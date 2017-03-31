Aselsan, son 10 yılda satışlarını 4 kat artırdı. Borsada ise hisse değeri 4 yılda 4 kat yükseldi. Defence News Top 100’de 18 basamak atlayan şirket, akıllı sistem üretiminde iddialı konuma geldi. Kilo başı ihracat fiyatı ise 500 dolar oldu

1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan, 1990 yılında hisse senetleri halka arz edilen ve bugün itibarıyla 17.3 milyar TL ile Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek 12'nci şirket haline gelen Askeri Elektronik Sanayii (Aselsan) özellikle son 10 yılda, gerek küresel gerekse yerel bazda çok büyük başarılara imza attı.

Meslektaşım Vahap Munyar ile birlikte, ana hissedarı Türk Silahlı Kuvetlerini Güçlendirme Vakfı olan şirketin merkezini ve tesislerini, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. İsmail Demir'in katılmıyla gezdik. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Üçüncü ve Genel Müdür Faik Eken'den çok önemli bilgiler aldık.



PİYASA DEĞERİ 4 KAT ARTTI

Hisselerinin yüzde 84.58'inin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait olduğunu, yüzde 15.30'unun Borsa İstanbul'da işlem gördüğüne işaret eden Faik Eken, halka açık olmanını önemini, "Sermaye Piyasası Kurulu kurallarına bağlı olmak bize çok şey sağlıyor" şeklinde özetledi. 2013'te 4.3 milyar TL olan piyasa değerlerinin o tarihten bu yana 4 kat arttığına vurgu yapan Eken, "Bu piyasa değeri ile Arçelik'i geçtik" dedi.

Aselsan'da 2006'da 335 milyon dolar olan yıllık toplam teslimatlar, geçen yıl 1 milyar 232 milyon dolara ulaştı. Aselsan'ın borsadaki hisseleri Kasım 2002'den bu yana yaklaşık 70 kat yükselmiş.







KÜRESEL LİGDE YÜKSELİYOR

Eken, savunma sektörünün önde gelen yayını Defence News Top 100 tablosunu da paylaştı: "2012 yılında bu listede 76'ncı sıradaydık. 2016'da 58'inci sıraya yükseldik." Eken'in verdiği bilgiye göre şirket ayrıca İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 500 Büyük Sanayi Şirketi sıralamasında da 2012'de 42'nci iken, geçen yıl 23'üncü sıraya yükselmiş. Aselsan'ın stratejisini, "Türkiye'de yapılmayanı yapmaya odaklanmak, ülkemizde mevcut olmayan kritik ürün ve teknolojilere yatırım yapmak" şeklinde özetleyen Eken, şirketin faaliyet alanını şöyle tanımladı: "Biz 'aklı', yani 'akıllı tarafı' yapıyoruz."



KİLO BAŞI İHRACAT 500 DOLAR

41 yıllık şirket olduklarını kaydeden Eken, verdiği rakamlar da büyümeyi gözler önüne seriyor: "Satışlarımız 10 yılda 4 kat arttı. 2006'da 9 milyon dolar olan ihracat, 2016'da 161 milyon dolara ulaştı.

Kilo başına ihracat fiyatımız 500 dolar." Türkiye'nin ortalama kilo başı ihracat fiyatı 1.4 dolarken, Aselsan'da bu rakamın 500 doları bulması, gelinen aşamayı ortaya koyuyor.



F-16'NIN BİLGİSAYARINI DEĞİŞTİRİYOR

Aselsan'ın faaliyet alanlarını, "Haberleşme- bilgi teknolojileri; mikroelektronik güdüm & elektro-optik; radar, elektronik harp; savunma sistemleri teknolojileri; ulaşım, güvenlik, enerji&otomasyon" şeklinde örneklerle açıklayan Eken, somut örneklere işaret etti: "F-16'nın görev bilgisayarlarını kendi geliştirdiğimiz teknolojiyle değiştiriyoruz. T38 Eğitim Uçağı Milli Görev Bilgisayarını geliştirdik. 213 helikopterin modernizasyonunda görev aldık. Bahreyn'de TUSAŞ'la birlikte Kobra'ları modernize ediyoruz."



260 FARKLI ÜRÜN RAFTA

Ürün yelpazelerinin genişliğine de dikkat çeken Eken, "Rafta 260 farklı ürünümüz var" dedi. Fabrikayı gezerken, silahları stabil hale getiren sistemi gösteren Eken, "Bu sistem, hareket halindeyken hedefin daha iyi tutmasını sağlıyor" dedi. Eken'in anlattıkları ve gördüklerim, Aselsan'ın 'akıllı sistem' üretiminde iddialı noktaya geldiği inancımı artırdı.



İŞ VERDİĞİ FİRMA SAYISI: 1.962

Aselsan'ın gelişme modelinde yer alan, "Yan sanayi firmalarının gelişimine liderlik ve rehberlik etmek, savunma sanayi eko sistemi oluşumuna katkı sağlamak. Yurtiçi kurum ve üreticilerle birlikte dışa bağımlılığı en aza indirecek teknolojik çözümler geliştirmek" maddesine dikkat çeken Eken, şu çarpıcı bilgileri verdi: "2006 yılında 715 firmaya iş veriyorduk, 2016'da bu sayı bin 962'ye çıktı. Bunlardan 500'ü sadece bize üretim yapıyor." Söz konusu şirketlere kaynak formülü geliştirdiklerine de dikkat çeken Eken, "5 banka ile Aselsan'ın siparişlerini teminat saymaları konusunda anlaştık. Böylece, bize üretim yapan şirketlere 70 milyon liralık kredi kullanma kapısı açtık" dedi.

Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. İsmail Demir de tam bu noktada çarpıcı bir hedefi hatırlattı: "Aselsan, yan sanayide her biri 100-150 milyon dolar ciro yapabilen 5-10 şirketin ortaya çıkmasını desteklemeli."



6 AR-GE MERKEZİNDE 3 BİN PERSONEL

Aselsan Genel Müdürü Faik Eken, 6 Ar-Ge merkezinde 3 bin personel istihdam ettiklerini belirterek, "Ar- Ge harcamamız yıllık 325 milyon doları buluyor. Bu, Türkiye'deki şirketler arasında rekor düzeydir" dedi. Söz konusu rakamın 260 milyon dolarının dış kaynaklı olduğunu vurgulayan Eken, kendi öz kaynaklarından Ar-Ge'ye ayırdıkları rakamın ise 65 milyon dolar olduğunu söyledi.



YURTDIŞINDA 9 ŞİRKET



- ASELSAN-BAKÜ: Şirket, haberleşme alanında faaliyet gösteriyor.

- KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING: Yüzde 49'u Aselsan'a ait bu şirket elektro optik sistemler üretiyor.

- SADEC (TAQNIA): Suudi Arabistan'da radar sistemleri üretiyor.

- MIC: S. Arabistan'da haberleşme sistemleri üretiyor.

- ASELSAN SOUTH AFRICA: Optik görüntüleme yazılımları.

- GG ASELSAN INTEGRATED SYSTES: Birleşik Arap Emirlikleri'nde.

- ASELSAN MIDDLE EAST: Ürdün'de elektro optik sistemler üretiyor.

- NRTC: Pakistan'da haberleşme sistemleri üretiyor.

- PT LEN: Endonezya'da haberleşme sistemleri üretimi yapıyor.



YURTİÇİ İŞTİRAKLERİ



- İTÜ Arı Teknokent'te yüzde 85'i Aselsan'a ait olan şirket mikroelektronik çip üretiyor.

- Sivas'ta yüzde 50'sine sahip olduğu tesiste elektro optik sistemler üretimi yapılıyor.

- Roket ve füze sistemleri üreten Roketsan'da yüzde 15 hissesi bulunuyor.

- Ankara'da kurulu AB MikroNano'nun yüzde 50'si Aselsan'a ait.

- Ankara'da yüzde 100 hissesi Aselsan'a ait olan sivil haberleşme sistemleri üreten şirket bulunuyor.