Adana’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Ceyhan ve Yüreğir ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.Ceyhan ilçesi Birkent Mahallesi’nde mısır tarlası içinde ekili vaziyette 3 bin 765 kök kenevir bitkisi, Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi’nde yapılan ev aramasında 280 gram kubar esrar, 557 kök kenevir bitkisi ile 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi.Olaylarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.