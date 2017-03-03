Mobil Dünya Kongresi ile eş zamanlı olarak düzenlenen 4YFN girişimci ağı toplantısı 600 yeni girişim ve 700 yatırımcıyı buluşturdu. Sağlık, dijital reklam, nesnelerin interneti, yapay zeka teknolojisi üzerine çalışan geleceğin girişimcileri küresel arenada sahneye çıktı

Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress - MWC17) girişimci ağı için benzersiz bir buluşma merkezi oluyor. 4'üncü kez düzenlenen 4 Years From Now (4YFN) girişimci ağı, 130 farklı ülkeden 600 girişim ile 700 yatırımcıyı 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında bir araya getirdi. Şehir merkezindeki 18 bin metrekarelik kapalı alanda düzenlenen etkinliğe bu yıl yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Bir önceki yıla göre yüzde 60 artış gerçekleşti. Sağlık teknolojileri, büyük veri, dijital video, mobil para, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi pek çok kategoride sunum yapan girişimciler çalışma gruplarına katıldı ve kritik yatırımcı görüşmeleri yaptı.

MOBİLİN İTİCİ GÜCÜ

Mobil iletişim sektörünün itici gücü haline gelen 600 yeni girişim, 4YFN etkinliğinde yapay zeka, mobil ödeme konusunda yeni fikirleri hayata geçirme şansı yakalamaya çalıştı. 200'den fazla yatırımcı girişimci görüşmesi gerçekleşti. Bu yılki etkinlikte WeFarm (London), hu:toma (London) ve TheMotion (Madrid) girişimleri nesnelerin interneti, alışkanlıkları değiştiren mobil uygulama ve dijital medya kategorilerinde ödüller aldı. Kadın girişimler yönünde rekor bir artış elde edildi. Kadın teknoloji girişimlerinin yüzde 37'lik bir yüzdeye ulaştığı etkinlikte özel bir alan ayrılmıştı.

Etkinliğe ev sahibi İspanya'nın yanı sıra İngiltere, ABD, Kolombiya, İsrail, Fransa, Srilanka, Kore gibi ülkeler özel stantlarla girişimcilerin katılmasına maddi destek sağlıyor.

Ayrıca teknoloji, telekom, gıda ve otomotiv sektöründen dev firmalar etkinliğe destek oluyor.

Her parmağında 3 marifet var

Parmak izi okuyucusunu saat gibi kolunuza taktığınızı ve isterdiğiniz an uzaktan kumanda şeklinde kullandığınızı hayal edin.

Amerika'da Kikstarter kitlesel fonlama yöntemiyle finansal destek alan girişim telefonla üzerinden cihazları yönetiyor. Uygulama üzerinden atanan tuşlarla cihazları uzaktan yönetmek mümkün oluyor.



Beyin hastalıkları avucunuzda

Aralarında Türk araştırmacıların da bulunduğu Mint Labs firması beyin hastalıklarının sebeplerinin araştırılması için büyük veri bankası oluşturuyor.

Tamamen sinsice yükselen rahatsızlıklar konusunda doktara öngörülerde bulunması tasarlanıyor. Uzun süreli bir araştırmanın sonucu ortaya çıkan proje sağlık alanında önemli bir birikim oluşturuyor.





Güneşte pilin bitmez

Mobil Dünya Kongresi'ndeki girişimlerden biri de solar panelleri şık ve kolay taşınabilir hale getiren Güney Koreli bir girişim. Yolk, güneşli havada yaklaşık 2.5 saatte bir iPhone 6S'i tamamen şarj ediyor. Bu işlemi normal şarja takılan telefonla aynı sürede yapıyor. Çantanızın arkasında yürürken pil deposunu doldurabiliyorsunuz. Kikstarter projesi Yolk, 1 milyon dolara ulaşmayı hedefliyor.





Yatırımcının baktığı 4 önemli nokta

Yatırımcıların bilgi birikiminden ve kapasitesinden etkilendikleri, şirketinin ve sektörünün dinamiklerine hakim kişilere yatırım yapmak istediklerini söyleyen 500 İstanbul Yardımcı Ortağı Enis Hulli, girişimcilere ipuçları verdi. Hulli, 500 İstanbul olarak bugüne dek gerçekleştirdikleri yatırımlarda takım, ürünün durumu, kullanım ve ciro ile pazar hedefi ve büyüklüğü olmak üzere dört ana noktayı incelediklerini söyledi. Enis Hulli, yatırımcı arayışında olan girişimcilere işin sırrını anlattı. Hulli, "Yatırımcının soracağı sorulara hazır olan, cevaplarını ve sebeplerini bilen girişimci, güçlü ve güçsüz olduğu noktaların da farkındadır" dedi.



Video hayatın parçası

Mobil telefonlarda videolar artık hayatımızın parçası. Reklamların da kullanıcıları sıkmadan izlenmesi önem taşıyor.

Madrid merkezli The Motion sosyal ağlarda video reklamların izlenirliği artırmak üzere yeni projeler geliştiriyor. Çok kısa sürelerde kullanıcının dikkatini çekecek videolar hazırlamak konusunda uzman bir girişim.



Ayakkabı tasarımcısı olun

Eğer siz de çılgın gibi spor ayakkabı tutkunuysanız, kendi tasarımlarınızı giymeniz mümkün. Ayakkabınızın Barselonalı girişimcilerce tasarlanıp Madrid'de üretilmesi için internetten sipariş vermek yeterli. Siz deri ve kumaş parçaları seçerek kendi tasarımınızı yapabilirsiniz. Tasarımcıların onayından sonra size özel marka tasarımı yapılmış spor ayakkabıyı 1 ay içinde teslim alıyorsunuz.





Öğrencilerden renkli yanıt

İspanyol girişimcinin özel geliştirdiği Hey! tech çözümü bilgisayarların arka kapaklarında LED yüzeyler üzerinden interaktif hareket olmasını sağlıyor. Eğer normal sahip olduğunuz bilgisayarı kullanacaksanız, Windows uygulamayı kullanarak suya darbeye dayanıklı USB girişi olan minik LED ekranları kullanıyorsunuz.