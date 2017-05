Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Rakka konusunda kararını vermiş durumda. Kendilerine açıkça ifade ettik: PYD/YPG’den Türkiye’ye herhangi bir saldırı olursa hiç kimseye sormadan angajman kurallarını uygularız. Suriye konusunda kapımızı çalacaklarına inanıyorum. Türkiye işin dışında tutulamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından Washington Büyükelçilik binasında beraberindeki gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde verdiği mesajları anlatan Erdoğan görüşmede Trump'ın "Geleceğe yönelik sizlerle iyi işler yapacağız. Bu konuda kararlılığımız var" ifadesini önemsediğini kaydetti. Erdoğan sözlerinden satırbaşları şöyle:



ABD KARARINI VERMİŞ: İkili ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma, ekonomik ilişkileri güçlendirme konularında kararlıyız. Ben Suriye konusunda kapımızı çalacaklarına da inanıyorum. Şu an Rakka'yı kuşatmışlar. Neler olacağını göreceğiz. Ama bölgede Türkiye arazide mutlaka olacak. Suriye'de de Irak'ta da olacak. Karar mercii olarak da Türkiye işin dışında tutulamaz. Zaten önümüzde NATO zirvesi var. Burada da terör önemli bir gündem maddesi. ABD Rakka konusunda kararını vermiş durumda. Bizim de kendilerine söylediğimiz şey şu: "Mevcut durumda, böyle bir yaklaşımı benimseyemeyiz, kesinlikle sizlerle beraber olamayız. Rakka'da terör örgütüyle işbirliğinizi sağlıklı bulmuyoruz." Kendilerine şunu da açıkça ifade ettik: "YPG ve PYD'den Türkiye'ye olabilecek herhangi bir saldırı olursa hiç kimseye sormadan angajman kurallarını uygularız." Bunu da açıkça söyledik.



RAKKA'YA KİM YERLEŞECEK: Nitekim biz Rai'de, Cerablus'ta, El Bab'da bunu yaptık. Türkiye ne yapabileceğini ortaya koydu. "Bırakın terör örgütlerini, gelin terörle mücadeleyi beraber yapalım" dedik. Maalesef buna yanaşmadılar. Menbiç'i boşalttık dediler ama böyle bir şey olmadı. Nitekim hâlâ oradalar. Menbiç'te Rakka'da da DEAŞ'ı bitirdiğiniz zaman oralara kim yerleşecek? Oraların yerli halkı kim? Araplar. Peki oraları siz Kürtlerle mi dolduracak mısınız? O zaman Araplarla Kürtleri vuruşturacaksınız demektir.



NEFES ALDIRMAYACAĞIZ: Türkiye olarak biz de kendi sorumluluk alanımızda terörle mücadele için gerekenleri yapacağız. Terör örgütlerine içeride de dışarıda da nefes aldırmayacağız. Bir kuşak oluşturulmasına müsade etmeyeceğiz. Kararlılığımızı sürdüreceğiz.



TEHDİDE MÜSAADE ETMEYİZ: YPG ile ilgili güvence verme hususu baştan beri dile getirdikleri bir şey. Önemli olan, fiiliyatta neler olacağına bakmamızdır. Afganistan'da ve Irak'ta yaşanan olumsuzları gördük. Benzer olumsuzların tekrarlanmasını arzu etmeyiz. Bizim tavrımız net: O koridorda ülkemize yönelik bir tehdit olursa buna müsade edemeyiz. Sözler yerine getirilmezse o anda başımızın çaresine bakarız. Yetkili birimlerimizle konuşup gerekli adım atarız. Ama bunların neler olacağını şimdiden söylemek doğru olmaz.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'daki Büyükelçilik binası önünde Türk vatandaşlarla görüştü.



TRUMP'IN FARKLI BİR HAVASI VAR



(Trump ile 3 kez telefonla görüştünüz. İlk görüşte nasıl bir izlenim edindiniz. Candan mı, diplomat mı, işadamı mı?)

Bildiğiniz gibi Trump diplomasiden gelen birisi değil. İş dünyasından gelen bir insan olması hasebiyle pratik bir havası var. Ben kararlı bir havada gördüm kendisini. Görebildiğim kadarıyla düşündüklerini söylemekten çekinmeyen ve de net bir insan. Kendisini ailesiyle birlikte ülkemizi ziyarete davet ettim. O da bundan büyük memnuniyet duyacağını ifade etti ama tabii ki tarih henüz belli değil. Biliyorsunuz ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan, Vatikan ve İsrail'e yapacak.



GÖRÜŞME 2 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ



"Sayın Trump ile ikili görüşmemizi müteakiben basın açıklaması yaptık. Sonra da heyetler arası görüşmeye geçtik. Bu aynı zamanda çalışma yemeği idi. Toplam olarak 2 saat 45 dakika sürdü. Ama maalesef bazı medya organlarının 'Görüşme kısa sürdü' gibi nahoş bir yaklaşım peşinde olduklarını da gördük. Sonra, gerçeğin çarpıtılması karşısında tavır göstermemize de kızıyorlar. "Sen dürüst ol canımı ye" ama sen dürüst olmazsan kusura bakma. O zaman tavrı her zaman görürsün. Bizler çatladı kapı mahallesinin muhtarı değiliz. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıyız, ülkemizi temsilen burada bulunuyoruz."



FETÖ KONUSUNDA TRUMP OBAMA'DAN FARKLI GÖRÜNÜYOR



FETÖ meselesinde ABD'de bir tavır değişikliği gördünüz mü? İadesi veya sınır dışı edilmesi söz konusu olabilecek mi? En azından 15 Temmuz ve FETÖ ilişkisi konusunda ikna olmuş gözüküyor mu?

Trump'ın daha farklı bir havası var. Obama'dan farklı görünüyor. Belli ki onun da zihninde bazı soru işaretleri oluşmuş durumda. Görüşmemizde onlar da İzmir'de tutuklu bulunan Amerikalı Protestan din adamı Andrew Brunson'u gündeme getirdiler. Kendilerine bu kişinin FETÖ yapılanmasıyla iltisaklı olmasından dolayı yargılanmakta olduğunu belirttik. İlgili bakanlıkların tüm bu konularla ilgili olarak karşılıklı çalışmaları hususunda mutabık kaldık. FETÖ meselesinde Amerikan yönetiminden FBI'ın özel bir soruşturma komitesi oluşturmasını, çalışma grubu kurmasını talep ettik. Önerimizi kayıtlara aldılar. İkili görüşmede Rıza Zarrab ve Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı konusunu da konuştuk. Yasal sürece işaret ediyorlar. Dışişleri ve Adalet Bakanlarımız konuyu takip edecekler.



BELGELERİ GÖSTERİYORUZ KABUL ETMİYORLAR



Putinsiz Trump'la görüşmeye başlamadan "Kürtlerle çalışmayı sürdüreceğiz. Ancak silah vermeyi düşünmüyoruz. Türkiye'nin endişelenmesini gerektirecek bir durum yok" dedi. Siz pek çok kez Putin ile bir araya gelip bu konudaki risk, tehlike ve hassasiyetleri paylaşmıştınız...

Mesele Kürtlerle çalışıp çalışmamak değil. Önemli olan terör örgütüyle ilişki içerisinde olunmamasıdır. Muhataplarımıza "Bunlara silah veriyorsunuz. Elimizde belgeler var. Füzelerin fotoları var" diyoruz. Kabul etmiyorlar. Biz de bunları önlerine koymaya devam edeceğiz.