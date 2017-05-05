Bezmialem Üniversitesi, tıp alanında küresel atağa kalktı. Kurum, ABD’li Johns Hopkins Üniversitesi’yle müfredat birliği yapıyor. ABD’li hocalar burada ders veriyor, Türk öğrenciler ABD’ye gidiyor

Bezmialem Vakıf Üniversitesi iki yıl önce ABD'de sürekli olarak en iyi tıp okulları arasında yer alan Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi ile işbirliğine başladı. Johns Hopkins'in öğretim üyeleri Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde derslere giriyor. Bezmialem'deki başarılı öğrenciler de Johns Hopkins Tıp Fakültesi'ne eğitime gidiyor.







HİKAYEDEN ETKİLENDİLER

Karşılıklı işbirliğinin nasıl geliştiğini öğrenmek için geçtiğimiz günlerde Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin merkezine gittik. Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça, Üniversite Rektörü Prof. Rümeyza Kazancıoğlu, Medikal Direktör Doç. Fadlullah Aksoy ve Genel Sekreter Zeynep Gökçen'le sohbet ettik.

Akça, Baltimore'da Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Roy Ziegelstein'la buluştukları günü anlattı. "Fakültenizle eğitimde işbirliği yapmak istiyoruz" dediğinde Ziegelstein'ın "Biz sizinle neden işbirliği yapalım?" diye sorduğunu söyleyen Akça, şöyle konuştu: "Ben de bunun üzerine Sultan Abdülmecit'in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan'dan söze girdim. 'Üniversitemizin tarihçesi Valide Sultan'ın kurduğu 'Bezm-i Alem Gurebai Müslümin Hastanesi'ne uzanır. Hastane o dönemde Müslüman fakirlere tahsis edilmişti. Hastane, 173 yıldır hizmet veriyor. Üniversitemiz de 2010'da kuruldu. Gerçek anlamda bir vakıf üniversitesiyiz. Kesinlikle kâr amacı gütmüyoruz' dedim. Dinledikten sonra hikâyeden etkilendiğini söyleyerek 2014'te İstanbul'a geldi. O ziyaretin ardından imzalar atıldı. Böylece Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Bezmialem Üniversitesi arasındaki işbirliği devreye girdi."



ENDÜSTRİYEL ENZİM GELİŞTİRDİ

Üniversitenin Beykoz'daki Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütülen bir çalışmayı da anlatan Akça, "Yard. Doç. Serdar Uysal başkanlığındaki ekip ithalatına yılda 100-150 milyon dolar ödenen endüstriyel enzimler geliştiriyor. Enzimler ekmek, peynir, dondurma, tekstil, yem ve deterjan gibi ürünlerde kullanılıyor" diye konuştu.



2017 BÜTÇESİ 430 MİLYON TL

Akça, vakfa ait gayrimenkullerin yıllık kira gelirinin 2011'de 6 milyon lira olduğunu, şu anda bu rakamın 12 milyon liraya çıktığını belirtti. Akça, 2017 bütçelerinin de 430 milyon lira olduğunu kaydetti. Torunlar'ın 5. Levent projesinin yanında yapılan yeni kampus inşaatıyla ilgili de bilgi veren Akça, "Arazi Silahtar Abdullah Ağa Vakfı'ndan bize geçmişti" dedi.



6 ÖĞRENCİ ABD'YE GİDİYOR

İki üniversite arasındaki işbirliğinin detaylarından bahseden Rektör Prof. Kazancıoğlu da "Johns Hopkins'in öğretim üyeleri bizde derse geliyor. Her yıl başarılı 6 öğrencimiz Johns Hopkins Tıp Fakültesi'ne 1 aylık eğitime gidiyor. Bezmialem, sağlık bilimlerinde ülkemiz ve bölgemizde referans üniversite seviyesine çıkacak" dedi.



13.581 FAKİR HASTAYA BAKTI

Üniversiteyle ilgili bilgiler veren genel sekreter Zeynep Gökçen, 732'si tıp olmak üzere toplam 3 bin 161 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "Öğrencilerimizin yüzde 43'ü burstan faydalanabiliyor" dedi. Üniversitenin Medikal Direktörü Doç. Fadlullah Aksoy da geçen yıl hizmet verdikleri hasta sayısının 2 milyon 239 bin olduğunu, bunlardan 13 bin 581'inin de fakir hastalardan oluştuğunu vurguladı.