan bir PKK'lının kafasına düşüyor. Patlamıyor, ancak bir teröristi bertaraf ediyor. İkinci füze tam isabetle patlıyor, o anda izlediği bölgedeki teröristleri bertaraf ediyor" sözleriyle insansız hava aracının başarısını anlatıyor. Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren Ctech A.Ş.'nin Genel Müdürü, SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı Cüneyd Fırat ise Bayraktar ve ANKA İnsansız Hava Araçlarına (İHA) haberleşme terminalleri geliştirme çalışması yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmalara ABD'den fren konulduğuna tanık oluyoruz" diyor. Fırat, Ctech'in Türksat 6A Uydusu konsorsiyumunda yer aldığını da vurguluyor.



SAHA İstanbul Başkanı Hasan Büyükdede ve yönetimi Mehmet Akif Özyurt, Halil Tokel, Cüneyd Fırat, Prof. Metin Yerebakan, Ayhan Etyemez, Adil Nalbant, Hakan Altınay, Haluk Bayraktar'la bir araya geldik.