Bu takım Tudor’a emanet edilemez!

AHMET ÇAKAR İLE GÜNDEME BAKIŞ

Galatasaray çıldırdı diyebiliriz. Şu ana kadar yaptığı sözleşmelerde sadece bonservislere 160 milyon TL, oyunculara ise 288 milyon TL ödeyecek. Gelin görün ki taraftar hala ne başkana ne de Tudor'a güvenmiyor. Bu kadar transferle başarı gelir mi?

Galatasaray, Tudor için önemli oyuncular aldı. Üstelik çok ciddi paralar da harcadılar. Ama bu takımı Tudor'a teslim etmek ne kadar doğru bilmiyorum. Tudor asla pedagojik formasyonu olmayan bir hoca. Sneijder'i kaybetmesi de bunun en önemli göstergesi. Hayatında hiç ama hiç Galatasaray ağırlığında ya da onun yarısı kadar bir takımı çalıştırmamış. Hayatında hiç ama hiç yılda 300-500 bin Euro'dan fazla kazanan futbolcuyla teşriki mesaide bulunmamış. Ben Tudor'un başarabileceğine asla inanmıyorum. Ama Tudor kızmayacak. Bakarsınız bir gecede kovuluverir. Eeee etme bulma dünyası! Nasıl bir gecede Karabük'ü sattıysa bir gece de onu satacaklardır. Bundan hiç şüphesi olmasın.



TUZAĞA DÜŞMEDİ



Milli Takım'a hoca aranıyor. Şenol Güneş için Beşiktaş izin vermedi. Güneş ismi doğru bir seçim miydi? Güneş gitmek istese Başkan Fikret Orman bir tepki gösterir miydi?

Milli Takım hocasını kulüp çalıştıran hocalardan aramak hem etik değil hem de sportif anlamda doğru değildi. Her ne kadar yönetmeliklerde bu hamle ile ilgili izin olsa da Türkiye'de ve dünyada şu anda takım çalıştırmayan düzinelerce hoca var. Yıllar önce aynı hatayı Fatih Terim de yaptı. Bakın sonra neler oldu. Hem Galatasaray hem Milli Takım derken, Terim Galatasaray'dan kovuldu. Bunun üzerine başkan Ünal Aysal ile de kovulmasıyla ilgili değil ama sonrasında yaşanan olaylarla ilgili mahkemelik oldular ve Aysal, Terim'in şikayeti yüzünden bir yıla yakın hapis cezası aldı. Bu Galatasaray geleneklerine hiç uymayan bir durum. Sonrasında Galatasaray belini doğrultamadı. Ünal Aysal, Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kaldı. Terim, Milli Takım'a geldi. Yaşanan süreci hepimiz biliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'na yakışan, takım çalıştırmayan ve Milli Takımımıza layık olduğu düşünülen hocalarla görüşüp anlaşmaktır ki Lucescu ile anlaşıldı. Gelelim Şenol Güneş'e... Beyefendi gibi davrandı. Öyle 4 maç hem Beşiktaş hem Milli Takım tuzaklarına düşmedi. Beşiktaş'a verdiği sözü tuttu ve Beşiktaş'ı satmadı. Beşiktaş bu adamlığı asla unutmaz.



ORMAN VE GÜNEŞ'İN BİRBİRİNİ SEVMESİNE GEREK YOK



Şenol Güneş ile Fikret Orman arasında sözleşme yenileme süreci ve Çin kampından dolayı bir gerginlik vardı. Sizce bu limoni durum hocanın kalmasıyla birlikte düzeldi mi?

Fikret Orman ile Şenol Güneş'in birbirlerini sevmelerine hiç gerek yok. Ayrıca aralarında bir soğukluk olduğu konusunda da ortada sadece dedikodular var. Herkes işini yapacak. Şenol Güneş iki senedir işini mükemmel yaptı. Allah'ı var Fikret Orman ve diğer yönetici arkadaşları da yaptıkları ve yapmadıklarıyla Beşiktaş'ta üstün fayda gösterdiler. Dolayısıyla Beşiktaş'ın içine nifak sokmaya, sorun varmış gibi ya da var olan sorunlar çok büyükmüş gibi göstermenin Beşiktaş'a değil, rakiplerine faydası var.



AVCI'YA ZARAR VERİRLERDİ



Güneş olmayınca Abdullah Avcı ismi gündeme geldi. Son olarak ise Lucescu'da karar kılındı. Bu konudaki görüşünüz nedir?

Mustafa Denizli, Lucescu, Yılmaz Vural ve daha niceleri pekala Milli Takım hocası olabilirler. Lucescu boşta olduğu için bu tercih çok tartışılmaz. Türkiye'yi tanıyan bir hoca. Ama Abdullah Avcı'ya dokunmak asla etik olmazdı. Belli ki Başakşehir şampiyonluk yarışında, zor olsa da Şampiyonlar Ligi'ne girme şansları var. Niye Abdullah Avcı? Hem Avcı'ya zarar veriyorsunuz hem de Başakşehir'e. Futbol Federasyonu maalesef bu tür işlere bayılıyor. Futbol Federasyonu resmi bir kurumdur. Hep etik ve yalansız davranmak zorundadır. Düşünebiliyor musunuz koskoca Futbol Federasyonu bir hafta önce halkı resmi ama yalan bir beyan ile kandırdı. TFF'nin resmi açıklamasında, "Fatih Terim ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştır" dendi. Ve 5-6 gün sonra bu açıklamanın doğru olmadığını bizzat Fatih Terim'in açıklamalarından öğrendik. Meğer gerçek neymiş, Federasyon Terim'i kovmuş. Pek tabii ki bir çalışanını kovarsan sözleşmedeki vecibeleri de yerine getirmek zorundasın. Peki Terim bunu niye 5-6 gün sonra açıklamak zorunda kaldı. Cevabı çok açık, bu tam bir taşra kurnazlığıdır. Çünkü ayrılıştan sonra gerek sosyal medyada gerekse basının her sektöründe Terim'in alacağı tazminat köpürmeye ve konuşulmaya başlandı. Ve Terim bu parayı hak ettiğini ispat edebilmek amacıyla Federasyon ile sözüm ona halkı kandırmak için hazırlanmış deklarasyona aykırı olarak, gerçeği açıklamak zorunda kaldı. Yazık, çok yazık! Türk futbolunda sözüm ona saygın kişi ve kurumlar sırf karizmalarına zarar gelmesin diye halkı kandırıyorlar ama menfaatler çatıştığı anda da birbirlerini satıp gerçeği açıklamak zorunda kalıyorlar. Sonra da o kişiler utanmadan vatan, millet, bayrak gibi hamaset söylemleriyle zevahiri kurtardıklarını düşünüyorlar.







GOLCÜ ALMAZSA FENERBAHÇE İLK İKİYE GİREMEZ



Başakşehir ve Beşiktaş iyi gidiyor, Galatasaray da tüm kadroyu yeniledi. Şu konjonktürde Aykut Kocaman ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefine ulaşma ihtimali sizce nedir?

Fenerbahçe iyi bir golcü alamazsa değil şampiyonluğu, ilk ikiyi bile unutsun. Van Persie ne kadar oynayacak? Sakatlıklardan ne kadar çabuk dönecek? Ona bir şey olursa forvet ya da golcü olarak kim görev yapacak. Üstelik Kjaer gibi çok önemli bir lideri de kaybettiler. Fenerbahçe takviye yapmazsa ilk iki şansı çok zor duruyor.



İki yılda Fenerbahçe'den 12 milyon Euro alan Van Persie son sezonuna da sakat başladı. Tarihin en büyük hayal kırıklığı deniyor, siz nasıl yorumluyorsunuz Van Persie'yi?

Van Persie'yi zaten Fenerbahçe'ye çaktılar. Asla modern futbolun istediği antrenman dozunu kaldırabilecek bir oyuncu değil. Yaşlı, sakatlıklara karşı çok kırılgan ve art arda gelecek ağır maçları kaldırabilecek bir yapıya sahip değil. O zaman da söylemiştim, bu adamı almayın diye. Kariyeri mükemmel, beyefendi bir kişiliği de var ama yaşla beraber gelen fiziki dirençsizliğin önüne geçemezsiniz.



ARDA VE TERİM AYNI RESTORANDA BİLE OLAMAZLAR



Arda Turan, G.Saray flörtü konuşuluyor. Bir yandan Fatih Terim için G.Saray dedikoduları var. İki ismin aynı takımda buluşma şansı var mı?

Bundan sonra Terim ve Arda'nın değil aynı takımda çalışmaları aynı restoranda yemek bile yiyebileceklerini düşünmüyorum. Zaten bildiğim kadarıyla Fatih Terim'e teklif yapılmamış. Ama bu yapılmayacak manasına gelmez. Aslında hem Galatasaray hem de Fatih Terim spor kariyerlerinde birbirlerine en çok ihtiyaç duydukları dönemi yaşıyorlar. Terim Galatasaray'a gelse, taraftarın yüzde 99'u mutlu olur. Yarın yaşanacak başarısızlıklarda Terim ismi Özbek ve arkadaşlarına kalkan olur. Gelelim Terim'e… Şu anda inanılmaz zor durumda. Kariyerinin son yıllarında en fazla karizma harabiyeti yaşadığı günlerin içinde. Onun da çıkışa ihtiyacı var. G.Saray'dan başkası olamaz. Bekleyip göreceğiz.



VİDEO HAKEM GELENE KADAR HATA YAPMASINLAR YETER



Lig başlıyor... Hakemler dünyasına, Merkez Hakem Kurulu'na bir öneriniz var mı?

Video hakem başlayana kadar maçları çok az hatayla yönetsinler kafi. Video hakemlik başladıktan sonra da bakalım bu işi bizimkiler nasıl kotaracak hep birlikte göreceğiz.



Premier Lig'de bundan böyle kendisini yere atan futbolcuya iki maç ceza verilecek. Bu uygulama sizce doğru mu? Bu uygulama Türkiye'ye de gelir mi?

Doğru değil. Futbol fırıldak bir oyundur. Düşmeler kalkmalar çok olur. Bir oyuncu kendini yere mi attı, ayağı mı kaydı, dengesi mi bozuldu ya da niyeti faul almak mıydı gibi enstantaneler birbirine çok yakın. Bu yüzden bir oyuncuya iki maç ceza vermek asla doğru değil.