Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, sınır ticaretini daha sistematik hale getirmek için harekete geçtiklerini söyledi. Hedef, ihracatı artırıp kaçakçılığın önüne geçmek...

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sınır illerinde 'cazibe merkezleri' projesini ve bu kapsamda verilen teşvikleri anlatmaya çalıştığında, "Bizim burada sanayi kültürü yok, oluşması da zaman alır. İşsizlik yüksek ama sanayi işçisi bulmak çok zor. Sınır ticaretini kolaylaştırın, o zaman buralar canlanır" tepkisi ile karşılaşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sınır ticaretine yönelik önemli düzenlemelere ilişkin ipuçları verdi.

Tüfenkci'yle, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Kudret Önen'in de aralarında bulunduğu 15 sivil toplum örgütü başkan ve temsilcilerinin katıldığı "Üreten Türkiye Konuşuyor" platformu Bursa toplantısı sonrası sohbet ettik.



HEYET KURULUYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı GTİ'nin modernize ettiği Esendere Gümrük Kapısı'nın açılışı vesilesiyle sınır ticareti verilerini bir kez daha incelediklerini hatırlatan Tüfenkci, "Hakkari'nin yıllık ihracatı 190 milyon dolar. Bunun 170 milyon doları sınır ticaretinden sağlanıyor. Sınır ticareti ile İran'dan gerçekleşen ithalat 500 bin doları geçmiyor" diyerek, bunun üzerine sınır ticaretinin daha sistematik hale getirilmesi kararı alındığına vurgu yaptı. Sınır Ticareti Müteşebbis Heyeti'nin kurulacağına dikkat çeken Bakan, "Heyet, kamu kurumları temsilcileri ile işadamlarından oluşacak. Sınır ticaretini canlandırmazsak, bölgedeki insanımızın kaçakçılık için dağda, bayırda can pazarı sürecek" dedi. Yeni sistemin 1-2 ayda hayata geçebileceğini kaydeden Bakan, bunun bölge halkına da iyi geleceğini ifade etti.

Transit ticaretini geliştirmek için de yaptıkları çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi: "Suriye'den muhaliflerin transit ticaretini Mersin üzerinden yapmaları için de karar aldık. Nakliyecilerimiz için iş imkânı yaratacak."



Tüfenkci, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.'nin ortaklarını, "TOBB, 33 Ticaret Borsası, TMO, Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank" şeklinde sıraladı.



LİSANSLI DEPO'YA 5. BÖLGE TEŞVİKİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 12 yıldır AK Parti hükümetlerinin gündeminde olan Emtia Borsası ve lisanslı depoculuğun hayata geçtiğini, lisanslı depo kurulmasının öncelikli yatırımlar arasına alındığını belirtti. İstanbul'da da kurulsa lisanslı depo yatırımının 5'inci bölge teşvikleri kapsamına gireceğinin müjdesini veren Bakan, lisanslı depoculuk sisteminin ürünü acilen elden çıkarma gereğini ortadan kaldıracağını vurguladı. Tüfenkci şöyle konuştu: "Üretici ürününü lisanslı depoya koyacak. Karşılığında elektronik senet alacak. O senedi banka kredisi alırken kullanabilecek. O senetler borsada işlem de görecek." Tüfenkci, kapsama giren ürünlerden örnek verdi: "Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, kuru kayısı, kuru üzüm, Antepfıstığı, kuru incir, zeytinyağı."



SINIR TİCARETİNE DÜZENLEME

* Sınır ticareti yapanlara belge verilecek

* Bir 'sınır tüccarı'nın İran'dan mal getirme frekansı ayda 4-5 defa ile sınırlanacak

* Sınır ticaretiyle gelecek ürün sayısı artacak, miktar sınırlanacak

* Getirilecek ürünün, sınır ili dışına çıkarılmasına izin verilmeyecek