Türkiye’ye güvenin göstergesi ‘üç’ imza

Türkiye’nin ekonomide güvenilir liman olması, Eximbank’ın üç kritik imzasına yansıdı. Çin’den 200 milyon dolar kredi alan, Londra’da ise 635 milyon dolara imza atan banka, Birleşik Krallık İhracat Kuruluşu ile işbirliği yaptı

Türk Eximbank, kesintisiz yükselişini dokuz aya taşıyan ve temmuzda yüzde 31.2 ile 6 yılın artış rekorunu kıran ihracata finansman desteğini, yurtdışından sağladığı kaynaklarla güçlendirmeye devam ediyor. Türk Eximbank, Mizuho Bank Ltd. koordinatörlüğünde, bankalar konsorsiyumundan 1 yıl vadeli, 635 milyon dolar tutarında euro sendikasyon kredisi temin etti. Krediye ilişkin anlaşmayı, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkilileri Londra'da imzaladı.



KREDİYİ % 110 YENİLEDİ

Genel Müdür Yıldırım, temmuz ayında vadesi dolan sendikasyon kredisini yüzde 110 oranında yenilemiş olduklarına dikkat çekti. Uluslararası finans kuruluşlarının, söz konusu krediye katılımı ise, Türkiye'ye duyulan ilgi ve güvenin adeta göstergesi niteliğinde. Krediye, Avrupa'dan 9, Uzak Doğu'dan 8, Türkiye'den 4 ve Körfez ülkelerinden 2 olmak üzere toplam 23 banka ile finansal kuruluş katılım sağladı. Ayrıca 4 banka, Türk Eximbank euro sendikasyonlarına ilk defa katıldı. Yıldırım, sendikasyon işleminde pozitif sonuç alınmasında, Türkiye'ye olan güvenin yanı sıra Türk Eximbank'ın geliştirdiği ilişkilerin etkili olduğu görüşünde. Türk Eximbank ayrıca, China Development Bank'tan da 200 milyon dolar kredi sağladı. Bu kredinin vadesi ise 3 yıl olarak belirlendi. Son aylarda Çin bankaları ile geliştirilen ilişkiler kapsamında 500 milyon dolar tutarında orta-uzun vadeli kaynak sağlandı.



KREDİ MUSLUĞU AÇIK

Yıldırım, bankanın bu yıl sağladığı finansmanla ilgili de çarpıcı bir bilgiyi paylaştı: "2017 yılı başından bu yana, geniş bir coğrafya ve dünyanın önde gelen bankalarından toplam 2.7 milyar dolar kaynak sağladık. Söz konusu kaynaklar 1 yıldan 22 yıla kadar uzanan geniş bir vade yelpazesinde temin edildi." Genel Müdür Yıldırım, bankanın gelecek dönemde bilanço içerisinde orta-uzun vadeli imkânların ve İslami enstrümanların payını artırmak amacıyla tahvil ihraçları gerçekleştirmeyi planladığına dikkat çekiyor. Eximbank'ın sağladığı kaynaklar arasında uygun maliyetli, orta-uzun vadeli fonların payı da yükseliyor. 2017'nin ilk altı ayında ihracatçılara sağlanan destek 18.7 milyar dolara ulaştı. Bankanın sağladığı nakdi kredilerde yüzde 34 ile son dört yılın en yüksek artışının gerçekleştiğine dikkat çeken Yıldırım, "Eximbank'ın kredi stoku TL bazında yüzde 34 artarak 66 milyar liraya çıktı" dedi. "Döviz kazandırıcı faaliyetlere destek vermek için seferber olmuş durumdayız" diyen Yıldırım, "Batık oranımız sıfıra yakın" sözüyle kredi musluğunu açık tutmaya devam edecekleri mesajını verdi.



BİRLEŞİK KRALLIK İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türk Eximbank ile Birleşik Krallık İhracat Finansman Kuruluşu (UKEF) arasında da işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmayı Eximbank adına Genel Müdür Yıldırım, UKEF adına ise kurumun CEO'su Louis Taylor imzaladı. İşbirliği anlaşması kapsamında, Türk ve Birleşik Krallık firmalarının üçüncü ülkelerde ortak üstlenecekleri projelere iki kuruluş arasında garanti, kontr-garanti ve reasürans vasıtasıyla ortak finansman sağlanacak. Anlaşma sayesinde Türk ve Birleşik Krallık'ta yerleşik firmaların ortaklıklar kurmak suretiyle ihalelere katılmaları teşvik edilecek ve daha esnek yapıda bir finansman paketi sunulabilecek.