Ana ekran tuşunu kaldırarak ekrana dahil eden Samsung Galaxy S8, S8+ ve LG G6, toplamda telefon boyutunu küçülterek ekranı oldukça büyüttü. 6.2 inç dev ekrana sahip S8+ sinema ve dizi izleme alışkanlığını mobile taşımaya devam edecek

Akıllı telefonda izlenen diziler, videolar ve filmler yeni bir format oluşturuyor. Akıllı telefonların ince uzun boyları yeni video formatları getirirken Uzakdoğu ve Amerika'da mobil izleme alışkanlığı da hızla artıyor. Öyle ki internet trafiğinin yüzde 74'ü videolardan oluşuyor (Cisco 2017). Akıllı telefonlar artık video izleme alışkanlığının yeni merkezi. Giderek artan video izleme ve paylaşma alışkanlığının önemli bölümü kullanıcıların akıllı telefonlarla yarattığı içerikten oluşuyor. 4K videolar çektiği düşünülecek olursa mobil cihazların kalite konusunda sıkıntı yaratmadığı ortada.





ÖZEL İÇERİK

Online videolarda Facebook, Youtube gibi ana yayıncılar dışında yeni mobil video servisleri de çeşitleniyor. Akıllı telefon ve tabletlere özel video içerik hazırlayan girişimlerin sayısı da artıyor. Özellikle eğitim içeriği ilk sırada yer alıyor. Artık mobil uygulama, sosyal medya ve video içeriğini başarılı bir şekilde bir araya getiren girişimciler ortaya çıkıyor. Ezberlenen alışkanlıklar yerine yeni bir şeyler izlemek isteyenler mobil video ihtiyacını kamçılıyor.

Uzakdoğu'da mobil geniş bant deneyimini uzun süre önce yaşayan kullanıcılar mobil video izleme konusunda Avrupalılara göre daha istekli. Uzakdoğu'da mobil ekranda izleme alışkanlığı yüzde 30'ları aşarken Avrupa'da iki haneli rakamları gören ülke sayısı fazla değil.



TELEFONDA TV MODU

Sakın şaşırmayın; akıllı telefonlarda televizyon standartlarını duymaya başlıyoruz. Dolby- Vision, Yüksek Dinamik Aralık HDR görüntü gibi özellikler elimizde tuttuğumuz ekranlarda TV dizisi ve film alışkanlıklarını hiç yadırgamadan kazanmamızı sağlıyor. 18X9 ve 18X9.5 ekran boyutu videolar için yeni izleme alışkanlıkları getirecek. Online video servisleri artık mobil ekranlar için de izlenir olacak. Samsung'un Galaxy S8 ve S8+ dar çerçeve ve çift tarafta kavisli ekranla sonsuz ekranda video izleme deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Özellikle siyah rengin bu konuda son derece başarılı olduğunu söyleyebiliriz.



Dokunmatik ekran değil sesli asistan





Akıllı telefonlarda şimdi sesli asistanlar konusunda rekabet dönemi. LG G6, dahili Google Assistant ile kullanıcıların işini kolaylaştırarak, günlük işleri düzenlemesini, en iyi müzik ve videolara erişmesinin yanında hızlı ve verimli bir şekilde arama yapabilmesini sağlıyor. Ayrıca yapay zeka özelliğiyle Google Assistant ne kadar fazla kullanılırsa kullanıcıyı daha iyi tanıyarak kişiselleştirilmiş uygulama haline getirilebiliyor.

Samsung sesli asistan konusunda Bixby adını verdiği bir asistan kullanıyor. Henüz Türkçe desteği olmayan Bixby'in sesli komut işlevi, çeşitli Samsung uygulamalarının yanında kamera, rehber, galeri, mesajlar ve ayarlar gibi birçok özellikle entegre edilebiliyor.

Bixby, kullanıcının ilgi alanları, durumu ve yeri ile ilgili bilgileri değerlendirerek kişiselleştirilmiş yardım sunuyor. Bixby alışveriş yapma, bilgi arama gibi işlemleri sahip olduğu görsel tanıma teknolojisi sayesinde kolaylaştırıyor.



Dünyaya daha geniş açıdan bak

Biz özçekim (selfie) için her türlü eziyete katlanmayı seviyoruz! Çünkü genelde ön kameralar otomatik netleme yapmaz ve geniş açılı olmadığında aynı anda daha çok yüzü almak mümkün olmaz. İşte yeni telefonlarda sadece ekran değil ön kameralarda bir takım iyileştirmeler yapılmış. Akıllı telefonlarda kamera yeteneği kullanıcıların birinci ya da ikinci sırada yer alan tercih kr-i teri oldu. Galaxy S8 ve S8+, akıllı otomatik olarak netlik ayarı yapan 8 megapiksel ön kamerası düşük ışıkta, yakınlaştırmada ve bulanıklık önlemede en iyi sonuç veriyor. LG G6'nın sahip olduğu standart ve geniş açılı kamera özelliği sayesinde kullanıcılar hiçbir ayrıntıdan vazgeçmeden fotoğraflarını çekebiliyorlar. Geniş açıda 125 derece olan 13 megapiksellik çift arka kamerası ile LG G6, normal telefon kameralarıyla mümkün olmayan panoramik fotoğraflar da çekebiliyor. LG G6, aynı zamanda genişletilmiş 100 derecelik görüş açısına sahip 5 megapiksel ön kamerasıyla, kullanıcıların selfie çubuğuna ihtiyaç duymadan selfie ya da wefie çekebilmelerine imkân veriyor. Ayrıca, geniş açılı kamerası kenarlardaki bozulmaları engelliyor ve çok daha doğal fotoğraflar çekilebiliyor.



Pil için tedbirli davranıyorlar

Note 7'de yaşanan kötü deneyim sadece Samsung değil diğer telefon üreticilerini de tedbirli davranmaya itiyor. İnce tasarımların taşıdığı riske karşı artık yoğurdu üfleyerek yeme eğilimi yüksek. Samsung Galaxy S8 için 3 bin mAh, Galaxy S8+ için 3 bin 500 mAh pil kapasitesi kullanılıyor. Note 7'nin ince bedeninde 3 bin 600 mAh pil kapasitesinin niye riskli olduğunu anlamak mümkün. LG G6 için 3 bin 300 mAh pil kapasitesi kalın gövdeye entegre edilmiş. Pil ömrü konusunda iddialı olmak yerine hızlı şarj ve kablosuz şarj özellikleri öne çıkarılıyor. Ayrıca daha az pil tüketme konusunda mesaj veriliyor.



4 uyduyu da destekliyor



Akıllı telefonlarda sadece farklı frekansları destekleyen 3G ve 4G uyumlu antenler bulunuyor. Ayrıca pek çok sensör küçük gövdeye sığdırılıyor. Akıllı telefonlarda özellikle konum belirlemek için kullanılan antenlerden en tanınmışı GPS uydusu. Oysa minicik antenler sadece Amerikalıların GPS uydusunu değil, Rusların Glonass, sınırlı hizmet verse de Avrupa'nın Galileo ve Çinli BeiDou'nun uydularını kullanarak konum belirleyebiliyor.