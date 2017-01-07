Otomotiv yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yılı üç rekorla kapattı. Üretim ve ihracattan sonra iç pazar satışlarında da rekor kırıldı. Binek otomobil ve hafif ticari araç satışları 983 bin adede çıktı

Otomotiv sektöründe üretim ve ihracattan sonra üçüncü rekor iç pazar satışlarında geldi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 1.62 artarak 968 bin 17 adetten, 983 bin 720 adede çıktı. Resmi olmamakla birlikte 25 bin adetlik ağır vasıta satışı da eklendiğinde toplam otomotiv pazarı 1 milyon adedi aştı. Ancak, geçen yılki 1 milyon 8 bin adedin altında kaldı. Satışların en yüksek olduğu aralık ayında ciddi düşüş yaşandı. 2016 Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 9.1 azalarak 141 bin 912 adete geriledi.



1 MİLYONA ULAŞTIK

Bu düşüşte ÖTV ve kur artışından etkilenmemek için alımların öne çekilmesi etkili oldu. Bu nedenle kasımda satışlar ekor kırmıştı. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Gladyatör Ödülleri' töreninde konuşan Otomobil İthalatçıları Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, sektörün 'ekonominin lokomotifi' unvanını hakettiğini söyledi. Otomotiv pazarının mütevazi adetlerden, 1 milyona yakın satış rakamına ulaştığını ifade eden Bayraktar, "Sektörün 2016 yılı dış ticaret fazlası ise 2 milyar dolar" dedi. Ülke olarak zor zamanlardan geçildiğini söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti: "Son çeyrekte gelen ÖTV artışı talebin yavaşladığı, stok seviyelerininin en yüksek olduğu dönemde bizi yakaladı. 2017, kolay geçmeyecek. Ama ekonomimiz büyümeye devam edecek."







19 DALDA ÖDÜL VERİLDİ

ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2016 Gladyatörleri" çekişmeli bir ödül töreniyle seçildi. Sektörün en prestijli etkinliklerinden olan ve bu yıl 7'nci kez düzenlenen gecede, 'Satış' ve 'İletişim' kategorilerinde toplam 19 dalda ödül verildi.







LÜKS OTODA LİDER DEĞİŞTİ

Lüks otomobil pazarında liderlik 2016'da el değiştirdi. Mercedes-Benz, 6 yıl aradan sonra liderik koltuğunu BMW'den aldı. 2016'da Mercedes-Benz 32 bin 666 adet satış gerçekleştirirken, BMW'nin satışları 27 bin 166 adette kaldı. Audi'nin satışları 22 bin 5 adet, Volvo'nun ise 4 bin 100 adet oldu.