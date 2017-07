Anne ben fenomen oldum

Sabah gazetesindeki odamdan girişimcilerle Girişim TV’den internetten canlı yayında ilk programımı gerçekleştirdim. Sizin için canlı yayın deneyimini ve YouTube’da kanalı olan arkadaşlarımın iyi bir YouTuber olmak için verdikleri püf noktalarını yazdım

Acemi Anne'nin başından geçen hikayelerden teknolojiden anlamayan adamın yaşadıklarına, girişimcilerle canlı yayında buluşan girisim.web.tv gibi projelerden farklı konularda video çeken yüzler, video blogerlar mobil ekranları fethediyor.

Bundan tam 10 yıl önce teknoloji üzerine düzenli videolar çekeceğimiz Tekno- Sohbet programı için bir araya gelmiştik. Hatta bu başlangıç pek çok kişinin düzenli videolar yayınladığı televizyon platformuna dönüştü. İmece usulü yapılan amatör bir meraktı.

Geçtiğimiz günlerde gazetedeki 7-8 metrekarelik odamda web.tv platformu üzerinden girişimcilerle canlı yayında buluşmaya karar verdim. Girişim TV'de (girisim.web.tv) ilk programımın canlı yayın konukları; Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell'in tepe yöneticileri, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Başkanı ve yine telekom sektörünü temsil eden MOBİLSİAD Başkanı Kerem Alkin oldu. İşte sizin için bu canlı yayının kamera arkasını ve farklı video platformlarında yayın yapan arkadaşlarımın önerilerini bir araya topladım.







Önce kendi yaşadıklarımdan söz etmeliyim. Altı kişinin farklı konumlardan tek ekranda buluşması benzersiz ama stresli bir deneyimdi. Web kamerasını seçmek, mikrofonlardan doğru sesi yakalamak ve tek ekranda altı kişinin konuşmalarını birbirine karışmadan yayınlamak çok zordu. Daha zoru kimsenin internet bağlantısı kopmadan yayını tamamlamaktı.

Yayın için YouTube, Facebook, Web.tv, İzlesene gibi onlarca farklı video platformu var. Ancak video projelerini farklı hedefler için yapan yüzlerce insan var. En önemli şey anlatacağın konuyu yani içeriği bulmak.



ANNELİK TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ

İnternetteki video denizinde izleyecek milyonlarca içerik var. Ancak itibarlı yayın yapan içerik bulmak pek kolay değil. Fenomen olmanın yolunun sadece takipçi sayısından geçtiğini düşünen milyonlarca insan var. Oysa düzenli içerik üretmek en başta zaman, emek, bilgi ve deneyim gerektiriyor.

Gazeteciliğe kameraman olarak başlayan Timur Akkurt yazıları ve radyo programının yanı sıra görsel tecrübesini video yayınlarına taşıdı. Hayatın en eşsiz deneyimi anneliği acemilik hikayeleriyle anlatan Berna Akın Eriş harika videolar üretiyor.

Videolarda kullanılan müzikten görüntülere kadar lisans ihlalinin içeriğin çıkarılmasına sebep olacağını unutmayın. Çünkü internette yapılan her iş hele video fena halde iz bırakıyor! İşte size internette düzenli videolar üreten arkadaşlarımın önerileri...



BERNA AKIN ERİŞ

Acemi Anne'den videonun püf noktası

Acemi Anne Berna Akın Eriş, işin sırrının ekipman değil doğru içerik ve samimiyet olduğunu belirterek önerilerini şöyle sıralıyor: "Vlogger, yani YouTuber olmak için her şeyden önce ihtiyacınız olan, diğer insanlarla paylaşmak istediğiniz bir konunuzun olması. Bu konuda uzman olabilirsiniz ya da sadece kendi deneyiminizi paylaşmak isteyebilirsiniz, tıpkı benim yaptığım gibi.







Hiçbir teçhizatınız olmasa bile, sadece elinizde video çeken akıllı telefonunuz varsa, video çekmeye başlamak için hiçbir engel yok. Telefonunuzun video ayarlarını yüksek kaliteye ayarlayın ve denemeye başlayın.

Ne kadar çok video çekerseniz, kanalınıza o kadar pozitif etkisi olacaktır ama daha önemlisi kanalınıza düzenli olarak video yüklemek. Haftalık video sayısına sadık kalmaya çalışın!"



İZLENME SAYISI

İzlenirliği artırmak için Acemi Anne'nin değerli önerileri de şöyle: " 'YouTube SEO' diye internette arama yaptığınızda karşınıza pek çok kaynak çıkar. Bunlara göz atmanız, kanalınızda uygulamanız, izlenmelerin ve abone sayısının artışına olumlu etkisi olur.

Ancak disiplinli bir şekilde her video yüklemesinde dikkat edip SEO taktiklerini uygulamak gerekiyor. Bunun için kendime "dikkat edilecekler listesi" hazırladım. En çok özen gösterdiğim kriterler, video başlığı, açıklamalar kısmı, videonun küçük resmi. Bunun dışında infocard, endcard gibi, YouTube'un özelliklerini her videoda mutlaka kullanmaya çalışıyorum."



Acemi Anne'nin çantası

Benim vlogger olarak çantamda bulunan en kritik cihaz cep telefonum. Sadece bu telefonu kullanarak istediğim zaman istediğim yerden video çekebiliyorum. Bazen oğlum Deniz'i çekiyorum, bazen ikimizi birden selfie modunda çekiyorum.

Deniz'in en tatlı görüntülerini ne zaman yakalayabileceğimi öngöremiyorum. O nedenle, telefonumun her zaman şarjının olması benim için çok önemli. Çantama koyduğum üçüncü nesne ise selfie çubuğu! Ayrıca gördüm ki, mikrofonsuz da videolar çok doğal ve gerçekçi duruyor. O nedenle 'illa mikrofon kullanayım' diye kendimi zorlamamaya karar verdim.

Ancak evde yaptığım çekimlerde oğlum Deniz müsaade ettiği sürece mikrofon kullanmaya özen gösteriyorum. Evdeki çekimlerde kullandığım diğer bir araç da tripod. Çekimin stabil olabilmesi için işimi çok kolaylaştırıyor.



TİMUR AKKURT

İçeriğe göre hazırlık yapın

Gazeteci ve YouTube platformunda videolar üreten Timur Akkurt, yanınızda bulunması gereken ekipmanlardan işin püf noktalarına kadar şunları söylüyor: "Ne tür içerikler üreteceğinize bağlı olarak kamera tercihinizi yapabilirsiniz. Çoğu zaman bir cep telefonu bile harika videolar üretmenize yardımcı olabiliyor. Ben iPhone 7Plus ile pek çok vlog çekimimi yaptım. Alternatif kameralarım; Sony AX 53 (görüntü sabitleme ve zoom ihtiyacım olan içerikler üreteceksem kullanıyorum. GoPro Session 5 ve GoPro5 diğer kameralarım."







Akkurt, iyi bir ses yani mikrofon olmayan videoların kesinlikle izlenmeyeceğini vurgulayarak, "Bu sebeple kendinize en uygun mikrofonu kullanmalısınız. iRig'in çok güzel mobil çözümleri var" diyor. Akkurt, asıl işin bam telinin altını çizerken özgün içeriğe vurgu yapıyor.

Akkurt montaj derdini nasıl çözdüğünü ise şöyle anlatıyor: "Montaj sorununu Android ve iOS için geliştirilen çok güzel mobil montaj yazılımları ile çözüyorum. Bazı örnekler: iOS iMovie-LumaFusion, Android PowerDirector- KineMaster.

Akkurt sırt çantasında şunları taşıyor: 20 bin mAh pil deposu, iPadPro 10.5, duruma göre Apple MacBook, iRig yaka ve el mikrofonları, depolama için Lecie 2TB USB 3.0 darbelere dayanıklı harici disk, çeşitli kablolar, Canon Legria Mini X kamera, GoPro 5 ve GoPro 5 Session. Sennheiser MK 400 mikrofon, TPLink 4G LTE modem ve kart okuyucular.