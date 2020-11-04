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Haberler ABD Seçim Sonuçları Haberleri SON DAKİKA: Ve Joe Biden orayı kazandı! ABD seçim sonuçları eyalet eyalet açıklanıyor! İşte, Amerika seçimlerinde son durum

SON DAKİKA: Ve orayı kazandı! sonuçları eyalet eyalet açıklanıyor! İşte, Amerika seçimlerinde son durum

Gelen son dakika haberlerine göre seçimleri dünyanın beklemediği bir tablo ortaya çıkardı! ve 'ın başkanlığı kazanmak için 270 oya ihtiyacı var. ABD sonuçlarına ilişkin mevcut tablo ile Arizona, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin giderek daha önemli hale geldi. Biden, New Hampshire'ın kilit eyaletini kazandı. ABD Başkanı Donald Trump ise Utah'ı aldı! Peki, Amerika seçimleri son durum nasıl? Biden ve Trump'ın eyaletlere göre oy oranları bu başlık altında yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 4.11.2020 09:04 Son Güncelleme: 4.11.2020 09:04 ABONE OL
Son Dakika: Ve Joe Biden orayı kazandı! ABD seçim sonuçları eyalet eyalet açıklanıyor! İşte, son durum

ve Başkan Trump, büyük salıncak eyaletlerde ortaya çıkan kritik tabloyu, farklı noktalarda canlı takip ediyor. Joe Biden'ın ekibi ve destekçileri, başta 'nin ana akım medyası olmak üzere anket sonuçlarına güvenerek oy kullanmaya gittiler. Ancak sayım Salı gecesine doğru ilerledikçe mevcut tablodan, seçim sonuçlarının haftayı daha da derinleştirebilecek eyalet bazında bir mücadeleye dönüşeceği sinyalleri gelmeye başladı. Peki, ABD'de eyalet sonuçları ne durumda? İşte, ABD seçim sonuçlarına ilişkin detaylar ve eyaletlerde son durum...

SON DAKİKA: Texas'ı Trump kazandı! ABD seçim sonucu ülkenin kaderini belirleyecek! İşte seçim sonuçlarında son durum! | Video

HAWAII VE OHIO

Dünya koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimleri'ne kilitlendi. ABD medyası, kritik eyaletlerden Hawaii'de Demokrat aday Biden'ın, Ohio'da ise Donal Trump'ın kazandığını açıkladı.

CALIFORNIA

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, en çok delegeye sahip eyalet California'da ipi Demokratların başkan adayı Joe Biden göğüsledi.

Son Dakika: Ve Joe Biden orayı kazandı! ABD seçim sonuçları eyalet eyalet açıklanıyor! İşte, son durum

CONNECTİCUT, COLORADO, ARKANSAS VE WASHINGTON DC

'de başkanlık yarışında Connecticut, Colorado ve Washington DC'yi Biden, Arkansas'ı Trump kazandı.

Son Dakika: Ve Joe Biden orayı kazandı! ABD seçim sonuçları eyalet eyalet açıklanıyor! İşte, son durum

KUZEY KAROLİNA

medyası, Kuzey Karolina eyaletinde ABD Başkanı 'ın, ABD Başkan Adayı karşısında öne geçtiğini duyurdu.

Son Dakika: Ve Joe Biden orayı kazandı! ABD seçim sonuçları eyalet eyalet açıklanıyor! İşte, son durum

OHIO

'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday , kritik önemdeki eyaletlerden Ohio'yu kazandı.

Son Dakika: Ve Joe Biden orayı kazandı! ABD seçim sonuçları eyalet eyalet açıklanıyor! İşte, son durum

GÜNEY VE KUZEY DAKOTA, WYOMING, NEBRASKA VE LOUISIANA

'de 59. başkanlık seçimlerinde, Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini Cumhuriyetçi kazandı.

Son Dakika: Ve Joe Biden orayı kazandı! ABD seçim sonuçları eyalet eyalet açıklanıyor! İşte, son durum

FLORIDA

'nin salıncak eyaletlerinden olan ve 29 delegeye sahip Florida'da oyların yüzde 93'ü sayıldı. Cumhuriyetçilerin adayı sayılan oyların yüzde 51'ini, Demokratların adayı ise oyların yüzde 48'ini aldı.

Son Dakika: Ve Joe Biden orayı kazandı! ABD seçim sonuçları eyalet eyalet açıklanıyor! İşte, son durum

INDIANA VE MARYLAND

'de 59. başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Indiana'da, Demokrat aday Maryland'da kazandı.

Son Dakika: Ve Joe Biden orayı kazandı! ABD seçim sonuçları eyalet eyalet açıklanıyor! İşte, son durum

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SON DAKİKA: Ve Joe Biden orayı kazandı! ABD seçim sonuçları eyalet eyalet açıklanıyor! İşte, Amerika seçimlerinde son durum
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