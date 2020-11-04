SON DAKİKA: Ve Joe Biden orayı kazandı! ABD seçim sonuçları eyalet eyalet açıklanıyor! İşte, Amerika seçimlerinde son durum

Joe Biden ve Başkan Trump, büyük salıncak eyaletlerde ortaya çıkan kritik tabloyu, farklı noktalarda canlı takip ediyor. Joe Biden'ın seçim ekibi ve destekçileri, başta ABD'nin ana akım medyası olmak üzere anket sonuçlarına güvenerek oy kullanmaya gittiler. Ancak sayım Salı gecesine doğru ilerledikçe mevcut tablodan, seçim sonuçlarının haftayı daha da derinleştirebilecek eyalet bazında bir mücadeleye dönüşeceği sinyalleri gelmeye başladı. Peki, ABD'de eyalet sonuçları ne durumda? İşte, ABD seçim sonuçlarına ilişkin detaylar ve eyaletlerde son durum...
SON DAKİKA: Texas'ı Trump kazandı! ABD seçim sonucu ülkenin kaderini belirleyecek! İşte seçim sonuçlarında son durum! | Video
HAWAII VE OHIO
Dünya koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimleri'ne kilitlendi. ABD medyası, kritik eyaletlerden Hawaii'de Demokrat aday Biden'ın, Ohio'da ise Donal Trump'ın kazandığını açıkladı.
CALIFORNIA
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, en çok delegeye sahip eyalet California'da ipi Demokratların başkan adayı Joe Biden göğüsledi.
CONNECTİCUT, COLORADO, ARKANSAS VE WASHINGTON DC
ABD'de başkanlık yarışında Connecticut, Colorado ve Washington DC'yi Biden, Arkansas'ı Trump kazandı.
KUZEY KAROLİNA
ABD medyası, Kuzey Karolina eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu.
OHIO
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, kritik önemdeki eyaletlerden Ohio'yu kazandı.
GÜNEY VE KUZEY DAKOTA, WYOMING, NEBRASKA VE LOUISIANA
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.
FLORIDA
ABD'nin salıncak eyaletlerinden olan ve 29 delegeye sahip Florida'da oyların yüzde 93'ü sayıldı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump sayılan oyların yüzde 51'ini, Demokratların adayı Joe Biden ise oyların yüzde 48'ini aldı.
INDIANA VE MARYLAND
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump Indiana'da, Demokrat aday Joe Biden Maryland'da kazandı.
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