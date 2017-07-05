Domino’s Pizza’nın Türkiye ve Rusya faaliyetlerini yürüten DP Eurasia, Londra’da ‘premium listing’ statüsü elde ederek halka açıldı. DP Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Tarı, “Türk firması olarak gururluyuz” dedi

ABD'li restoran zinciri Domino's Pizza'nın Türkiye ve Rusya faaliyetlerini yürüten DP Eurasia Londra borsasına taşındı. Yatırım fonu Turkven, 2000'de Singapore Investment Corporation ve Abu Dhabi Petrol Fonu başta olmak üzere 30'a yakın kurumsal yatırımcıdan topladıkları fonla girdiği Domino's Pizza Türkiye'yi, DP Eurasia'ya dönüştürüp, 290 milyon pound (374 milyon dolar) toplam değerle Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda (LSE) 'premium listing'e kote ederek halka açtı. Dominos Pizza-DP Eurasia, Londra'da 'premium listing' statüsü elde eden ve ana pazarı Türkiye olan ilk şirket oldu.

Halka arz töreninde konuşan DP Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Seymur Tarı, 'premium listing'i çok önemsediklerini ve bunun için çok uğraştıklarını vurguladı. Tarı, "Burada Türk yöneticiler ve Türk firması olarak bulunmak bizim için ayrı bir gurur. Londra'da premium listing olarak bir ilki gerçekleştirmek bize kısmet oldu" dedi. Tarı, LSE'de talebin, arzın birkaç katına ulaştığını belirterek, "DP Eurasia hisselerinin çoğunu uzun vadeli uluslararası yatırımcılar aldı" dedi.





Gong törenine Seymur Tarı (TURKVEN Başkanı), Peter Williams (Domino's Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı), Aslan Saranga (Domino's Eurasia Genel Müdürü), Güvenç Dönmez (Domino's Rusya Müdürü) katıldı.



İYİ HABERE İHTİYAÇ VAR

Tarı, "Bu şirket alçak gönüllü, yeniliğe açık bir şirket. Tecrübeli ve başarılı bir ekibimiz var. Yönetim kurulumuzun yapısı ve şeffaflığı ile bütün Türk şirketlerine örnek olmayı ümit ediyoruz. Bugünlere de kalp kırmadan geldik. Olmaz denilen her şeyi başardık. Bugün buradayız. İnşallah ülkemize de hayırlı olur. Ülkemizde iyi haberlere ihtiyacımız var. Bu da iyi bir haber" açıklaması yaptı.



ÖNÜMÜZDE ÇOK FIRSAT VAR

DP Eurasia Genel Müdürü Aslan Saranga ise yüksek kurumsal yönetim ve şeffaflık standartlarıyla belirlenen premium listing'e girdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Bu adımın kendileri için şirket kalitesinin uluslararası standartların tescili anlamına geldiğini ifade eden Saranga, "Bu işe başladıktan 20 yıl sonra bu noktaya geleceğini ummuyordum. Son 6 yılda 400'den fazla dükkân açtık. Azerbaycan ve Gürcistan'da pazar lideri olduk. Son 3 yıldır Rusya pazarındayız. 96 dükkânımız var. Hem Türkiye'de hem Rusya'da büyüme potansiyelimiz bulunuyor. Şirketin satışları 8 senede neredeyse 8 kat büyüdü. Büyüme için önümüzde çok sayıda fırsat var. Burada Türk yöneticiler ve Türk firması olarak bulunmak bizim için ayrı bir gurur" diye konuştu.