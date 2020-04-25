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Traktörle kaza yapan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

’nın Kozan ilçesinde, iddiaya göre, ailesinin haberi olmadan evden aldığı traktörün direksiyonuna geçen 12 yaşındaki çocuk, kaza yaparak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Çandık Mahallesi’nde meydana geldi. 12 yaşındaki Emre Aydın, iddiaya göre, babasının ve diğer aile bireylerinin haberi olmadan evde bindiği traktörle yola çıktı. Çandık Mahallesi içerisinde traktörün devrilmesi sonucu kaza yapan Emre Aydın hayatını kaybetti.Kaza sonrası olayı duyan çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili jandarmanın soruşturma başlattığı öğrenildi

Giriş Tarihi: 25.4.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 14:15 ABONE OL
Traktörle kaza yapan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Adana’nın Kozan ilçesinde, iddiaya göre, ailesinin haberi olmadan evden aldığı traktörün direksiyonuna geçen 12 yaşındaki çocuk, kaza yaparak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Çandık Mahallesi’nde meydana geldi. 12 yaşındaki Emre Aydın, iddiaya göre, babasının ve diğer aile bireylerinin haberi olmadan evde bindiği traktörle yola çıktı. Çandık Mahallesi içerisinde traktörün devrilmesi sonucu kaza yapan Emre Aydın hayatını kaybetti.
Kaza sonrası olayı duyan çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili jandarmanın soruşturma başlattığı öğrenildi.
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Traktörle kaza yapan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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