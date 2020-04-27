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Kızılay’dan dar gelirli ailelere Ramazan pidesi

Kızılay Şubesi tarafından dar gelirli ailelere her gün 4 bin 200 Ramazan pidesi dağıtılıyor.Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kızılay Adana Şubesi de harekete geçti. Daha önceki yıllarda gıda kolisi dağıtan Kızılay bu yıl hem gıda kolisi hem de Ramazan pidesi dağıtmaya başladı. Kızılay özellikle sokağa çıkma kısıtlaması ve dar gelirli 65 yaş üstü vatandaşlara iftara az bir zaman kala pide dağıttı. Bütün Kızılay ekipleri Adana’da mahalle mahalle seferber olurken vatandaşlar bu hizmet karşılığında çok mutlu oldu. Kızılay Ramazan boyunca

Giriş Tarihi: 27.4.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 09:45 ABONE OL
Kızılay’dan dar gelirli ailelere Ramazan pidesi
Kızılay Adana Şubesi tarafından dar gelirli ailelere her gün 4 bin 200 Ramazan pidesi dağıtılıyor.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kızılay Adana Şubesi de harekete geçti. Daha önceki yıllarda gıda kolisi dağıtan Kızılay bu yıl hem gıda kolisi hem de Ramazan pidesi dağıtmaya başladı. Kızılay özellikle sokağa çıkma kısıtlaması ve dar gelirli 65 yaş üstü vatandaşlara iftara az bir zaman kala pide dağıttı. Bütün Kızılay ekipleri Adana’da mahalle mahalle seferber olurken vatandaşlar bu hizmet karşılığında çok mutlu oldu. Kızılay Ramazan boyunca her gün 4 bin 200 adet pide dağıtacak.
Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise Ramazan ayı boyunca muhtaca, dar gelirli ailelere ulaşmaya devam edeceklerini söyledi.
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Kızılay’dan dar gelirli ailelere Ramazan pidesi
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