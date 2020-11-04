SON DAKİKA: Ve Joe Biden orayı kazandı! ABD seçim sonuçları eyalet eyalet açıklanıyor! İşte, Amerika seçimlerinde son durum

Joe Biden ve Başkan Trump, büyük salıncak eyaletlerde ortaya çıkan kritik tabloyu, farklı noktalarda canlı takip ediyor. Joe Biden'ın seçim ekibi ve destekçileri, başta ABD'nin ana akım medyası olmak üzere anket sonuçlarına güvenerek oy kullanmaya gittiler. Ancak sayım Salı gecesine doğru ilerledikçe mevcut tablodan, seçim sonuçlarının haftayı daha da derinleştirebilecek eyalet bazında bir mücadeleye dönüşeceği sinyalleri gelmeye başladı. Peki, ABD'de eyalet sonuçları ne durumda? İşte, ABD seçim sonuçlarına ilişkin detaylar ve eyaletlerde son durum...

SON DAKİKA: Texas'ı Trump kazandı! ABD seçim sonucu ülkenin kaderini belirleyecek! İşte seçim sonuçlarında son durum! | Video

HAWAII VE OHIO

Dünya koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimleri'ne kilitlendi. ABD medyası, kritik eyaletlerden Hawaii'de Demokrat aday Biden'ın, Ohio'da ise Donal Trump'ın kazandığını açıkladı.

CALIFORNIA

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, en çok delegeye sahip eyalet California'da ipi Demokratların başkan adayı Joe Biden göğüsledi.