Lüks ev tekstili üreticisi İtalyan Frette’nin Dünya Başkan Yardımcısı Vittoria Vitaloni ve CFO’su Nicola Paranetto, Türkiye’ye güven mesajı verdi. İkili, “Bu günler geçici. Yatırıma devam edeceğiz” dedi

Ev tekstili sektöründe lüks üretim yapan Frette, 1860'ta Edmond Frette, Jean Baptiste, Alexandre Payre ve Charles Chaboud tarafından kuruldu. Kısa sürede büyüyerek uluslararası bir marka haline gelen Frette, bütün üretimini İtalya'da bulunan fabrikasında yapıyor. 1880'den itibaren İtalyan devlet binalarının ev tekstili ihtiyacını karşılayan şirket, Londra'da Savoy, Paris'teki Ritz, New York'taki The Plaza, Hong Kong Peninsula ve İstanbul Soho House gibi dünyanın en ünlü otellerinin odalarında da bulunuyor.

2012'de Türkiye'de ilk mağazasını açan Frette, ikinci mağazasının açmak için düğmeye bastı.

Frette Dünya Başkan Yardımcısı Vittoria Vitaloni ve CFO'su Nicola Paranetto, Şanghay ve Dubai'den sonra Türkiye'ye geldi. SABAH'a özel açıklamalarda bulunan ikili, Frette'nin Türkiye pazarına olan güvenini, büyüme planlarını ve global stratejilerini anlattı.



HEDEF ORTADOĞU



Frette dünyada kaç noktada var?

Dünyada 542 perakende mağazasında ve 415 otelde varız. Şirketimiz 2.5 yıl önce özel bir fon tarafından satın alındı. Bununla birlikte markanın genel stratejisine çağdaşlaşma geldi. Londra'da eylül ayında Mayfair'de büyük bir mağaza açtık. Yeni büyüme stratejimize göre Asya pazarlarına yoğunlaşma kararı aldık. Bu kapsamda geçen hafta Şanghay'da ilk mağazamızı açtık. Diğer önem verdiğimiz pazarlardan biri de Rusya oldu. Aynı zamanda Ortadoğu'ya da yatırım planlıyoruz. Türkiye gibi pazarlarda mevcut ortaklarımıza çok önem veriyoruz. Onların büyümesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Tüm ekibi yeniledik, lüks markalardan yönetici transferi yaptık.

Türkiye'de olmaktan memnun musunuz?

Burada olmaktan çok memnunuz. Diğer pazarlarda markalarımızı lüks segment olarak yeniden tanımlamaya çalışırken Türkiye'de böyle bir sorun hiç yaşamadık. Açıldığımız günden beri markayı nasıl istiyorsak öyle konumlandırdık. Yatırımlarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Türkiye'ye güvenimiz tam, İstanbul'da yeni bir satış noktası açmaya hazırlanıyoruz. Türkiye'de daha da büyüyeceğiz.



TÜRK MÜŞTERİSİ LÜKSTEN İYİ ANLIYOR



Türkiye ile aynı anda açtığınız başka bir mağazayı kıyaslarsanız nasıl bir fark ortaya çıkar?

Türkiye ile Dubai mağzasını aynı anda açtık. Dubai'den hiç memnun değiliz. Türkiye mağazamız, dünyanın birçok ülkesine göre çok başarılı. Doğru tanıtımla doğru hedef kitleye ulaştık ve başarılı olduk. Dubai'de işleri daha yeni yeni yoluna koyuyoruz. Türkiye'de ise ikinci mağazamızı açmak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor.

Türkiye'de büyüme hedefleriniz neler?

Türkiye pazarına inancımız tam. Dekorasyon, mobilya, ev tekstili işinde Türkiye'nin daha çok potansiyeli var. Türkiye'de gayrimenkul üzerine dönen bir pazar var. Çok güzel evler yapılıyor. Biz de bazılarını dekore ettik. Sadece Boğaz aksını düşünseniz yüzlerce ev çıkıyor. Bu kadar evi hangi mobilyayla, hangi ev tekstiliyle dekore edebilirsiniz? Türk müşterisi lüks ve kaliteden çok iyi anlıyor. Müşterilerimiz arasında çok değerli hanımefendiler var. Onlar her sene moda alışverişi yapar gibi bizden havlu ve nevresimlerini değiştiriyorlar.

Kişiye özel projeleriniz var mı?

Evet, öyle projeler de yapıyoruz. Bilhassa yurtdışında çok yaptık. Türkiye'de de yalı ve yatları dekore ettik. Anadolu'ya ciddi hizmet veriyoruz. Özellikle Gaziantep, İskenderun ve Adana'da çok ev yaptık.



ATATÜRK HAVALİMANI EN GÜVENLİ İLK BEŞTE



Türkiye'nin siyasi ve ekonomik durumuyla ilgili düşünceleriniz nedir?

Türkiye ve İstanbul çok sevdiğimiz ve bulunmaktan çok mutlu olduğumuz bir yer. Atatürk Havalimanı, dünyanın en güvenli beş havalimanı arasında. Havalimanının korumalı, ulaşılır ve güvenilir olması İstanbul'u yüksek bir yere taşıyor. İstanbul'daki tarihi mirasın getirdiği bilinçle bizim hitap ettiğimiz müşteri kitlesi kumaşın kalitesinin ve dokumasının farkına varabiliyor, bu da bizim için avantaj oluyor.