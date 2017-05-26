Türkiye-Amerikan İş Konseyi Washington’da gerçekleşti. Katılımcıların ortak görüşü, reformlar ve genç nüfusu ile Türkiye’nin yatırım için cazip fırsatlar sunduğu oldu. Küresel şirketler için Türkiye bir cazibe merkezi

Türkiye-ABD İş Konseyi ve American Turkish Concil'ın (ATC) DEİK bünyesindeki 36'ncı yıllık ortak toplantısı için Washington'da gerçekleşen "Türkiye'de Yatırım İklimi" panelinde, katılımcıların ortak görüşü, gerek yapılan reformlar, gerekse genç nüfusu ile Türkiye'nin yatırım için cazip koşullar sunduğu oldu. Dinamik nüfusun, uluslararası şirketler için büyük bir cazibe oluşturduğuna dikkat çekilirken, Türkiye'nin itici gücü olan genç nüfusun uzun yıllar bu özelliğini koruyacağı kaydedildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Jean- Patrick Marquet, Washington'daki TAİK-ATC toplantısındaki panelde, Türkiye'nin son 2.5 yıldır en çok kredi verdikleri ülke olduğunu belirterek, "Bu, Türkiye'nin dinamizminden, hikâyesinin temelinin sağlamlığından kaynaklanıyor. Türkiye, son derece dirençli bir ekonomiye sahip. 2016'da çok zor koşullar içinde yüzde 2.9 büyüdü. Bugünün dünyasında dikkat çekici bir oran" dedi. Türk bankalarının sağlamlığının altını çizen Marquet, bankaların yatırımların finansmanında KOBİ'ler de dahil daha rahat rol aldığına vurgu yaptı.



FIRSATLAR ÜLKESİ

Marquet, paneli yöneten Patrick Anderson'un "Neden Türkiye?" sorusunu şöyle yanıtladı: "EBRD'nin toplam işlerinin yüzde 20'sini Türkiye oluşturuyor. Banka yönetimi bana her gün bu soruyu soruyor. Türkiye, son derece özgün bir ülke. Gelişmekte olan ülke ile gelişmiş ülke karakterlerini aynı anda içinde barındıran, çok özel bir bileşim. Türkiye politik durumdan bağımsız, ekonomide önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor."







ÖNEMİNİ KORUYACAK

Panele katılan uluslararası şirketlerin CEO'ları, Türkiye'nin lokasyonunun önemli olduğunu ve önemli kalmaya da devam edeceğini vurgulayarak, şu ilginç tespiti yapıyor: Dünyada kaç ülkenin, böyle bir coğrafi konumu var? Panelin katılımcılarından Philip Morrissa CEO'su Enrique Jimenez, "Neden Türkiye?" sorusuna, "Türkiye'nin genç nüfusu hem üretim, hem de tüketim açısından önemli. Dinamik nüfus, uluslararası şirketler için cazibe oluşturuyor. Genç nüfus, Türkiye'nin itici gücü ve uzun yıllar öyle olacak. Ayrıca Türkiye'de orta sınıf büyüyor ve gelişiyor. Türkiye'ye şirket olarak güveniyoruz. Yatırıma devam ediyoruz" cevabını verdi.



DALGALANMALAR GEÇİCİ

Türkiye'nin başarı öyküleri yazmaya devam edeceği konusunda hemfikir olan katılımcılar, konjonktürel dalgalanmalara aldanılmaması gerektiğine işaret ediyor.

Bir katılımcının tarifi ise etkileyici: "Bazen bir kağıda çok yakından bakınca iyi okuyamaz, net göremezsiniz. Konjonktürel olan ile yapısalı birbirinden ayırarak bakmalıyız. Olup bitenlere biraz bu gözle, yukarıdan bakarak değerlendirebilirsek, Türkiye'yi çok daha iyi anlayabiliriz." Hükümetin reform kararlılığı da yatırımcıların umudunu artırıyor.





Enrique Jimenez



YATIRIMCIYA TURKUAZ HALI

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kamu-Özel Sektör İşbirliği Daire Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Neden Türkiye?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Türkiye'de reformlar devam ediyor. Ülkemizde uluslararası yatırımcıya dönük, 'Turkuaz Halı' uygulaması var. Rahat çalışabilmeleri için her türlü imkân tanınıyor." Bu sözler karşısında, ABD merkezli bir uluslararası grubun ülkemizdeki CEO'su, "Türkiye başarı öyküleri yazmayı sürdürecek" dedi. Bu mesajı Washington'da inanarak, içtenlikle vermesi, Türkiye için çok önemli...