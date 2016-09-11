Çift kameralı iPhone 7 Plus ve daha önce benzer tasarımla gelen HTC, LG ve Huawei, akıllı telefonlarda fotoğraf tutkusunu üst seviyeye taşıyor

Akıllı telefonlar pek çok kullanıcının ilk kamera deneyimini yaşadığı cihaz oldu. Bu yüzden akıllı telefon alırken en çok dikkat edilen özelliklerin başında kamera yetenekleri geliyor.

Apple'da yeni iPhone 7 ve çift kameralı iPhone 7 Plus modelinde kamera yeteneklerini daha ileri taşıyor. Biri geniş açı, diğeri 2X optik yakınlaştırma yeteneğine sahip telefoto kamera daha iyi bir fotoğraf deneyimi için kullanılıyor.

12 megapiksel çözünürlüpe sahip f/1.8, 28mm geniş açı ve 58 mm telefoto, zorlu koşullarda daha iyi portre fotoğraf çekilmesine olanak sağlıyor. İnsan gözünün derinlik ve renk konusundaki yetenekleri, çift kameraya ilham veriyor.

Apple'dan önce Huawei P9, LG G5 ve HTC telefonlarda çift kamerayı kullandı.

Özellikle Huawei Leica mühendisleriyle ortaya çıkan merceklerle dikkat çekerken profesyonel kamera tutkusundan faydalandı.



FOTOĞRAFÇI TERİMLERİ

Profesyonel fotoğrafçıların kullandığı bazı terimler akıllı telefonlarda parmakla dokunarak elde ediliyor. Alan derinliği yaratarak fotoğraf çekmek için net görmek istediğiniz nesnenin üstüne dokunmak yeterli oluyor. Böylece ön tarafta net arkada flu kalan profesyonel izlenimi veren fotoğraflar çekilebiliyor. Akıllı telefonlar profesyonel dijital kameraların (DSLR) dev merceklerle elde ettiği sonuca, basit iki mercek ile ulaşmaya çalışıyor.

Ağır dev merceklerin yerini tutmayacak küçük merceklerin eksikliği büyük bir yazılım yatırımı ile kapatılabiliyor. Ancak hâlâ insan emeği ve mercekte elde edilen başarı çok daha çarpıcı. Bu kadar az cihaz ve ağırlıkla benzersiz fotoğraflar çekmek de ayrı bir keyif.



APPLE İPHONE 7 PLUS

Eylül sonu Türkiye'de satılması beklenen telefonun çift kamerası geniş açı ve 2X yakınlaştıran iki mercekten oluşuyor. 12 megapiksel çözünürlüğe sahip.



HUAWEİ P9

LeIca mühendisliğinin kullanıldığı kamera 12 megapiksel fotoğraf çekiyor. Doğa ve portre footğraflarında da başarılı oluyor.



LG G5

Çift kamera LG G5'in 16 megapiksellik çözünürlü ana işlemcisinin gücü, hızlı sonuç alınmasını sağlıyor.



HTC M8

2 yıl önce çift kamerayı derinlik algılaması için ilk kullanan marka M8 modeliyle Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC oldu.