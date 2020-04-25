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, Ramazan ayına muhteşem bir manzara ile "merhaba" dedi

, Ramazan ayına sessiz ama eşsiz bir güzellikle merhaba dedi.Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirler arasında bulunan Adana’da, trafik ve hava kirliği asgari seviyelere indi. Toz ve egzoz kirliliğinin olmadığı güzel bir bahar akşamında kutsal Ramazan ayına 'merhaba' diyen Adana, şehrin ortasından geçen Seyhan nehri, tarihi Taş Köprü ve çevresindeki ışıklar ile kartpostallık görüntüler sergiledi.Ortadoğu’nun en büyüklerinden olan Adana Merkez Camii, dünyanın en eski köprülerinden tarihi Taşköprü ve dünyada ender şehirlerin sahip olduğu gerdanlık

Giriş Tarihi: 25.4.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 10:15 ABONE OL
Adana, Ramazan ayına muhteşem bir manzara ile merhaba dedi
Adana, Ramazan ayına sessiz ama eşsiz bir güzellikle merhaba dedi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirler arasında bulunan Adana’da, trafik ve hava kirliği asgari seviyelere indi. Toz ve egzoz kirliliğinin olmadığı güzel bir bahar akşamında kutsal Ramazan ayına "merhaba" diyen Adana, şehrin ortasından geçen Seyhan nehri, tarihi Taş Köprü ve çevresindeki ışıklar ile kartpostallık görüntüler sergiledi.
Ortadoğu’nun en büyüklerinden olan Adana Merkez Camii, dünyanın en eski köprülerinden tarihi Taşköprü ve dünyada ender şehirlerin sahip olduğu gerdanlık gibi ortasından geçen Seyhan nehri ile Adana, Ramazan’ın ilk iftar saatinde drone ile havadan böyle görüntülendi.
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Adana, Ramazan ayına muhteşem bir manzara ile "merhaba" dedi
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