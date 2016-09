Dünya otomotiv devleri Ford, Aston Martin, Rolls Royce ve Volvo, Paris Otomobil Fuarı’na katılmama kararı aldı. Kulislerde fuara katılmama nedeni olarak milyon doları bulan maliyetler gösteriliyor

Dünyanın en büyük otomobil şovu başlıyor. Bu yıl 115'incisi düzenlenen fuar 1-16 Ekim arasında ziyaret edilebilecek. İki yılda bir Frankfurt Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak organize edilen Paris Otomobil Fuarı, ilk önce 29-30 Eylül arasında uluslararası basın mensupları için kapılarını açacak. Ancak Paris Otomobil Fuarı, büyük eksiklerle açılıyor.

Çünkü Ford, Aston Martin ve Rolls Royce gibi dünya devi bazı markalar fuara katılmayacağını açıkladı. Fuara katılmayan bir başka marka da Volvo. Ancak, Volvo'nun bu kararı yeni değil. Marka, daha önce Cenevre, Detroit ve Çin dışında hiçbir fuarda yer almayacağını açıklamıştı.



MALİYETLER YÜKSEK

Ford, fuara katılmama nedeni olarak 'yeni modellerin piyasaya çıkış tarihlerinin fuar tarihiyle uyuşmaması' olarak açıkladı. Kulislerde ise firmaların, yüksek maliyetler nedeniyle fuara katılmama kararı aldıkları konuşuluyor.

Ancak bu ilk değil. Son yıllarda firmaları bazı fuarlara katılmadıkları görülüyor. Dev otomotiv markaları Jaguar, Land Rover, Tesla ve Mini de 2016'da Detroit Fuarı'na katılmamıştı.



REKABETE YENİ SOLUK

Yeni Peugeot 5008 yedi koltuklu Compact SUV olarak tamamen yeni bir soluk getiriyor. Marka, yeni 5008 SUV modeliyle her geçen gün daha da büyüyen Compact SUV pazarında öncü olmayı hedefliyor. Peugeot 5008 SUV 2016 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtıldıktan sonra 2017 ilkbaharı itibarıyla uluslararası pazarlarda satışa sunulacak.

KODİAQ İLE YENİ BİR SAYFA

Skoda, yeni SUV modeli Kodiaq'ın dünya prömiyerini Paris'te yapıyor. Sınıfında standartları yeniden belirleyecek Kodiaq SUV modeli, 2017'den itibaren satışa sunulacak. Markanın tasarım dilini bir SUV'a taşıyan Kodiaq, hem çekici bir görselliği hem de sıra dışı pratikliği bir arada sunuyor. Kodiaq, Skoda'nın her zamanki sınıfının üzerindeki genişliğiyle de dikkat çekiyor.

Çek markasının bu yeni SUV modeli, 5 koltuklu veya 7 koltuklu olarak tercih edilebilecek.

EN ÇOK SATAN MODELİNİ YENİLEDİ

KIA dördüncü nesil Rio modelinin dünya prömiyerini Paris Otomobil Fuarı'nda yapacak. Önceki nesile göre daha modern bir görünüme kavuşan Rio'nun iç mekanı ise daha ferah ve konforlu. 2015'te 473 bin adetle markanın dünyada en çok satan modeli olan Rio, Paris Fuarı'nın ardından yollara çıkmaya başlayacak.

EVİN ELEKTRİK ENERJİSİ TOYOTA'DAN

Toyota, Paris'te yeni Prius Plug-in Hybrid ve FCV Plus'ın Avrupa prömiyerini de gerçekleştirecek. Yeni Prius Plug-in Hybrid, dünyanın ilk güneş panelli sun roof'un enerji üretmek için sunarak bir ilke imza atıyor. FCV Plus ise kendi hidrojen tankının yanında, dışarıda bulunan bir hidrojen kaynağından da elektrik üretebiliyor. Bu sayede FCV Plus; evde veya dışarıda kullanılmak üzere stabil bir elektrik üretim kaynağına dönüşebiliyor. Ayrıca Türkiye'de üretilecek ve dış tasarımı ilk kez Cenevre'de gösterilen C-segmenti crossover modeli Toyota C-HR de, kabini de dahil tüm detaylarıyla ilk kez Paris'te sergilenecek.



YENİ HYUNDAİ İ30 İDDİALI GELİYOR

Hyunda I'nin C segmentindeki temsilcisi i30, yeni nesliyle marka adına yeni bir dönem başlatıyor. Yeni tip ızgarası ve tamamen farklı bir tasarım anlayışıyla dizayn edilen otomobil, aynı zamanda daha düşük hacimli turbo benzinli motorları, geliştirilmiş multimedya ve güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor. Yeni nesil i30, teknoloji odaklı çözümleri, daha fazla kişisellik içeren özellikleri ve yeni donanım seviyesiyle C segmentine yepyeni bir bakış açısı getiriyor.

Tasarımı ve daha modern yapısıyla markanın imajına da katkıda bulunmaya hazırlanıyor.

DÖRT YENİ MODEL TANITACAK

DacIa Paris Otomobil Fuarı'nda dört yeni model tanıtacak: Sandero, Sandero Stepway, Logan, ve Logan MCV. Her dört otomobilin de ön panelleri yeniden düzenlendi ve her biri aile otomobili görünümüne kavuşturuldu.

Tampon ve ön panel de değişiklikten geçirilip araçların sağlamlıkları ön plana çıkarıldı. LED'lerin kullanıldığı yeni farlar çok daha zarif ve modern bir görünüme kavuşturuldu. Araçların iç mekânlarında ise donanımlar, malzeme, ergonomik özellikler, saklama alanları ve çok daha fazlası üzerinde de değişiklikler yapıldı.