ABD Başkanı Trump’ın Meksika’da üretim yapan firmaları yüksek vergi ile tehdit etmesi Çinlileri de korkuttu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'da üretim yapan otomotiv devlerini yüksek vergi ile tehdit etmesi Çinli otomotivcileri de korkuttu. Çin'in en büyük SUV üreticisi Great Wall, Meksika'da yapmayı planladığı yatırımı yeniden gözden geçirmeye karar verdi. Böylece Trump'ın vergi tehditleri sonrasında yatırım planlarını gözden geçiren küresel otomotivcilerin listesine bir üretici daha eklendi. Great Wall Genel Müdürü Wang Fengying, yatırım için Meksika yerine ABD'yi seçebilecekleri sinyalini verdi. Great Wall'un Los Angeles'da bir araştırma merkezi olduğunu söyleyen Wang Fengying, Haval modeli SUV araçların ABD'de pazarında satışına 2020'de başlamayı hedeflediklerini kaydetti.



HEDEF KÜRESEL MARKA OLMAK

Great Wall'ın Çin'deki toplam satışları yüzde 26 artışla 1.1 milyon adede çıktı. Yurtdışında ise Rusya, Güney Afrika, Bulgaristan ve Avustralya'ya 17 bin 379 adet araç satışı gerçekleştirdi. Gelişmiş pazarlara açılmayı hedefleyen şirket, Haval markasını 2020'ye kadar küresel yapmayı istiyor. Çin hükümetinin çevreyi korumak amacıyla aldığı tedbirler, Çinli otomotiv üreticilerini zorluyor. Kendi evinde baskı gören Great Wall, bu yüzden yurtdışında yatırımı düşünüyor. Şirket, 2025'e kadar elektrikli ve çevreci araçlar için 8.7 milyar dolar yatırım planlıyor.



ABD'YE YATIRIM HIZLANDI

ABD Başkanı Trump'ın yüksek vergi tehdidi Ford, Fiat Chrysler, General Motors, Toyota ve Nissan'da etkili olmuştu. Otomotiv devleri ABD'ye 12 milyar doları bulan yatırım yapacaklarını açıklamışlardı.



Çinli Great Wall'un sattığı her beş araçtan dördü SUV. Marka 2016'da toplam 1.1 milyon adet araç satışı gerçekleştirdi.