CANLI YAYIN | ABD seçimlerinde son dakika haberi! Dünya Amerika seçim sonuçları için şaşırtan tablo: Trump ve Biden oy oranları

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CANLI YAYIN | seçimlerinde son dakika haberi! Dünya Amerika sonuçları için şaşırtan tablo: Trump ve Biden oy oranları

Son Dakika Haberi… seçimleri için geri sayım sona erdi.  Amerikalılar başkanlık, Kongre üyeleri ve eyalet seçimleri için oy kullanma işlemini tamamladı. Dün gerçekleştirilen Amerika seçimleri her yönüyle tarihte ilkleri olduğu bir seçimdi. Henüz oy kullanma günü gelmeden, 100 milyondan fazla uzaktan oy kullanıldı. Peki, ABD sonuçları ne durumda? Biden mı önde yoksa Trump aldığı oylar ile dört yıl daha ’da mı olacak? İşte, ABD seçimlerine ilişkin son dakika haberleri ve canlı gelişmeler...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 4.11.2020 07:29 Son Güncelleme: 4.11.2020 07:37 ABONE OL
CANLI YAYIN | ABD seçimlerinde son dakika haberleri! Dünya Amerika seçim sonuçları için bekliyor: Trump ve Biden oy oranları

Uzun soluklu seçimleri süreci 3 Kasım Salı günü sona erdi. Milyonlarca Amerikalı yerel bölgelerine gitti ve 'ın kalması için ya da Joe Biden'ın 'a gelmesi için oy kullandı. 2016'da kullanılan toplam oyların %72,8'ine tekabül eden 100 milyondan fazla Amerikalı seçim gününden önce oy kullanma işlemini tamamladı. Peki, ABD seçimlerinde son durum ne ve tüm dünyanın odaklandığı 2020 Amerika seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ABD seçimlerinde Trump ve Joe Biden'ın oy oranları…

CANLI GELİŞMELER

SON DAKİKA: TRUMP VE BIDEN'IN OY ORANLARI BELLİ OLUYOR! İŞTE AMERİKA SEÇİM SONUÇLARI

07.30 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden delege sayısını 224'e, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise delege sayısını 149'a yükseltti.

07.26 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, en çok delegeye sahip eyalet California'da ipi Demokratların başkan adayı Joe Biden göğüsledi.

07.22 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Washington eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Utah eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

06.40 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Kansas ve Missouri eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

06.20 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 105, Demokrat aday Joe Biden 126 delegeye ulaştı.

06.15 ABD medyası, Kuzey Karolina eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu.

06.06 Pensilvanya eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu.

CANLI YAYIN | ABD seçimlerinde son dakika haberleri! Dünya Amerika seçim sonuçları için bekliyor: Trump ve Biden oy oranları

EN TARİHİ, AYNI ZAMANDA ŞU ANA KADAR EN SORUNSUZ SEÇİM

İlk sandıklar, oy kullanma işlemi için sabah saat 6'da açıldı ve Türkiye saati ile 4 Kasım 05.00 itibariyle küçük aksaklıklar dışında güvenliği ile ilgili bir sorun yaşanmadı.

CANLI YAYIN | ABD seçimlerinde son dakika haberi! Dünya Amerika seçim sonuçları için bekliyor: Trump ve Biden oy oranları

TRUMP ABD SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDİYOR

Trump gün boyunca seçim sonuçları hakkında brifing aldı. Kampanya ekibi, Eisenhower Binasında bir durum odası kurdu. Trump'ın kampanya iletişim direktörü Tim Murtaugh, devlet dairesinin seçim için kullanıldığı iddialarına cevaben yaptığı açıklamada, odanın kullanımının halk için bir masrafı olmadığını ve odanın kullanımının danışmanı tarafından onaylandığını söyledi. Ayrıca, elektrikten Wi-Fi'a kadar tüm masrafların Trump tarafından karşılandığını açıkladı.

CANLI YAYIN | ABD seçimlerinde son dakika haberleri! Dünya Amerika seçim sonuçları için bekliyor: Trump ve Biden oy oranları

2 EYALETİ TRUMP ŞİMDİDEN KAZANDI

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlarına göre Biden Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'de rakibi Trump'ı yendi.

2016 başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton her iki eyalet ve Washington'da Trump'a karşı kazanmıştı.

Washington DC eyalet olmadığı için Kongre seçimlerine katılmazken başkanlık seçimine katılıyor.

Diğer taraftan Arkansas eyaletinde ise Trump seçimi kazandı.

Biden, Connecticut'ta 7, Colorado'da 9, Washington DC'de 3 delege kazanırken, Trump ise Arkansas'ta 6 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

CANLI YAYIN | ABD seçimlerinde son dakika haberleri! Dünya Amerika seçim sonuçları için bekliyor: Trump ve Biden oy oranları

TÜRKLER SEÇİMİ DEĞERLENDİRDİ

'de Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerden New Jersey'nin Paterson şehrindeki Türkler, 59. başkanlık seçimi için sandık başına gitti.

Paterson'da kurulan merkezlerinde oy kullanan Türkler, başkan adayı tercihi ve nedenleri hakkında AA muhabirine konuştu.

Paterson'ın en işlek caddesi Main Sokak üzerinde kahvehane işleten Koray Doğan, son iki seçimde oyunu Cumhuriyetçi aday için kullandığını söyledi.

CANLI YAYIN | ABD seçimlerinde son dakika haberleri! Dünya Amerika seçim sonuçları için bekliyor: Trump ve Biden oy oranları

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CANLI YAYIN | ABD seçimlerinde son dakika haberleri! Dünya Amerika seçim sonuçları için bekliyor: Trump ve Biden oy oranları

''TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İÇİN TRUMP'IN DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

Doğan, "Trump'a oyumu verdim. Pandemi sürecini iyi yönettiğini düşünüyorum. Türkiye ilişkileri için de Trump'ın daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tanıdığı Türklerin 2016 başkanlık seçimlerinde Demokratlara oy verdiğini kaydeden Doğan, "Bu seçimde zannedersem Biden'ın Türkiye aleyhine söylemleri herkesi Trump'a yöneltti.'' değerlendirmesinde bulundu.

Paterson şehrinde 1998 yılından beri yaşayan Türk kökenli Amerikan vatandaşı Birol Kanmaz da aslında Demokrat Partili olduğu halde sandıkta fikrini değiştirerek Cumhuriyetçi Partiden yana tutum aldığını belirtti.

Kanmaz, ''Bu seçimde, Demokrat Partinin Bernie Sanders'ı saf dışı etmesi nedeni ile Trump'a oy vererek mesajımı iletmek istedim.'' şeklinde konuştu.

"TRUMP'A ALIŞTIK, BİDEN'I SAMİMİ BULMADIM''

'de 23 senesini dolduran Hülya Kanmaz, bu sene ilk defa oy kullandığını ve seçimini Trump'tan yana yaptığını söyledi.

Paterson şehrinde 9 senedir kendi restoranını işlettiğini belirten Kanmaz, "Gönlüm Trump'ın kazanmasından yana. İlk başta istemiyorduk ama alıştık. Biden'ın açıklamalarını samimi bulmuyorum.'' dedi.

Kanmaz, bu seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek daha önce hiç oy kullanmayan birçok Türk'ün bu sene sandığa gittiğini gördüğünü kaydetti.

"BİDEN'IN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ BİZİ ÇOK KIZDIRDI''

Doğma büyüme New Jerseyli olduğunu belirten 30 yaşındaki Rasim Coşar, Biden'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediklerine kızdığı için oyunu Trump'a verdiğini söyledi.

CANLI YAYIN | ABD seçimlerinde son dakika haberleri! Dünya Amerika seçim sonuçları için bekliyor: Trump ve Biden oy oranları

INDIANA'YI TRUMP ALDI

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, Indiana'da Demokrat rakibi Joe Biden'ı geride bıraktı.

Biden ise Maryland eyaletinde oyların çoğunluğunu alarak ipi göğüsledi.

Bu sonuçla Trump, Indiana'da 11 delege kazanırken, Biden da Maryland'da hanesine 10 delege yazdırdı.

'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

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CANLI YAYIN | ABD seçimlerinde son dakika haberi! Dünya Amerika seçim sonuçları için şaşırtan tablo: Trump ve Biden oy oranları
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