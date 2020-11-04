CANLI YAYIN | ABD seçimlerinde son dakika haberi! Dünya Amerika seçim sonuçları için şaşırtan tablo: Trump ve Biden oy oranları

EN TARİHİ, AYNI ZAMANDA ŞU ANA KADAR EN SORUNSUZ SEÇİM

İlk sandıklar, oy kullanma işlemi için sabah saat 6'da açıldı ve Türkiye saati ile 4 Kasım 05.00 itibariyle küçük aksaklıklar dışında seçim güvenliği ile ilgili bir sorun yaşanmadı.

CANLI YAYIN | ABD seçimlerinde son dakika haberi! Dünya Amerika seçim sonuçları için bekliyor: Trump ve Biden oy oranları

TRUMP ABD SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDİYOR

Trump gün boyunca seçim sonuçları hakkında brifing aldı. Kampanya ekibi, Eisenhower Binasında bir durum odası kurdu. Trump'ın kampanya iletişim direktörü Tim Murtaugh, devlet dairesinin seçim için kullanıldığı iddialarına cevaben yaptığı açıklamada, odanın kullanımının halk için bir masrafı olmadığını ve odanın kullanımının Beyaz Saray danışmanı tarafından onaylandığını söyledi. Ayrıca, elektrikten Wi-Fi'a kadar tüm masrafların Trump tarafından karşılandığını açıkladı.