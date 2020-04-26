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Komşuları bu kez kurtaramadı

’da 42 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 42 yaşındaki Erol G.’den haber alamayan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, G.’nin evinde hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine bilgi verdi. Ekipler eve gelerek yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.Öte yandan, Erol G.’nin 22 yıl önce de kendini asarak ölmek istediği ancak komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Ayrıca G

Giriş Tarihi: 26.4.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 12:00 ABONE OL
Komşuları bu kez kurtaramadı
Adana’da 42 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 42 yaşındaki Erol G.’den haber alamayan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, G.’nin evinde hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine bilgi verdi. Ekipler eve gelerek yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Öte yandan, Erol G.’nin 22 yıl önce de kendini asarak ölmek istediği ancak komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Ayrıca G.’nin alkol bağımlısı olduğu, ölümünün de buna bağlı olabileceği öne sürüldü. Erol G.’nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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Komşuları bu kez kurtaramadı
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