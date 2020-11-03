Son dakika haber: ABD seçimleri başladı! ABD Başkanı Trump mı, Biden mı olacak? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Oy oranları

ABD seçim sonuçları için geri sayım bugün sona eriyor. Seçim günü oy verme işlemleri başladı. Ancak uzaktan oy kullanma yöntemiyle oy kullanmalar haftalar öncesinden başlamıştı. Şu ana kadar 100 milyona yakın ABD'li oyunu kullandı. Hawaii ve Teksas, 2016 yılındaki toplam oy sayılarını çoktan aştılar ve diğer beş eyalet olan Montana, Kuzey Carolina, Georgia, New Mexico ve Nevada'da da 2016'da kullanılan oy sayışlarının aşılacağı ön görülüyor. Guam'da seçim sandıkları kapansa da, Vermont'ta sabah saat 5'e kadar bazı sandıklarda oy kullanma işlemi devam etti. Peki, ABD seçimlerinde son durum ne ve Amerika seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA: ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD seçimleri, yaklaşık 100 milyon Amerikalının koronavirüs nedeniyle erken ve uzaktan oy kullanmasıyla haftalar öncesinden başladı. ABD, gelecek için çok farklı vizyonlara sahip iki aday arasında seçim yapacak. Adaylar, iklim değişikliğinden vergilere ve ırksal adaletsizliğe kadar her konuda farklı görüşlere sahipler ve Amerika'nın seçimini kimden yana kullanacağı bugün belli oluyor. Türkiye saati ile 4 Kasım sabahı 04:00'te ilk belirleyici sonuçlar gelmeye başlayacak.