Vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum

Beşiktaş’ın yeni sol beki Caner Erkin SABAH’a konuştu : "Beni en çok isteyen kulübe geldim. Bu tercihim yüzünden çok ağır hakaretler edildi, çirkin yorumlar yapıldı. Biz bu işten ekmek yiyiyoruz..."

Fenerbahçe ile yolu olaylı ayrılan, Inter'e attığı imza ile takdir toplayan, ne var ki kısa süren İtalya macerası üzerine Beşiktaşlı olarak Türkiye'ye dönen Caner Erkin, SABAH'a konuştu. Kendisini en çok isteyen kulübe geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyleyen başarılı futbolcu, transfer sürecinde yaşadıklarını ve yeni takımındaki hedeflerini şöyle anlattı:

ÇOK TECRÜBE KAZANDIM, OLGUNLAŞTIM

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ta forma giyeceğim. Türkiye'de Üç Büyük kulüpte de oynamış olacağım inşallah. Inter'de talihsiz bir durum oldu ama sonuçta Beşiktaş'a geldim. Yaş olarak gencim, çok farklı yerlerde oynadım ve çok tecrübeler kazandım. Olgunlaştım. Dinamik, çok hırslı, agresif ve istekli bir futbolcuyum. Yaş ilerledikçe başarılı olmayı daha da çok istiyorum. Bazı futbolcular yaş ilerledikçe gerilemeye girer, futboldan sıkılır. Bende bu durum tam tersi. Futbola çok açım. Hala şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Elimden gelen her şeyi Beşiktaş için vermek istiyorum.

INTER'DE ENTERESAN BİR ŞEY YAŞADIM

Ne Inter'e giderken ne de Beşiktaş'a gelirken ufak hesaplar yaptım. Frank de Boer bana çok önyargılı davrandı. Hiçbir futbolcunun yaşamayacağı bir şey yaşadım. Çok enteresan bir durumdu. Teknik direktör değişikliği olduktan sonra Frank de Boer geldi ve, "Sen çok iyi ve kariyerli bir futbolcusun. Büyük yeteneklerin var ama ben seni kadroda düşünmüyorum" dedi. Ben de bunun çok saçma olduğunu söyledim. Başkanın da bundan haberi yoktu. Konuyla ilgili kimse bir şey bilmiyor. Bir açıklama da yapılmadı olanlarla ilgili. Ben de gerçekten çok şaşırdım ama sonuçta Beşiktaş'a gelmek nasip oldu. Beşiktaş'ta mutlu ve huzurluyum. Ülkeme geldim.

ÖNEMLİ OLAN NE KADAR İSTENDİĞİNİZ

Futbolcu için önemli olan bir kulübün sizi ne kadar istediğidir. F.Bahçe'de başkanın açıklamalarını biliyorsunuz. 'Caner'in bu kulübe gelme ihtimali sıfır' dedi. Bu onların tercihidir, yargılamam. Ama spekülasyonlar yapılıyor. Beşiktaş beni çok istedi. Ben de onları istedim. İki taraf da istediğinde problem kalmadı.

Sosyal medyada bazı taraftarlarca bana karşı, aileme karşı, evleneceğim kadına karşı tepkiler oluyor. Ben profesyonel bir futbolcuyum. İnsanlar zannediyor ki, sanki Fenerbahçe'de oynamadığım zaman futbolu bırakacağım. Kötü yorumlar, hakaretler, küfürler, eşim olacak insana yapılan çirkin şeyler… Biz bu işten ekmek yiyoruz. Hakaret ettikleri kişilerin ailesini hiç düşünmüyorlar. Kendi aileleri yok mu? Kendilerine böyle hakaretler gelse ne hissederler? Bana küfür edenleri vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.

YEDEK KALMAK SIKINTI YARATMAZ

Yeni transferler olarak önemli olan takıma uyum sağlamamız. Takımın iyi olması için her zaman olduğu gibi elimden gelenin daha fazlasını yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Beşiktaş'ın gücüne güç katacağız. Zaten Beşiktaş'ta kaliteli futbolcular vardı. Şimdi yeni futbolcular da katıldı. Bu hocanın işini zorlaştırır ancak bu keyifli bir zorlaştırma olacak.

Takımda büyük rekabet var. Her futbolcu yedek kaldığında üzülür ancak bunu kimsenin sıkıntı yapacağını, kimsenin hocaya kızacağını düşünmüyorum. Herkes Şenol Hoca'nın adaletine inanıyor.

HOCA NEREDE İSTERSE ORADA OYNARIM

Ben sol açıkta da sol bekte de oynarım. Şenol Hoca ile de bunu konuşuyoruz. 'Nasıl yapalım?' diye fikrimizi alıyor. Kendisine, 'Benim nerede yararlı olacağıma inanıyorsanız orada oynarım' dedim. Hoca da beni çok iyi tanıyor zaten. Kararı o verecek.



"FATİH TERİM ÇAĞIRIRSA KOŞA KOŞA GİDERİM"

Milli Takım'da görev yapmaya her zaman hazırız. O formayı milli duygularla giyiyoruz. Sonuçta biz Türküz. Televizyondan da izlediğimizde aynı duyguları yaşıyoruz. Kadroya alınmamam hocanın tercihi. Buna saygı duymak lazım. Fatih Hoca şimdi çağırmadı, belki ileride çağırır. Çağırdığında da her zaman koşa koşa giderim.

Futbolun içinde olan futbolun içinde kalır. Milli Takım'a ilk defa prim verilmedi. Kulüp takımlarında da prim var. Milli Takım'da yaşananların gerçeğini kimse bilemez. İçerideki şeyler de dışarı çıkmaz. Aile ortamında da böyle olması doğrudur.

Arda Turan ile inanılmaz gurur duyuyoruz. Futbol anlamında tartışılacak bir şeyi yok. İnşallah daha da büyük başarılara imza atar. Arda benim kardeşim. Çok severim. Çok iyi insandır. İnşallah kariyerinde üst düzey oynamaya devam eder.

FİKRET ORMAN ARKADAŞ GİBİ

Şu anda 28 yaşındayım. Genç sayılırım. Futbol için en güzel yaşlar diyebilirim. Futbolun en güzel çağı. Uzun seneler Beşiktaş'ta oynamak isterim. 4 senelik bir kontrat yaptık. Camia benden memnun kalırsa seve seve devam etmek isterim.

Kendimi aile ortamında hissediyorum. Burada tanıdığım kardeşlerim, milli takımdan arkadaşlarım var. Şenol Güneş'i de herkes biliyor zaten. Daha önce çalışmadım ama çok iyi tanıyorum. Çok babacan, anlatılandan daha iyi bir adam.

Başkanımız Fikret Orman arkadaş gibi. Kısa süreli tanıyorum ama gerçekten oturup konuşup şakalaşabileceğiniz biri. Herkesle aynı. Kesinlikle futbolcu ayırmaz..