Note 7’lerin hepsini toplamaya başladık

Ağustos başında New York’ta tanıtılan Samsung Galaxy Note 7, yaşadığı pil problemi dolayısıyla toplatılıyor. Samsung Türkiye Başkanı DaeHyun Kim üç ülkede, bu sıkıntıya dönük 35 olay bildirilmesine rağmen etik olarak tümünü toplama kararı aldıklarını açıkladı

Samsung'un akıllı telefonla kalemi bir araya getirdiği amiral gemisi cihazlardan Galaxy Note 7'deki pil sorunu krizi şirketin ürünleri toplama kararıyla sonuçlandı. Ön sipariş rekoru kıran ve çok beğenilen ürün, Türkiye'de 15 Ağustos'ta satışa çıkmıştı. Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, IFA Fuarı'nda yaşanan son gelişmeler ve Türkiye pazarına yapmayı planladıkları yatırımlarla ilgili açıklama yaptı.

HATAMIZI SAKLAMADIK

Yaşadıkları pil probleminden çok az sayıda ürünün etkilendiğini ifade eden DaeHyun Kim sorunla ilgili aldıkları tedbirleri şöyle anlattı: "Tüketicinin markamıza olan güveni bizim için çok değerli. Sadece üç ülkede 35 olay bildirildi. Bu düşük rakama rağmen satışı durdurduk ve ürünleri geri toplama kararı aldık. Etik bir şirket olduğumuz için çok az sayıda üründe sıkıntı yaşansa da geri topluyoruz. Müşterilerimizin deneyim yaşarken tereddüt yaşamasını bile istemeyiz." Birçok şirketin ürünlerde hata yaptığını ancak bu hataları saklamaya çalıştığını söyleyen Kim, "Biz bunu yapmadık. Hatalarımızın üzerine gidip, tüketicileri mağdur etmemek için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE'DE ÜRETİME BAŞLADIK

Sadece satış değil, üretim için de Türkiye'de adım attıklarını belirten Kim, "Tasarım ve yenilikleri içeren ürünleri, küresel üretim kalitesi ile Türkiye'de üretme kararı aldık. İlk örnekleri giriş seviyesi televizyonlar ve ankastre fırınlar oldu" dedi. Sene başında 245 olan münhasır bayi sayısını yıl sonuna kadar 400 noktaya taşıyacaklarını vurgulayan Kim, "Türkiye'nin her noktasına yüksek teknoloji ürünlerimizi ulaştırmayı hedefliyoruz."



NOTE 7 ALANLARIN 3 SEÇENEĞİ VAR

Samsung Note 7 telefon alanlar için üç farklı seçenek var. Samsung Türkiye tüketiciye para iadesi dışında ürün değiştirme veya yeni Note 7 ile değişim yapma seçeneği sunuyor. Eğer tüketiciler operatör kontratıyla Note 7 aldıysa hemen iade edebilecek. Kontrat hesabı kapatılacak ve ödenmiş taksidi varsa da iade edilecek.

YATIRIMA CİZRE'DEN DEVAM

"Biz Türkiye'nin her yerinde mağaza açmaya ve yatırım yapma devam ediyoruz" diyen DaeHyun Kim, en son Cizre'de açtıkları mağazayı örnek vererek şunları söyledi: "Bizim için önemli olan açtığımız mağazaya inanç. Daha geçtiğimiz ay Cizre'de mağazamızı açtık. İş potansiyeli olan her yerde Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Kendi mağazalarımızı açarak, birinci elden hizmet sunuyoruz. Bu sayede operasyonlarımızı da kontrollü bir şekilde yönetiyoruz."



IPHONE 7 HEYECANI BAŞLIYOR

Fuarda iPhone 7 en çok merak edilen ürün. Tahmin edildiği gibi 7 Eylül'de San Francisco'da sahneye çıkıyor. Davetiyeler e-posta ile gönderildi. Şimdilik sızan bilgi kameranın yeni yeteneklere sahip olacağı. Yine aynı toplantıda ikinci kuşak Apple Watch 2 ve iPad Pro tanıtılması bekleniyor. Uzun süredir güncellenmeyen MacBook Pro'nun da yeni modelini beklediğimizi söyleyelim.



GEAR S3 EKRANI BÜYÜDÜ AĞIRLAŞTI

Samsung Gear S3 daha kalın daha ağır daha büyük ekranlı oldu. S2 11.44 mm kalınlığa sahipti S3 12.9 mm'lik ölçüsüyle daha kalın. 47 gram ağırlığa sahip S2'den daha ağır olan S3 57 gramla kola takılacak. Ekran 1.2 inçten 1.3 inçe çıkarkan 360x360 pixel AMOLED ekrana sahip olacak. Samsung'un akıllı telefonlarında yer verdiği Always-On özelliği Gear S3 Classic ve Gear S3 Frontier modellerinde de yer alıyor.