‘Taze’ telefonun tarifi

Akıllı telefon satın alırken güncel teknolojilere sahip telefon bulmak kolay değil. İşte en taze teknolojilerle güncellenen telefonun güvenlik uygulamalarından kamera yeteneklerine 10 farklı özelliği

Tüketiciler akıllı telefon alırken oldukça kararsız. Bunun sebebi her geçen gün karmaşık pek çok teknolojinin ortaya çıkması. Ancak en iyi telefon kullanıcı alışkanlıklarına göre uyum sağlayan tüketici yormadan uzun süre kullanılacak kadar taze teknolojik özelliklere sahip olması. Kameradan beklediğiniz her türlü yeniliğe sahip yüksek çözünürlüğe sahip canlı ekranı olsun. Suya, toza ve darbelere karşı dayanıklı, pili tüketirken cimri, şarj ederken hızlı olması ve güvenlik konusunda yarı yolda bırakmasın diyeceğimiz bir cihaz arıyoruz. İşte o 10 farklı özelliğe yakından bakınca tüketicinin yaşadığı deneyim büyük önem taşıyor. Telefon hayatımızın merkezine oturunca ciddi sorun yaşamadan kullanılacak cihazın performansı önem kazanıyor. Artık akıllı bir telefonun kamerasının profesyonel kameraları aratmayacak yeteneklere sahip olmasını arzu ediyoruz. Bu da tüketicinin akıllı telefonda en çok dikkat ettiği şeylerden birinin kamera olduğunu gösteriyor.



FİYATA DİKKAT!

Bu tür bir telefonun fiyatı konusunda tüketiciler yüksek fiyatları gözden çıkarıyor. Oysa sıkı rekabet yüzünden güncel teknolojilere sahip bir telefonun fiyatının 2 bin TL'nin çok üstünde fiyatlara sahip olmasına gerek yok.



Büyük ekran

Akıllı telefonlar artık tabletler kadar büyük ekrana sahip. Sosyal medyada aktif bir kullanıcının uygulamaları rahat kullanamasını sağlayacak büyüklük anlayışı değişti. Minimum 5 inç büyüklüğe sahip ekran çektiğimiz fotoğraf ve videoları izlerken bizi memnun etsin ve paylaşırken ekranda rahatça düzeltmeye izin versin.



İnce çerçeve

Eğer telefonun ekranı 5 inç ve üstünde olacaksa ince çerçeve kullanım rahatlığı getirir. Her kullanıcının kürek gibi eli olmayacağına göre ince çerçeveli telefon kullanım ergonomisi açısından kullanıcıyı üzmez. Kendisinden daha büyük duran telefonlardan daha az yer kaplamasını da sağlar.



Çift kamera

Tüketicilerin vazgeçemediği özelliklerin başında yetenekli kamera geliyor. Artık arka yüzünde çift kamera neredeyse olmazsa olmaz bir özellik. Üst düzey telefonların tümünde ya çift kamera var ya da derinlik algılayarak profesyonel kamera yeteneklerine sahip telefonlar istiyoruz.



Özçekim hastasıyız

Akıllı telefonun ön yüzündeki kameralar özçekim (Selfie) konusunda daha yetenekli olmalı. Türkiye'de insanların özellikle arkadaşlarıyla ve gördüğü ünlülerle özçekim yapma arzusu sanırım başka bir ülkede bu kadar yoktur. Çözünürlüğü arka yüzündeki kamera kadar olursa ne ala. Ancak minimum 8 megapiksel.



Şarj yolda bırakmasın

Yetenekleri üst düzeyde bir telefon için olmazsa olmaz şeylerden biri de hızlı şarj yetenekleri şart. Yani pili tüketirken son derece cimri ancak şarj ederken çok hızlı olmasını beklemek hakkımız. Artan internet ve kamera kullanımı karşısında kullanıcıların pil konusunda hassas olmaları son derece normal.



Performansı şımartsın

Bilgisayar gibi performans talebi akıllı telefonlar için şaşırtıcı bir istek değil.Artık akıllı telefonlar aynı anda pek çok uygulamayı çalıştırmamıza izin veriyor. Bunun için çok çekirdekli işlemci platformu ve 2 GB bellek tüketici için olmazsa olmaz şeyler anlamı taşıyor. Akıllı telefonun aynı anda bir kaç işlemi yapması sıradan bir durum.



Hızlı internet

Akıllı telefonlar internet indirme ve yükleme hızlarıyla da dikkat çekiyor. Artık akıllı telefonların bir numaralı işlevi internet bağlantısı. Bu yüzden telefonun minimum 300 Mbps internet hızına sahip olması kullanıcı memnuniyetini artırıyor. 4.5G alt yapısının tüm nimetlerinden faydalanmanızı sağlıyor.



Güvenli olsun

Kullanıcıların virüs saldırıları ve benzer günenlik tehditleri için parmak izi okuyucusu ya da göz tanıma gibi güvenlik önlemlerine ihtiyacı arttı. Telefon her zamankinden daha kişisel bir ürün haline gelince içinde bulunan kişi bilgileri ve fotoğraflar daha değerli hale geldi. Bu yüzden güvenlik önlemi kaçınılmaz



Güncel yazılım

Android işletim sistemine sahip bir telefon kullanıyorsanız, güncelleme yeteneği ve güncel bir sürüme sahip olmak büyük önem taşıyor. Adroid 7.0 güncel işletim sistemi desteği Android telefon almak isteyenler için şart. Güncel işletim sistemi uygulamaların tüm yeteneklerinden faydalanmak için şart.



Servisi unutmasın

Akıllı telefonlara bütçesinden önemli bütçe ayırıyorlar. Ancak kaybetme, çalınma veya hasar gördüğü anda hayatımızın merkezi haline gelen telefon ciddi sıkıntı yaşamamıza sebep oluyor. Bu yüzden servisin makul sürelerde olması ve telefon arızalıyken ödünç cihaz verilmesi tüketicinin memnuniyetini artırıyor