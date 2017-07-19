THY’nin 300’üncü noktası Phuket oldu

Dünya hava ulaşımı sektöründe yaşanan daralmaya rağmen Türk Hava Yolları (THY), büyümeye ve uçuş ağına yeni destinasyonlar eklemeye devam ediyor. THY'nin 300'üncü uçuş noktası, Tayland'ın dünyaca ünlü tatil destinasyonu Phuket oldu. 17 Temmuz itibarıyla Phuket'e karşılıklı sefer düzenlemeye başlayan bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY'nin bu seferleri haftada dört frekans hâlinde karşılıklı yapılacak. Avrupa ve Güney Amerika'dan tatil için Phuket'e gitmek isteyenlerin THY'nin seferlerine büyük ilgi göstermesi bekleniyor.



569 $'DAN BAŞLIYOR

Phuket Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen hat açılış töreninde konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilâl Ekşi, "Genişleyen uçuş ağımızla birlikte yolcularımıza en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından biri olan Phuket'i de kapsamlı networkümüze ekleyerek, yolcularımıza yaptığımız dünyayı keşfe yönelik çağrımızı yinelemekteyiz" dedi. THY'nin yeni uçuş noktası Phuket, dünyanın 120 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo'nun da yeni servis noktası olacak. Turkish Cargo, THY'nin yolcu uçakları ile Phuket'e hava kargo hizmeti sağlayacak. Yolcular İstanbul'dan, Tayland'ın eşsiz güzelliklere sahip adası Phuket'e açılışa özel tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 569 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek. Ayrıca Miles&Smiles üyeleri Phuket uçuşlarında, 31 Aralık 2017'ye kadar ücretli ekonomi sınıfındaki biletlerini tek yönde 45 bin yerine 22 bin 500 mil karşılığında upgrade edebilecekler.







TAYLAND'A 18 SEFER

Tayland'ın başkenti Bangkok'a haftada 14 sefer düzenleyen THY, Phuket ile birlikte ülkeye haftada 18 sefer düzenlemiş olacak. Tayland'ın eşsiz güzelliklere sahip adası Phuket, yılda 5 milyon turist çekiyor. Öte yandan, geçen yıl Tayland'ı ziyaret eden Türk turist sayısı da 75 bin oldu.







STAR İTTİFAKI ÜYESİ

Uçuş yaptığı nokta sayısını 300'e çıkararak sektördeki güçlü konumunu pekiştiren Türk Hava Yolları, 1997'de uluslararası ölçekte seyahat edenler için dünya genelinde ulaşım, tanınırlık ve hizmet sunan ve ilk küresel ölçekli havayolu ittifakı olarak kurulan Star İttifakı üyesi. Star İttifakı, Air Transport World tarafından "Market Leadership Award" ve Business Traveller Magazine ile Skytrax tarafından "Best Airline Alliance" ödülleri gibi sayısız ödüle lâyık görüldü.





Dünyaca ünlü tatil destinasyonunun açılışı, Phuket Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.



333 UÇAKLIK FİLOSUYLA DÜNYA DEVİ

Türk Hava Yolları (THY), 333 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 251'i uluslararası, 49'u yurtiçi olmak üzere dünyada 300 noktaya uçan, 4 yıldızlı havayolu şirketi olma özelliği taşıyor. Geçtiğimiz 6 yılda "Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi" ilân edilen THY, 2017 yılı Skytrax değerlendirmesine göre art arda 9'uncu kez "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi" seçildi. 2010'da dünyanın "En İyi Ekonomi Sınıfı İkram Servisi" ödülünü almaya hak kazanan şirket, 2013, 2014 ve 2016 yıllarında olduğu gibi bu yıl da dünyanın "En İyi Business Sınıfı İkram Servisi" ödülünün sahibi oldu. Ve yine bu yılki Skytrax değerlendirme sonuçlarına göre 2015'te de teslim aldığı dünyanın "En İyi Business Sınıfı Özel Yolcu Salonu" ödülü ile birlikte geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bu yıl tekrar dünyanın "En İyi Business Sınıfı Özel Yolcu Salonu İkramı" ödülünü almaya lâyık görüldü.