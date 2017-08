Ar-Ge fonundan yerli yazılıma destek

Yazılımcılara Ar-Ge fonu ve veri merkezi desteği geliyor. Yerli e-posta projesiyle gündeme gelen çalışmalarla şimdiye kadar sadece TURKSAT 6A uydusu için kullanılan Ar-Ge fonunun yerli e-posta dahil yeni yazılım projeleri için de devreye alınacak

Hükümet yüksek lisans ücreti ödediği yazılımlar yerine yerli yazılım ürünlerinin kullanılması için yürütülen çalışmalara hız verdi. Yerli e-posta hizmeti dahil devlet kurumlarının kullandığı yazılımlar konusunda başlatılan çalışmayı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından yürütüyor. Söz konusu projeye Yazılım Sanayicileri Derneği'nin yanı sıra telekom operatörlerinden de tam destek geldi. Çalışmalar kapsamında değişen yazılım mimarileri, bulut teknolojisi, yazılımın kiralanması gibi yeni alışkanlıklar sağlanacak. Böylece her kamu kurumunun ayrı ayrı sunucu yatırımı yapmasının önüne geçilecek. Tüm kamu bilişim harcamaları da kontrol altına alınacak.



ULUSAL AĞ ALTYAPISI

Veri iletişiminde tam güvenlik için ağ altyapısında yapılacak çalışmalar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kumumu (BTK) tarafından yürütülüyor. Çalışmalarda yerli e-posta ve devlet kurumlarında kullanılacak haberleşmenin tam güvenliği için ulusal ağ altyapısı kullanılması planlanıyor. Çalışmalar yerli 4.5G baz istasyonları konusunda çalışan Ulak tarafından yürütülüyor. Şimdiye kadar TURKSAT 6A uydusu için killanılan Ar-Ge fonu, yerli e-posta dahil yeni yazılım projeleri için devreye alınacak.



KAMU KURUMLARI İŞBİRLİĞİ YAPACAK

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, kurumun peering-internet değişim noktası ve verinin yurtdışına çıkmadan operatörler arasında değişebilmesi için gerekli çalışmaları yaparak, yerli e-posta ve devlet kurumlarının iletişiminde destek olacaklarını açıkladı.



FON DESTEĞİ YAZILIMCIYI TÜRKİYE'DE TUTAR

Yerli e-posta konusunu yakından takip ettiklerini ve yerli yazılıma katkı sağlayacak her projeye destek olacaklarını belirten Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Doğan Ufuk Güneş şunları söyledi: "Dünyada kaliteli yazılımcılara talep artıyor. Biz iyi yetişmiş mühendis ve girişimlerin Türkiye'de kalmasını sağlayacak fonların oluşmasının önemine inanıyoruz. Girişimci ve yazılımcılara sağlanacak her destek beyin göçünün tersine dönmesini sağlayacak."



TERZİOĞLU: HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da yerli e-posta ve yazılıma Turkcell'in veri merkezi yatırımlarıyla destek olabileceğini söyledi. Terzioğlu, "Milli ve yerli e-posta sistemi kurarak verilerin ülkede kalmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Türkiye şu anda yüzde 95 verisini yurtdışında saklıyor. Biz Türkiye'nin ürettiği veriyi, Türkiye'de saklaması, işlemesi ve tüketmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu alanda atılacak adımlara bulut çözümlerimiz ve Türkiye'de yerleşik milli veri merkezlerimiz ile destek vermeye hazırız" diye konuştu.