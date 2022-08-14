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19 Ağustos 2022 - Günlük Kare Bulmaca - 2
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Satılık Konut
İstanbul / Küçükçekmece
Küçükçekmece Halkalı Atakent 2.etap net 45m2 4.Kat 1+1 Satılık Daire address emlak
1.300.000,00 TL
Satılık Konut
İstanbul / Küçükçekmece
Küçükçekmece Halkalı Atakent Toki Menekşe Evleri Mobilyalı 75m2 1.Kat 2+1 Satılık Daire
2.000.000,00 TL
Kiralık Konut
İstanbul / Küçükçekmece
Küçükçekmece Atakent Kardelen Evleri 132m2 3.Kat Doğalgaz Kombi 3+1 Kiralık Daire address emlak
12.000,00 TL
Kiralık Konut
İzmir / Çeşme
İZMİR ÇEŞME ILICA SAHİBİNDEN KİRALIK VİLLA
45.000,00 TL
Ünlü çiftin nikah davetiyesindeki o detay...
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