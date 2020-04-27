Evde kalanlar için internet sitesi

Adana Büyükşehir Belediyesi koronavirüs nedeniyle evde kalan yurttaşlar için sosyal amaçlı, herkesin yararlanacağı bir internet sitesi açtı.Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan vatandaşların, bilgilenme, zaman geçirme, ders çalışma ve çeşitli başka ihtiyaçlarına cevap verecek içeriğe sahip 01Evdekal.adana.bel.tr web sitesi hizmete sunuldu.Sürekli güncellenen sayfada her yaş grubunu ilgilendiren bilgiler bulunuyor.Vatandaşlar; film, çizgi film, masal, kitap, online tiyatro, spor egzersizleri, TYT-LGS eğitim videoları ve korona virüsle ilgili bilgi içeren siteye istedikleri an ulaşabilecek.Sitede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında balkonlarında videolar çeken bini aşkın çocuğun videoları da yer alacak. Sayfaya yüklenmeye başlanan videolar arasından yapılacak çekilişle 3 çocuğa hediyeler verilecek.Site aracılığıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar eğitimleri de online devam edecek.