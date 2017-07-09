Yüreğiniz yetiyorsa açıklayın!

Galatasaray'da Adnan Polat, Ünal Aysal sonra da Dursun Özbek dönemi. Bülent Tulun geçen gün A Spor 'da dedi ki "Bizim devraldığımız dönemin borcu ile (yani o dönem Ünal Aysal), devrettiğimiz borç arasında 10 milyon Euro'luk fark var." Şimdi Bülent Tulun'a açık ve net soruyorum: Sizin aldığınız dönemdeki gelirle, sizin döneminizdeki gelir arasındaki fark ne kadardı? Bu fark nerelerde buhar oldu? Bunun size açık belgelerini de 15-20 gün zarfında yazacağım. Bakınız yapılan transferlerde şu önemlidir: Bir futbolcu transfer edersiniz aradaki menajer, bu futbolcudan yüzde 10 para almışsa bu doğaldır ve hakkıdır. Ama menajer yapılan transferden yüzde 30-40 para almışsa bu hırsızlığa girer, sahtekarlığa girer. Şimdi tüm kulüplere soruyorum ama başta Galatasaray'a: Siz son 3 başkan dönemindeki bütün belgeleri bir AR-GE şirketine incelettirdiriniz ve neticeyi elinize aldınız. Neden açıklamıyorsunuz? Burada Dursun Başkan'a açık olarak şunu söylüyorum; bu benim duyumum, Adnan Polat veya ekibinden birine, "Bu yapılan AR-GE açıklamasındaki en düzgün dönem sizsiniz" dediniz mi? Veya bu üç dönem arasında Ünal Aysal dönemi de dahil, Adnan Polat dönemi sakat olsaydı, akşam-sabah hemen açıklama yapar mıydınız? Yani lise olunca börek, başkaları olunca tarak mı olay! Dursun Başkan, bir açıklama yaparsa sevinirim. Bakınız buradaki en önemli olaylardan bir tanesi Aysal ve Dursun döneminde, tabii Adnan Polat döneminde menajerlere ödenen paralardır. Yüreğiniz yetiyorsa bunları açıklarsınız. Sonra da çıkıp o hakiki Galatasaray taraftarına timsah gözyaşları dökmeyin.